De stekkerversie van de nieuwe Audi A5 heet e-Hybrid, net als de PHEV-modellen van Volkswagen. Maar de ene e-Hybrid is de andere niet ...

De nieuwe Audi A5 werd vorig jaar onthuld en onze test van de Audi A5 Avant staat al twee maanden online. Dus toen Audi recentelijk onthulde dat er stekkerversies van de A5 Limousine en Avant met een EV-range van 108 kilometer aan zitten te komen, draaiden wij ons nog een keer om.

Onze (foutieve) aanname was dat Audi simpelweg de vertrouwde eHybrid-aandrijflijn van de Volkswagen Golf, Passat, Tiguan én Tayron in de A5 had gelepeld. Je weet wel: die op basis van de 1.5 TSI, leverbaar met 204 en 272 pk. Maar nee.

Audi A5 e-Hybrid: geen 1.5 maar 2.0

De nieuwe e-hybrid-aandrijflijn van Audi bestaat uit een 2,0-liter turbomotor met een vermogen van 252 pk en een elektromotor die maximaal 143 pk levert. Het systeemvermogen bedraagt naar wens 299 pk (en 450 Nm) of 367 pk (en 500 Nm). De standaardsprint duurt respectievelijk 5,9 en 5,1 seconden.

Grotere batterij, geen snelladen

De bruikbare accucapaciteit is ook iets groter: 19,7 kWh voor de Golf e-Hybrid versus 20,7 kWh voor de Audi A5 e-hybrid Quattro. Opvallend genoeg ondersteunt de A5 geen snelladen; de boordlader van 11 kW vult de batterij in ‘ongeveer 150 minuten’ – pak 'm beet 2,5 uur dus. De laadpoort zit wel op een handiger plek dan bij stekker-Volkswagens, namelijk boven het linker achterwiel en niet bij het linker vóórwiel.

Het officiële EV-bereik van de A5 PHEV bedraagt 108 kilometer. Dat is minder dan de ‘tot 142 km elektrisch’ waarmee Volkswagen pocht, máár de A5 is dan ook vierwielaangedreven, krachtiger en zwaarder. Hij weegt ruim 2000 kilo – daar blijft zelfs de nieuwe Volkswagen Tayron 1.5 eHybrid onder.



Audi A5 e-Hybrid: prijzen vanaf 57.490 euro

De prijzen van de Audi A5 Limousine e-hybrid Quattro beginnen bij 57.490 euro en de Avant is 2000 euro duurder. Het sportieve topmodel met de 367 pk en 500 Nm sterke aandrijflijn staat voor 71.990 euro in de prijslijst. Dat is een koopje als je bedenkt dat de eveneens 367 pk sterke Audi S5 met zes cilinders voor 113.937 euro van eigenaar verwisselt.