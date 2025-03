Onderzoek: Audi’s en Volkswagens uit 2022 problematischer dan Land Rovers

Nieuws

Auto's die drie jaar oud zijn, vertonen meer problemen dan ooit in de afgelopen 15 jaar. Vooral modellen van Volkswagen uit 2022 vallen negatief op. Maar er zijn meer gerenommeerde merken die slechter scoren dan verwacht.

Een en ander blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse bureau J.D. Power. De resultaten van het onderzoek (scroll naar beneden voor de complete lijst) zijn gebaseerd op de ervaringen van 34.175 Amerikaanse automobilisten die hun auto uit modeljaar 2022 drie jaar in bezit hebben. De enquête liep van augustus tot november 2024.

Aan de hand van de ingevulde enquêtes krijgen de auto's een PP100-score. Die geeft aan hoeveel problemen zich per 100 auto's van elk merk voordeden. Dus hoe lager de PP100-score (zie tabel verderop), hoe beter de kwaliteit. Het gemiddelde staat op PP202. Dat betekent dat alle merken met een hogere waarde dan 202 slechter scoren dan gemiddeld.

De stijging van het aantal problemen per 100 auto's komt vooral op het conto van volumemerken, die samen 12 PP100 slechter scoren dan in het onderzoek van vorig jaar. Softwareproblemen spelen daarbij een grote rol; daarop was de score gemiddeld zelfs 16 PP100 lager dan in 2024.

Betrouwbaarste merken

De hoge positie van Lexus is nauwelijks een verrassing. Dat Japanse premiummerk scoort altijd sterk. Dat Buick, Cadillac en Chevrolet ook bovengemiddeld goede resultaten behalen, is voor Europeanen nauwelijks interessant. Die merken worden hier immers niet of nauwelijks verkocht. Toyota en Mazda behoren eveneens tot de top. De best scorende Europese merken zijn Porsche, BMW en Mini.



Merken die onder het gemiddelde scoren

Honda en Kia scoren iets beter dan gemiddeld, Ford zit net aan de verkeerde kant van de streep. Het wordt gevolgd door Tesla, maar omdat het merk van Elon Musk geen medewerking verleende, wordt dit cijfer door J.D. Power buiten de officiële rangschikking gelaten.

Audi en Volkswagen slechter dan Land Rover

Premium-merken als Volvo en Mercedes zijn vast niet blij met hun matige scores, maar Audi en Volkswagen laten helemaal teleurstellende cijfers zien. Ze staan in de lijst van J.D. POwer zelfs nog lager dan Land Rover, een merk dat in veel vergelijkbare onderzoeken traditioneel in de onderste regionen bungelt. Verder valt op dat Hyundai het evenmin briljant doet. Van een merk dat 5 jaar garantie biedt, verwacht je minder problemen.

Betrouwbaarheidsscores J.D. Power 2025

Plaats Merk Score (PP100) 1 Lexus 140 2 Buick 143 3 Mazda 161 4 Toyota 162 5 Cadillac 169 6 Chevrolet 169 7 GMC 181 8 Porsche 186 9 BMW 189 10 MINI 190 11 Kia 196 12 Honda 201 13 Ford 208 14 Infiniti 208 15 Alfa Romeo 211 16 Subaru 212 17 Genesis 213 18 Nissan 215 19 Lincoln 221 20 Hyundai 222 21 Ram 242 22 Volvo 242 23 Mercedes-Benz 243 24 Acura 249 25 Mitsubishi 256 26 Land Rover 270 27 Audi 273 28 Jeep 275 29 Chrysler 282 30 Volkswagen 285 Buiten

mededinging Tesla 20

Problemen begonnen al bij aflevering

Deze uitkomst komt niet uit de lucht vallen: in 2022 bleek al uit onderzoek van J.D. Power dat nieuwe auto's opvallend veel problemen hadden. Veel van die issues blijken ook drie jaar later nog steeds een bron van ergernis.



De stijging van het aantal problemen is frustrerend voor zowel fabrikanten als eigenaren, en is volgens Jason Norton van J.D. Power deels te wijten aan de coronapandemie die in 2020 begon: “Deze auto's zijn gebouwd in een periode van ongekende chaos – met verstoorde toeleveringsketens, torenhoge prijzen en personeelstekorten.”



Disclaimer: het onderzoek betreft auto's op de Amerikaanse markt, die deels of geheel kunnen afwijken van de modellen die hier worden geleverd. De resultaten kunnen dus niet 1 op 1 worden doorgetrokken naar de Europese markt, maar geven per merk wel een goede indicatie van de kwaliteit.

Belangrijkste probleemgebieden

De studie – inmiddels aan haar 36e editie toe – kijkt naar 184 probleemgebieden binnen negen categorieën: van rijhulpsystemen tot infotainment en aandrijflijn. De gesignaleerde problemen zijn niet allemaal even ernstig, in die zin dat ze pechgevallen of hoge kosten veroorzaken. Ze kunnen - zelfs nog na eventuele updates - wel een hoop ergernis veroorzaken.



Softwareproblemen nemen toe

Voor het tweede jaar op rij is connectiviteit met Android Auto en Apple CarPlay de grootste bron van ellende: nu goed voor 8,4 PP100, tegenover 6,3 vorig jaar. Smartphone-integratie blijft dus lastig. Ook Bluetooth (4,6 PP100) en wifi-verbindingen (2,4 PP100) scoren slecht.

Hoewel softwareproblemen nog ‘maar’ 9 procent van alle issues vormen, groeit dit aandeel hard mee met de digitalisering van auto’s. Hoewel 36 procent van de eigenaren een over-the-air update heeft gedaan, zegt slechts 30 procent dat dit verbetering bracht. 56 procent merkt helemaal geen verschil.

EV’s betrouwbaarder, PHEV’s juist niet

Volledig elektrische auto’s verbeteren met 33 PP100, maar plug-in hybrides gaan hard achteruit: +26 PP100, waarmee ze het slechtst scoren van alle aandrijflijnen. De betrouwbaarste aandrijflijn is hybride (199 PP100), gevolgd door benzine (200), volledig elektrisch (223), diesel (233) en plug-in hybride (242). Het verschil tussen benzineauto’s en EV’s wordt dus kleiner.

Nieuwe modellen scoren slechter dan bestaande

Van de 27 modellen die in modeljaar 2022 debuteerden, presteren er slechts vier beter dan hun segmentgemiddelde. Nieuwe modellen komen gemiddeld uit op 241 PP100, terwijl bestaande modellen op 196 PP100 blijven steken – en op álle vlakken beter scoren.