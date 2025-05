Dit automerk zet de rem op EV’s en zweert ineens bij hybrides

Nieuws

Veel automerken krabben achter de oren over hun EV-beleid. Zeker als ze voor een groot deel afhankelijk zijn voor de stugge Amerikaanse markt. Zoals dit eigenwijze Japanse merk.

Subaru was al geen koploper op het gebied van elektrische auto’s. En nu lijkt het merk zich af te vragen of het de achterstand eigenlijk nog wel wíl inhalen, zo lezen we bij Carscoops. Deze week liet Subaru weten zijn elektrificatiestrategie opnieuw tegen het licht te houden.

Wie nu op de website van het eigenwijze merk kijkt, ziet slechts één elektrische auto: de Subaru Solterra, het broertje van de Toyota bZ4X. Wellicht komt daar in 2026 de Subaru Trailseeker bij. Die is ongeveer even groot als de nieuwe Subaru Outback.



Ook de Subaru Trailseeker heeft trouwens een Toyota-kloon: de onlangs gepresenteerde bZ4X Touring. Maar meer EV’s hoeven we voorlopig niet te verwachten van Subaru.

Subaru vreest Amerikaanse importheffingen



Zoals elk automerk, worstelt Subaru met de afzwakkende interesse in elektrische auto’s. Maar wellicht nog belangrijker is de huidige onzekerheid op de Amerikaanse markt. Amerikanen zijn sowieso minder te porren voor EV’s én dan is president Trump ook nog een ongeleid projectiel is als het gaat om importheffingen.



Kijk, dan snappen we wel dat Subaru niet vol inzet op elektrische auto’s. Het merk slijt het merendeel van zijn productie nu eenmaal aan Amerikanen. De nieuwe Subaru Outback komt zelfs niet eens meer naar Europa, terwijl het merk het in de VS juist al jaren best goed doet. Van de ruim 938.000 geproduceerde Subaru’s in 2024, gingen er in bijna 668.000 naar Amerikaanse klanten.



Subaru schat dat eventuele tarieven van Trump het bedrijf dit jaar 2,5 miljard dollar kunnen kosten. Ja, Subaru bouwt auto’s in de Amerikaanse staat Indiana, maar dat zijn er 'slechts' 345.000 per jaar. Oftewel net iets meer dan de helft van het aantal auto’s dat het merk jaarlijks in de VS verkoopt. De rest moet worden geïmporteerd.



Kan Subaru de productie in Indiana dan niet opvoeren? Dat zou kunnen, maar dan blijft het merk alsnog deels afhankelijk van buitenlandse partijen voor de onderdelen. En ook daarvoor moeten importheffingen worden afgedragen.

Subaru twijfelt over EV-fabriek

De Subaru Trailseeker zal dus waarschijnlijk buiten de VS worden gebouwd – ergens boven de Japanse hoofdstad Tokio. Ondertussen stond er ook een nieuwe fabriek op de planning die zich volledig op EV’s zou richten. Maar ook dat plan wordt herzien. Subaru sluit niet uit dat er ook modellen met verbrandingsmotoren en hybride-aandrijflijnen van de band moeten rollen.



Subaru's met hybride-techniek Toyota?

En wie 'hybride' zegt, denkt Toyota. En als er al zulke nauwe banden met Toyota bestaan, lijkt één plus één automatisch twee. Toch ligt het niet voor de hand dat Subaru bestaande hybride-aandrijflijnen van Toyota gaat gebruiken.

Want daarmee zou het merk waarschijnlijk te hard schoppen tegen de fans van Subaru's traditionele boxermotoren. Aan de andere kant blinken (mild) hybride Subaru's niet bepaald uit in zuinigheid en zouden ze wel gebaat zijn met een vleugje Toyota.

Winst Subaru onder druk

De twijfels van de Subaru-leiding kwamen aan het licht bij de presentatie van de financiële jaarcijfers over 2024. Die waren niet mals: de operationele winst daalde met 13 procent naar 2,7 miljard dollar. De wereldwijde verkopen daalden met 4,1 procent naar 938.000 auto’s. In Noord-Amerika (VS en Canada samen) ging het met 4,1 procent omlaag naar 732.000 stuks. Alleen in Japan was er goed nieuws: daar steeg de verkoop met 5,4 procent naar 104.000 auto’s.