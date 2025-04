Tests

De nieuwe elektrische Audi S6 heeft een brandschoon vermogen van 505 pk. Wij gaan nog even met de Audi RS 6 Avant GT op pad. Die ‘ouwe viespeuk’ peutert 630 pk uit z’n fossiele V8 en laat sneeuw smelten als ware hij de zon zelf!

Hoewel niemand het graag toegeeft, droomt bijna iedereen er weleens van om evenveel macht te hebben als Donald Trump of Elon Musk. Om te ervaren hoe die foute mannen zich voelen, hoef je echt geen president van de Verenigde Staten te worden of miljarden te bezitten. De aanschaf van een Audi RS 6 Avant GT volstaat ...



Sneeuw? Fake news!

Het machtsgevoel dat deze auto je bezorgt, is bijna niet te evenaren. Hij kroont je weliswaar niet tot ‘baas’ van westerse wereld of van X, maar wel tot koning van besneeuwde wegen, zo ontdeken wij tijdens het staartje van de wintersportperiode. Want zodra je het gaspedaal intrapt, gebeurt er iets magisch. De 4,0-liter V8 snuift gretig de koude winterlucht op, voegt daar een vleugje benzinedamp aan toe en transformeert dat mengsel in een explosie van brute bewegingsenergie.

Onder in de toerenkelder ontwaakt een woeste trol, die alle fatsoensnormen overboord gooit en de motor laat brullen en knallen. Met een onvoorstelbare kracht sleurt hij de 2165 kilo zware RS 6 door de sneeuw, alsof zwaartekracht of tractieproblemen alleen in sprookjes bestaan. Of, zoals Donald Trump zou zeggen: "Snow? I dont see any snow! Fake news!"

De show barst los

Oké, moderne elektrische auto’s hebben ons misschien een beetje verwend met hun instant koppel en fluisterstille acceleraties. Dus achter het stuur van de RS 6 GT ben je even verbaasd door de kleine adempauze van de verbrandingsmotor. Maar zodra de turbodruk piekt, de uitlaatgassen door de leidingen knallen en de razendsnelle achttraps automaat schakelt, barst de show los.

“Je ingewanden verschuiven en je ruggengraat lijkt even te kraken.”

En wat voor show - deze alleskunner met vierwielaandrijving laat je geen moment op adem komen. Hij spant zijn spieren, accelereert met meedogenloze kracht en bouwt progressief zijn power op. Rammerdebam, volgende versnelling. Je armen worden uitgerekt, je ingewanden verschuiven en je ruggengraat lijkt even te kraken.

Ongeleid projectiel

Deze RS 6 Avant GT is niet zomaar een snelle stationwagon. Het is een ongeleid projectiel dat een glimlach op je gezicht tovert, je in je stoel vastdrukt en je verlangen naar ­snelheid keer op keer opnieuw aanwakkert. Het donderende gerommel van de V8 klinkt als muziek in de oren, en eigenlijk zou je je bij thuiskomst het liefst opsluiten in de garage. Klaar om je geliefde benzinemotor met een dubbelloops jachtgeweer te verde­digen tegen de fluisterstille toekomst die ­buiten op de loer ligt.

Tijdens een koude winteravond dringt het langzaam tot ons door: we kijken in de achteruitkijkspiegel. Wat we zien, blijft nog even, maar komt nooit meer terug. De gouden tijden van de verbrandingsmotor liggen achter ons. De Audi RS 6 Avant GT brengt een mooie ode aan dit tijdperk.



Quattro-aandrijving + turbo = geniaal

Zijn bestickering in de kleuren van de legendarische IMSA-racer Audi 90 Quattro GTO uit 1989 verwijst naar het epicentrum van Audi’s Quattro-ontwikkeling. Een periode waarin de rallysuccessen uit de jaren 80 hand in hand gingen met steeds meer Quattro-­modellen voor de openbare weg.

“Zonder vierwielaandrijving waren de brute turbomotoren nauwelijks te hanteren.”

Vanaf het begin waren de beestachtige Quattro’s uitgerust met turbomotoren, een geniale combinatie. Zonder vierwielaandrijving waren de brute klappen van de vroege vijfcilinder turbomotoren nauwelijks te hanteren, vooral niet tijdens winterrally’s. Een perfecte match zoals we bij First Dates of Winter Vol Liefde zelden zien.

Machtige machine

De RS 6 GT vertegenwoordigt de apotheose van deze combinatie. Deze geweldenaar koppelt een angstaanjagend krachtige bi­­turbo-V8 aan een fenomenaal 4x4-systeem. Het resultaat? Een machtige machine die zowel emotioneel als functioneel weet te overtuigen.

Je voelt het brute geweld wanneer hij je met een stevige punch uit een bocht sleurt, de rechte stukken in razend tempo opslokt en je net zo snel weer richting de volgende bocht katapulteert. Snelwegsprints? Die smelten weg alsof je de achtervolging hebt ingezet op de DeLorean waarin Marty McFly de tijd trotseert.

Audi RS 6 op z'n laatste benen

Is dit pure, adrenaline-gedreven waanzin? Absoluut. Maar het is ook een triomf van ingenieurskunst. Toch voelt de RS 6 als een relikwie van een tijdperk dat op z’n laatste benen loopt. Het bouwen van een machine die puur is ontworpen om grenzen te verleggen, voelt bij de huidige tijdgeest bijna als iets waarvoor je gecanceld kunt worden.

Meesterwerk

Maar wanneer je de RS 6 GT beschouwt als een ode aan techniek en passie, verandert het perspectief. Het gaat niet alleen om zijn prestaties, maar ook om de ingenieurskunst die erachter schuilgaat. De kracht van dit meesterwerk is een herinnering aan een wereld waarin rijplezier nog puur was. Inmiddels is dat tijdperk onherroepelijk voorbij.



Niet te lang bij stilstaan. Dit is jouw moment. Je stuurt de RS 6 GT omhoog, sneeuwvlokken vliegen in het rond. De balans is perfect, de tractie onberispelijk. Met een beheerste drift stuur je door haarspeldbochten, de achterwielen glijden sierlijk mee, terwijl de turbo’s roodgloeiend hun werk doen. Overal schitteren sneeuwkristallen in het zonlicht, en het lijkt alsof de heiligen van de rallysport – Röhrl, Blomqvist en Mouton – toekijken en hun zegen geven.

Herinneringen herbeleefd

Dit is geen nostalgie, dit is echt! De gedachte dat de gloriedagen van de verbrandingsmotor voorbij zijn, voelt plots minder bitter. Want zolang er auto’s als de Audi RS 6 Avant GT bestaan, zolang je het geluid kunt horen, de kracht kunt voelen en de herinneringen kunt herbeleven, zijn die goede tijden nog lang niet voorbij. Vandaag niet. Morgen niet.