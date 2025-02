Waarom je nog even moet wachten als je een Toyota bZ4X wilt kopen

Nieuws

Toyota heeft voor dit jaar een groot modellenoffensief aangekondigd. Hoe de eerste 'aanval' er definitief uitziet, weten we op 12 maart 2025. De contouren zijn in elk geval veelbelovend.

Tot dusver blijven de elektrische successen van Toyota een beetje achter - zeggen we dat niet netjes? De eerste in serie geproduceerde batterij-elektrische auto van het merk, de Toyota bZ4X is geen topper. Dat begint al bij de ingewikkelde naam, maar ook in prestaties, actieradius en verkoopcijfers heeft de auto niet gebracht wat Toyota zelf en de consument ervan hadden gehoopt. Inmiddels is bekend dat Toyota de naamgeving van z'n elektrische modellen op de schop doet. Dus geen bZ-huppeldepups meer ...

De onlangs gepresenteerde, batterij-elektrische Toyota Urban Cruiser heeft in elk geval een naam die je kunt uitspreken en onthouden, maar is gebaseerd op de relatief goedkope Suzuki e Vitara. En dat zorgt wederom voor enigszins tegenvallende specs. Toyota zou inmiddels dus moeten weten hoe het niet moet en daarom verwachten we veel van de BEV die de Japanners binnenkort laten zien.



Naam nieuwe elektrische Toyota

Het doek gaat er af op 12 maart 2025, maar de getoonde contouren komen ons bekend voor. Die doen ons sterk denken aan de eind 2022 gepresenteerde Toyota bZ Compact SUV Concept. Met die coupé-achtige SUV zal de nieuwkomer dus vast de nodige overeenkomsten vertonen. Behalve de naam dus.



Maar hoe de nieuwe elektrische Toyota dan wel gaat heten, is onduidelijk. Wellicht dat er net als bij de Urban Cruiser weer een oude naam uit de mottenballen wordt gehaald. Alleen hopen we dat Toyota niet dezelfde fout maakt als Ford, door een SUV-coupé de naam van een illustere klassieker te geven. Dus please, Toyota, noem 'm geen Celica.

Betere specs dan Toyota bZ4X?

De nieuwe elektrische Toyota zal wel geen exacte kopie van dat studiemodel worden. Wel lijkt vast te staan dat de nieuweling een SUV-coupé is, maar de maten zijn op grond van de teaserfoto nog lastig te beoordelen. Over de technische specificaties laat Toyota nog niets los, maar we hopen op een iets riantere accucapaciteit en een groter snellaadvermogen dan de Toyota bZ4X heeft (64 kWh, 150 kW). Tenzij er eerder beter belichte foto's of technische gegevens worden gelekt, vertellen we je meer op 12 maart.

