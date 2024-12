Nieuwe elektrische SUV van Toyota kost in dit land 13.000 euro en een beetje

Nieuws

De enige batterij-elektrische personenauto van Toyota die we vooralsnog in Nederland kennen, is de Toyota bZ4X. Die is te koop vanaf 45.995 euro. In China is daar de bZ3X bijgekomen. Die is qua grootte vergelijkbaar, maar véél goedkoper.

De Toyota bZ3X is in China sinds 8 december 2024 online te bestellen. Met een lengte, breedte en hoogte van 4,60, 1,87 en 1,64 meter is de elektrische SUV korter dan de bZ4X, maar ook breder en hoger. Hij is te koop als 430 Air+, 520 Pro+ en 620 Max, waarbij de getallen staan voor de actieradius. Vastgesteld met de Chinese meetmethode, dus haal hier gerust een aantal kilometers van af.

De elektromotor is niet van Toyota zelf, maar van de Chinese autofabrikant GAC (Guangzhou Automobile Group). Het vermogen is 201 pk en verder is de bZ3x uitgerust met, hou je vast, meer dan 25 rijassistentiesystemen, 11 full HD-camera's, 12 ultrasonic radars, 3 millimeter-wave radars en lidar-technologie. Het interieur is voorzien van een 8-inch digitaal instrumentarium en een groot 14,6-inch centraal scherm.

Een serieuze SUV dus. Mag jij raden wat dat moet kosten. Kleine hint: het is China, waar nieuwe auto's nu eenmaal goedkoper zijn. 30 mille? 25K? Nee, in China kun je de Toyota bZ3X bestellen voor omgerekend 13.060 euro. Daar heb je in Nederland niet eens een Toyota Aygo voor.

Waarom nieuwe auto's in China goedkoper zijn

Waarom auto's in China goedkoper zijn, heeft niet alleen te maken met de lagere inkomens van Chinese werknemers. Behalve minder loonkosten, zijn ook de productiekosten lager. Veel Chinese automerken ontwikkelen alles zelf en zijn niet afhankelijk van toeleveranciers. Verder zijn de grondstoffen voor de batterijen in China zelf beschikbaar. En omdat de bZ3X het resultaat is van een joint venture tussen Toyota en GAC is, komt er waarschijnlijk ook nog Chinese staatssteun om de hoek kijken.

We achten de kans dat de Toyota/GAC bZ4X naar Europa komt, net zo klein als dat je binnenkort voor 299 euro naar Tokio vliegt. Neemt niet weg dat Toyota ook in Europa wel degelijk werkt aan elektrische modellen. Eind 2023 onthulde Toyota de FT-3e in Europa (zie de rechter foto hierboven). Die kondigt een nieuwe generatie elektrische modellen aan.