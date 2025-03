Een nieuwe stationwagon van Volvo? Die gaat er nooit meer komen

Nieuws

Wie Volvo ES90 zegt, moet ook Volvo EV90 zeggen, toch? Een elektrische stationwagon op basis van de ES90 mag eigenlijk niet uitblijven. Maar helaas, die kun je op je buik schrijven. Een nieuwe stationwagon komt er niet meer als het aan de baas van Volvo ligt.

De Volvo ES90 is eigenlijk vooral bedoeld voor de Chinese markt, waar grote sedans nog steeds een statussymbool zijn. De auto wordt dan ook in China gebouwd.

Maar wanneer we bedenken dat vrijwel alle Volvo-sedans van de afgelopen decennia een stationwagon-broer hadden - eerst met de toevoeging 'Estate', later met een V voor de 40, 50, 60, 70 en 90 - vinden we dat een elektrische stationwagon op basis van de ES90 niet mag uitblijven. Een Volvo EV90 dus.

Er komt geen elektrische Volvo EV90

Maar directeur Jim Rowan was bij de onthulling van de ES90 klip en klaar: die stationwagon, of Estate, kunnen we op ons buik schrijven. Volvo is er klaar mee. Het gaat zich alleen nog richten op SUV’s en sedans. Omdat de klanten dat willen, zegt Rowan. De volgende Volvo die eraan komt, is de elektrische EX60, de elektrische versie van de Volvo XC60. Verder melkt Volvo bestaande modellen tot de laatste druppel uit, bijvoorbeeld met de EX30 Cross Country. Dat is niets meer dan een iets stoerdere (maar veel duurdere) vierwielaangedreven EX30.

Het besluit van Volvo doet in Europa toch even pijn. Vraag op straat waar mensen aan denken bij een Volvo en de kans is groot dat ze nog altijd met de 240 Estate of 940 Estate op de proppen komen. Of anders wel die fraaie 850 T5-R, met die opvallende gele kleur …

En we hadden in september 2024 nog wel goede hoop, omdat het nieuwe platform van de ES90 Volvo naar eigen zeggen in staat stelde om snel te schakelen, makkelijk te variëren en veel goedkoper te produceren. We voegden wel toe: “Voorwaarde is natuurlijk wel dat er wereldwijd voldoende vraag is naar stationwagons, want momenteel is deze carrosserievariant vooral populair in Europa.”



Rekenvoorbeeld

We hadden zelfs een rekenvoorbeeld klaar om Volvo te overtuigen door te gaan met zijn V-modellen. In 2022 kwamen nog 1 miljoen van de 1,6 miljoen wereldwijd geproduceerde stationwagons op ons continent terecht. Als Volvo daar 5 procent van weet te verwerven, zijn dat jaarlijks nog altijd 50.000 auto's. Met een levenscyclus van 10 jaar ga je dan richting het half miljoen. En dan de rest van de wereld nog ... Maar Jim Rowan heeft ons rekenvoorbeeld over het hoofd gezien.



Niemand koopt V90

Anderzijds: als we naar de Nederlandse verkoopcijfers van 2024 kijken, snappen we Volvo toch wel een beetje. In Nederland zie je niet meer op elke hoek van de straat meer een stationwagon van Volvo op de oprit staan. De V60 en V90 moesten het in 2024 met 3877 registraties doen, terwijl de Volvo XC40 alleen al op een aantal van 6745 staat. De Volvo EX30 was in 2024 de bestseller met 10.082 registraties. Het aandeel van de stationwagons in het totaal van de nieuw verkochte Volvo's in Nederland is een bescheiden 12 procent.



