Audi neemt in dit enorme land afscheid van zijn beroemde logo met 4 ringen

Nieuws

Elke Audi heeft als logo vier ringen die in elkaar overlopen. Maar niet langer in China, zeggen bronnen. Maar wat komt er dan wel in de grille te staan?

Eerst een kleine opfriscursus: de vier ringen vertegenwoordigen de evenzoveel automerken waaruit Audi ooit ontstaan is, Audi, DKW, Horch en Wanderer. Het viertal ging door als Audi AG en als logo werd gekozen voor vier ringen met in elke ring een van de merknamen. Pas later werden de ringen leeggelaten.

Alhoewel het logo heel herkenbaar is, krijgen de nieuwe batterij-elektrische modellen die Audi voor China ontwikkelt, geen vier ringen in de grille of op de motorkap, aldus Automotive News Europe. Wat hiervoor in de plaats komt, is nog niet duidelijk. Audi heroverweegt zijn beroemde beeldmerk vanwege de technologische samenwerking die het heeft met het Chinese SAIC.



Met onze wekelijkse nieuwsbrief blijf je op de hoogte van wat Audi allemaal van plan is.

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Audi ontwikkelt nieuwe EV's die alleen voor China bedoeld zijn en op een platform van SAIC staan. Of deze modellen een ander embleem krijgen of bijvoorbeeld de merknaam uitgeschreven op de carrosserie is nog niet bekend. Wat we wel weten is dat de nieuwe generatie EV's intern bekendstaan onder de naam 'Purple'.

Naar verluidt onthult Audi zijn eerste 'Chinese' EV in november 2024. Dan moet er ook meer duidelijkheid komen over de branding en het bijbehorende logo. Hierna volgen nog eens negen nieuwe elektrische modellen die uiterlijk in 2030 op de Chinese markt worden uitgebracht. Audi weigert in te gaan op alle speculaties. SAIC is wat loslippiger en zegt dat de nieuwe EV's 'echte Audi's met een Audi-DNA' zullen zijn.

Marktaandeel Audi krimpt

Voor Audi hangt er veel vanaf. De Chinese automerken worden in hun thuisland steeds populairder en brengen de ene geavanceerde EV na de andere uit. Europese merken moeten lijdzaam toezien hoe hun marktaandeel krimpt. Audi verkocht in het eerste halfjaar van 2024 in China ongeveer 10.000 EV's. Ter vergelijk: Nio en Zeekr verkochten er acht keer zoveel.

Het ontwikkelen van auto's specifiek voor China stelt Audi in staat om grip te krijgen op de nieuwste functies in elektrische auto's en op de voorkeuren van de Chinese consument waardoor de verkopen hopelijk zullen stijgen. Haast is hierbij geboden, en met de hulp van SAIC kan Audi sneller EV's ontwikkelen.

Audi zou het platform gebruiken voor de productieversie van concept cars als de Activesphere, Urbansphere, Skysphere en Grandsphere (zie de foto's hierboven).