Waarom Audi voor de derde keer in korte tijd een nieuwe A6 presenteert

Nieuws

Bij ons leeft het idee dat we al meerdere keren een persbericht van de nieuwe Audi A6 in onze mailbox hebben gehad. En warempel, dat blijkt nog te kloppen ook: dit is de derde keer in korte tijd dat Audi een nieuwe A6 introduceert. Wij leggen uit hoe dat kan.

In juli 2024 introduceerde Audi de nieuwe A6 e-tron. De volledig elektrische sedan/stationwagon kreeg deze naam door een nieuwe modelnaamstrategie die een jaar eerder werd bedacht. Alle elektrische modellen kregen voortaan een even getal, de modellen met een verbrandingsmotor werden voorzien van een oneven getal. Simpeler kan niet.

Niet A7, maar A6

Volgens deze logica zou de vervanger van de A6 met een verbrandingsmotor A7 gaan heten. Desalniettemin is de auto met benzinemotor die je hier ziet toch echt de nieuwe Audi A6. Dat komt omdat Audi zijn naamstrategie alweer bij het grofvuil heeft gezet. Zo blijft de Audi A5 het enige model dat zijn naam hieraan te danken heeft.

Audi keert dus terug naar de oude situatie, waardoor de opvolger van de A6 gewoon A6 blijft heten. Hoe je de elektrische en benzineversie uit elkaar houdt? Simpel: de elektrische A6 krijgt de toevoeging 'e-tron', terwijl de varianten met verbrandingsmotor het bekende 'TFSI' achter hun naam dragen.

Avant was eerder

De nu gepresenteerde Audi A6 Limousine is niet de tweede, maar de dérde A6 die de Duitsers in korte tijd aan de wereld tonen. Dat komt omdat het merk ervoor koos om de stationwagon - de Audi A6 Avant - voorrang te geven. Die werd afgelopen maart onthuld, en nu is het de beurt aan de sedan.

Volg al het autonieuws op de voet met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Weinig verrassingen

Omdat we dus al kennis hebben gemaakt met de Avant, heeft de Audi A6 Limousine weinig verrassingen in petto. Onder de motorkap vinden we dezelfde 2,0-liter TFSI-viercilinder die een vermogen van 204 pk en 340 Nm koppel naar de voorwielen stuurt.

Ja, dat lees je goed: voorlopig is de A6 enkel leverbaar met voorwielaandrijving. Een plug-in hybride variant met de bekende quattro vierwielaandrijving komt op een later moment. Voor nu moet je het doen met de mild-hybrid.

Feest der herkenning

Binnenin de nieuwe A6 Limousine is het een feest der herkenning. Het interieur lijkt één-op-één te zijn overgenomen uit de Audi A5 en de Audi Q6 e-tron. Het digitale instrumentarium (11,9 inch) en het centrale display (14,5 inch) vormen als het ware één geheel en zijn licht naar de bestuurder gebogen. Het scherm van 10,9 inch voor de passagier maakt het fraaie plaatje helemaal af, maar is optioneel.

De optielijst biedt onder andere een panoramadak met variabele lichtinval, een Bang & Olufsen 3D-geluidsinstallatie, climate control met vier zones en soft-close portieren.

Audi A6 levertijd en prijs

De nieuwe Audi A6 Limousine is vanaf 17 april 2025 te bestellen en wordt in augustus bij de dealers verwacht. Als we naar de prijslijst kijken, zien we één groot voordeel ten opzichte van de Avant: de sedan is over de gehele linie 5000 euro goedkoper.

Prijzen beginnen vanaf 64.990 euro voor de instapper Pro Line. De luxere Advanced edition start bij 68.990 euro. Sportieve rijders kunnen kiezen voor de S edition, met een sportonderstel, 19-inch wielen, sportstoelen en zwarte hemelbekleding. Deze uitvoering kost minimaal 72.990 euro.