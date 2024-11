Deze smaakmakers van Audi keren in 2025 niet terug

Nieuws

De Audi TT, R8 of A5 Coupé: het waren jarenlang de smaakmakers van de Audi-prijslijst. Maar de Duitsers spelen de komende jaren op safe. Er komen alleen maar SUV’s, sedans en stationwagons aan.

Audi heeft betere tijden gekend. In het derde kwartaal van 2024 daalde de winst ten opzichte van 2023 met liefst 91 procent. Klotste het geld vorig jaar nog tegen de plinten met een nettowinst van 1,178 miljard euro, in Q3/2024 (zoals de boekhouders het schrijven) is de winst beperkt tot een bescheiden 106 miljoen euro. Dat is mede te wijten aan de sluiting van de fabriek in Brussel.



Het vierde kwartaal begon in thuisland Duitsland ook slecht, met een verkoopverlies van 19,7 procent ten opzichte van oktober 2023. Over heel 2024 doen BMW en Mercedes het beter en zelfs Skoda staat boven Audi op de vierde plaats in de verkooplijsten. Een trend bij alle dure Europese merken: Chinese kopers lopen de Audi-showrooms voorbij en kopen in toenemende mate een auto uit eigen land.



Audi in 2025

Audi heeft afgelopen jaar veel nieuwe modellen gelanceerd. De A5 is net geïntroduceerd, net als de Q6 e-tron en de elektrische A6 e-tron. In 2025 staat de nieuwe Audi Q5 in de showroom. Maar verwacht de komende tijd geen uitspattingen van de Duitsers. SUV’s, sedans en stationwagons domineren het modelaanbod en voor sportwagens is voorlopig geen plaats. De TT verdween in 2023, van de R8 liep het laatste model in maart 2024 van de band.



Ook andere smaakmakers keren niet terug. De wonderschone A5 Coupé en de A5 Cabrio krijgen geen opvolger. Audi, het merk van de beroemde Quattro uit 1980, heeft geen enkele cabriolet of coupé meer in de prijslijst. De reden laat zich raden: jullie kopen die modellen niet! Zoals vrijwel alle Audi-kopers wereldwijd onvoldoende interesse hebben in een sportwagen of cabriolet.



De man die deze onheilstijding brengt, zit veilig aan de andere kant van de wereld. De uitspraken zijn van Peter Strudwieke, productplanner van Audi in Australië



Audi-fabriek Brussel dicht 2025



Niet dat SUV’s van Audi hun leven zeker zijn. De Q8 verkoopt niet goed en Audi sluit in februari 2025 de fabriek in Brussel waar-ie gebouwd wordt. Wat tot een ludieke actie van het personeel leidde: het verstopte de sleutels van 200 auto's.



De Audi Q2 krijgt geen opvolger en ruimt al na één generatie het veld. In China besloot Audi iets opmerkelijks: het bekende logo met de vier ringen verdwijnt daar van de elektrische modellen. Hiervoor in de plaats komt de naam AUDI te staan. In kapitalen. Alsof het merk schreeuwt: hallo Chinezen, we zijn er nog!