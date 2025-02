Niemand snapt de modelnamen van Audi nog (en dit gaat Audi eraan doen)

Nieuws

Het leven kan heel simpel zijn, zelfs in tijden van smartphones, sociale media, een miljoen televisiezenders en een triljoen streamingsdiensten. Dat heeft Audi nu eindelijk ook door.

Audi en modelnamen: het is geen gelukkig huwelijk. Vroeger wel, toen had je de A3, A4, A6 en A8, op volgorde van grootte. Een A3 1.6 had een 1,6-liter benzinemotor en in de A6 2.6 vond je een zescilinder van 2,6-liter. Een TDI was een diesel en een Avant een stationwagon. En zag je een quattro, dan wist je dat de Audi in kwestie 4x4 had. Het enige gekke is dat je dit met een kleine letter schrijft en niet met een hoofdletter. Valt mee te leven.

Maar toen kwamen de elektrische auto's en schoten automerken in de namenstress. Dat de arbeidsmarkt overspoeld werd met afgestudeerde communicatiespecialisten hielp niet bepaald mee. Die moesten immers ergens aan de bak en velen vonden hun weg naar autofabrikanten. Tot afgrijzen van consumenten.

Dus kwam Volkswagen met zijn ID.-modellen (vergeet de punt niet), toverde Toyota de onuitspreekbare modelnaam bZ4X uit de hoge hoed (die overigens weer verdwijnt) en gooide Audi de aanduiding 'E-tron' in de strijd. Maar het werd pas echt ingewikkeld toen het management in Ingolstadt opeens besloot dat de elektrische modellen even getallen in de naam kregen (bv. A6) en de Audi's met een verbrandingsmotor de oneven getallen (A5).

Verwarring alom

De nieuwe naamstrategie leverde verwarrende situaties op. Zo kreeg de opvolger van de Audi A4 de naam A5 opgespeld. De oorspronkelijke A5 kreeg geen opvolger omdat je anders twee modellen met dezelfde naam overhoudt. Maar gek genoeg vind je op Audi.nl nu wel de A6 e-tron (elektrisch) en de A6 TFSI e (een plug-in, dus met verbrandingsmotor). Schiet ons maar lek.



AUDI in plaats van Audi

Audi maakte het nog bonter toen het besloot dat 'Performance' niet langer op het vermogen slaat, maar op de actieradius van zijn EV-modellen. En toen bekend werd dat Audi in China voortaan als AUDI (met hoofdletters) door het leven gaat en hier het beroemde logo met de vier ringen helemaal overboord gooit, was voor velen de maat vol. Genoeg is genoeg!

Opvolger A6 heet gewoon A6

Volgens autocar.co.uk hebben dealers en consumenten steen en been geklaagd over de modelnaamstrategie van Audi en heeft het merk eindelijk geluisterd. Het verhaal van de even en oneven nummers wordt als gevolg hiervan weer overboord gekieperd, hopelijk samen met de afdeling die dit verzonnen heeft. De nieuwe A7, de opvolger van de A6 met verbrandingsmotor (onthulling op 4 maart 2025), gaat gewoon weer A6 heten.

De elektrische A6 krijgt de toevoeging E-tron en de benzine- en dieselmodellen de afkorting TFSI. Verder blijft de letter A voorbehouden aan de traditionele carrosserievarianten en de Q voor de SUV's. De A4/A5 wordt niet meer teruggedraaid, zie dat maar als een missertje.

Nu Volkswagen nog

Hopelijk wordt het er nu allemaal wat overzichtelijker op. Als Volkswagen zijn ID.2 nou ook gewoon Polo Electric of iets dergelijks noemt, kunnen we weer rustig slapen.

