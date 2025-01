Mopperaars krijgen hun zin: Toyota stopt met bZ4X

Nieuws

De dag die je wist dat zou komen, is aangebroken. Toyota kiepert de afkorting 'bZ' van zijn batterij-elektrische modellen overboord. De reden laat zich raden.

Toen Toyota in 2022 zijn eerste batterij-elektrische auto onthulde, verbaasde de wereld zich over de naam, Toyota bZ4X. De naamgevers van Toyota hadden blijkbaar net een Star Wars-marathon achter de rug, want de bZ4X kon zomaar een nieuwe droid zijn naast RD-2D en C-3PO. Toen een woordvoerder uitlegde waar de afkorting voor stond, werd hij meewarig aangekeken.

Toyota: nul uitstoot is niet genoeg

Voor wie het gemist heeft waar bZ4X voor staat: de eerste twee letters zijn de afkorting van beyond zero. Hiermee wil Toyota duidelijk maken dat zijn ambitie verder reikt dan nul uitstoot. Het gaat ook om een betere mobiliteit voor iedereen. Met producten die de hele samenleving verbeteren en niet zozeer alleen de luchtkwaliteit. Een mooi streven waar we niets op tegen hebben.

Het getal 4 geeft de positie aan van de Toyota bZ4X in het modellengamma. Dat wil zeggen: het formaat. De letter X staat tot slot voor het type auto, in dit geval crossover. Dat de letter X hierin helemaal niet voorkomt, behoort net als het Monster van Loch Ness tot de grootste mysteries van de wereld.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Geen elektrische bZ-modellen meer

Zoals de naam al weggeeft, zouden er meer elektrische bZ-modellen aankomen. Maar dat gaat niet meer gebeuren. In elk geval niet in Europa. Dat is volgens uk.motor1.com bevestigd door de Europese marketingdirecteur Andrea Carlucci.

In de plaats hiervoor komen modelnamen die Europese consumenten bekender in de oren klinken. Zoals de Toyota Urban Cruiser die in 2025 bij de Toyota-dealer verschijnt. Het verzoek om vertrouwde en uitspreekbare namen komt volgens Carlucci vooral uit Europese hoek.

Vernieuwde Toyota bZ4X

Grote kans dat de nieuwe naamstrategie begint met de vernieuwde Toyota bZ4X die we in 2025 verwachten. Volgens motorillustrated.com heeft de regiodirecteur van Toyota Canada, Patrick Ryan, al eerder verklapt dat de elektrische SUV een andere naam krijgt en opnieuw wordt gepositioneerd.

Of dit ook in China gaat gebeuren, is nog maar de vraag, want hier is recentelijk de Toyota bZ3X onthuld (zie het bericht hieronder). Maar de Chinezen zijn dan ook wel gewend aan gekke namen. We noemen de Great Wall Coolbear, de Zhongxing Urban Ark en de Dongfeng Fukang. Al kan Honda er ook wat van met zijn Honda e:Ny1 ... En ook de BYD Sealion 7 heeft een wat merkwaardige naam.