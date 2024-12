De Toyota met de gekste naam gaat anders heten

Nieuws

Zijn we er net een beetje aan gewend, kiepert Toyota hem overboord. We hebben het over de eigenaardige modelnaam van de Toyota bZ4X. Maar hoe gaat-ie dan heten?

Waar staat bZ4X ook alweer voor? De eerste twee letters staan voor beyond zero. Hiermee wil Toyota duidelijk maken dat zijn ambitie verder reikt dan nul uitstoot. Het gaat ook om een betere mobiliteit voor iedereen. Met producten die de hele samenleving verbeteren en niet zozeer alleen de luchtkwaliteit. Een beetje gezwam van de marketingafdeling is dat wel, maar vooruit.

Het getal 4 geeft de positie aan van de bZ4X in het modellengamma van Toyota. Dat wil zeggen: het formaat. De letter X staat tot slot voor het type auto, in dit geval crossover. In China kennen ze inmiddels ook de Toyota bZ3X, maar die komt vooralsnog niet naar Europa.

Tot zover niks aan de hand. De wereld is ook gewend geraakt aan het getal pi en de langste plaatsnaam op aarde (Taumatawhakatangi­hangakoauauotamatea­turipukakapikimaunga­horonukupokaiwhen­uakitanatahu in Nieuw-Zeeland) en had inmiddels de modelnaam bZ4X ook omarmd, hoe gek-ie ook klinkt. Maar nu lijkt het er toch op dat Toyota voor een andere naam kiest.

Toyota 'bZ4X' opnieuw gepositioneerd

Volgens motorillustrated.com heeft een regiodirecteur van Toyota Canada, Patrick Ryan, verklapt dat de bZ4X een andere naam krijgt. De elektrische SUV werd eind oktober 2021 onthuld en krijgt naar verluidt in 2025 een facelift. Daarbij wordt de 'bZ4X' onder een andere naam opnieuw gepositioneerd.

Hoe de auto dan wel gaat heten, zei de regiodirecteur niet. Maar wij vinden het geen gekke gedachte dat bZ4X verdwijnt en wellicht alleen in Azië wordt gebruikt. Daar zijn ze wel gewend aan rare namen. We noemen de Great Wall Coolbear, de Zhongxing Urban Ark en de Dongfeng Fukang. Maar ook de BYD Sealion 7 heeft een wat merkwaardige naam.

De nieuwste elektrische Toyota heet Urban Cruiser. Kijk, dat bekt al wat lekkerder. Mogen we voor de vernieuwde bZ4X de suggestie doen van e-Cruiser?