De tijd dat de Mercedes E-klasse zijn grote concurrent BMW 5-serie na wilde doen en de nadruk op sportiviteit lag en wat minder op comfort, is gelukkig voorbij. De nieuwe Mercedes E-klasse is juist Koning Comfort.

Voor een eerste testrit staat de Mercedes E-klasse 400 e met 4Matic-vierwielaandrijving klaar. De viercilinder 2,0-liter turbobenzinemotor met 252 pk wordt ondersteund door een elektromotor van 129 pk. Het systeemvermogen van de plug-in hybride komt hiermee uit op 381 pk. Het systeemkoppel bedraagt 650 Nm. En met een heel acceptabele elektrische actieradius tot 111 kilometer, kun je je oprecht afvragen of de plug-in hybride ten dode opgeschreven is, zoals sommigen beweren, of juist tot volle wasdom is gekomen.

Geruisloos

De Mercedes E-klasse rijdt geruisloos op zijn elektromotor weg en als de benzinemotor eenmaal inschakelt, gebeurt dit zonder een storende overgang. Je moet je oor wel heel goed te luisteren leggen, wil je dit opmerken. Kickdown-commando's beantwoordt de Mercedes E-klasse na een kort moment van bezinning met een bijna grenzeloze tractie. Geen moment verlangen we naar meer cilinders. De vierwielaandrijving elimineert tractieproblemen die mogelijk de kop opsteken.



Actie Vergelijk uw autoverzekering Vergelijk nu uw autoverzekering en ontvang 20% korting op alle autoverzekeringen via UnitedConsumers! Zo bespaart u tot € 175,00 per jaar.

Jawel, een diesel

We mochten ook proeven aan de enige dieselmotor die momenteel in Nederland leverbaar is, de E 220 d met 197 pk. Die wordt bijgestaan door een elektromotor met een extra vermogen van 23 pk en 205 Nm koppel. Wederom komt de sedan geruisloos in beweging. We rijden in de stand Comfort en het valt meteen op hoe soepel de negentrapsautomaat opschakelt.

Ook bij hogere snelheden worden de rijgeluiden buiten de carrosserie gehouden. Het komt akelig dicht in de buurt van een meditatieruimte, zo rustgevend komt de Benz op ons over. Tel hier de uiterst comfortabele afstelling van het onderstel bij op en je vraagt je onwillekeurig af wat een mogelijke zescilinderdiesel nog kan toevoegen.

Met Duitse precisie



De nieuwe Mercedes E-klasse is met een lengte van 4,95 meter en een wielbasis van 2,96 meter een statige verschijning met een riante hoofd- en beenruimte op de achterbank die een nieuwe dimensie geeft aan het begrip comfort. Desondanks voelt de sedan verrassend compact en lichtvoetig aan. Maar hierbij speelt het optionele techniekpakket met luchtvering en achterasbesturing in combinatie met de directere stuuroverbrenging een doorslaggevende rol. De Mercedes E-klasse volgt elk stuurcommando met Duitse precisie op.

Auto's met een verbrandingsmotor; ze komen nog altijd voorbij in onze wekelijkse nieuwsbrief:

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Superscherm

In het interieur trekt het optioneel verkrijgbare MBUX Superscreen direct de aandacht. In tegenstelling tot de voorgaande E-klasse is het bestuurdersdisplay optisch losgekoppeld van de rest. Een verstandige keuze als je het ons vraagt, want deze lay-out staat minder ver weg van wat de klassiek ingestelde (lees: oudere) bestuurder gewend is. Wie jonger is en een Mercedes wil, kiest waarschijnlijk toch voor een meer modieuze suv zoals de Mercedes GLE Coupé. Of de Mercedes EQE, het elektrische equivalent van de E-klasse.



Mercedes E-klasse test conclusie

Het begint een bekend verhaal te worden, maar ook de nieuwe generatie Mercedes E-klasse is weer een stap dichter bij perfectie. De zesde generatie maakt vooral op comfortgebied een grote sprong voorwaarts, waarmee we niet beweren dat het afzwaaiende model een stuiterbak is. Het infotainment is nog verder uitgebreid en laat op indrukwekkende wijze zien wat er tegenwoordig allemaal mogelijk is.



Lees de volledige test van de nieuwe Mercedes E-klasse in Auto Review 09/2023.