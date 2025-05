Toyota bZ4X Touring (2026) - dit is de elektrische Toyota die je wél wilt

Nieuws

Opeens is daar de Toyota bZ4X Touring. Volgens Toyota een SUV, maar wij zeggen: een elektrische stationwagon die er avontuurlijk uitziet en wat hoger op zijn wielen staat. Koop je de Toyota bZ4X nu wel?

Heeft Hans Klok iets te maken met de onthulling van de nieuwe Toyota bZ4X Touring? Want wij zagen 'm niet helemaal aankomen. Toyota-dealers zullen de elektrische stationwagon met open armen ontvangen.

De 'gewone' bZ4X is nog niet het succes geworden waar ze op gehoopt hadden. Dat kan met de nu onthulde bZ4X Touring weleens anders uitpakken. Zo veel elektrische stationwagons zijn er immers niet in dit segment.

Voordat we losgaan met de specificaties, willen we het kort over de naam hebben. Want zou Toyota de afkorting bZ4X niet overboord kieperen, in elk geval in Europa? Blijkbaar nog niet. Dat neemt niet weg dat de naam nog steeds een tongbreker is.

Langer, hoger én ruimer dan Toyota bZ4X

Terug naar de auto. Die is langer (14 cm) en hoger (2 cm) dan de normale bZ4X. De lengte komt hiermee op 4,83 meter Toyota heeft het verder over 33 procent meer bagageruimte. We pakken de 452 liter van de bZ4X en ons rekenmachientje erbij en komen vervolgens uit op 600 liter voor de bZ4X Touring.

Dan de batterij. Die heeft een capaciteit van 74,7 kWh (bruto), iets meer dan wat de bZ4X te bieden heeft (71,4 kWh). Het maximale snellaadvermogen van 150 kW verzet geen bakens, maar behelpen is het evenmin.

Toyota noemt nog geen laadtijden, maar wel dat een speciale voorverwarmingsfunctie ervoor zorgt dat de batterij de optimale bedrijfstemperatuur heeft zodra je gaat snelladen. Die functie kun je zelf activeren. De bZ4X Touring heeft een boordlader van 11 of 22 kW, afhankelijk van de uitvoering - die zijn overigens nog niet bekend.

Qua vermogen kun je kiezen uit 224 pk of zelfs 380 pk. Met dit laatste vermogen is de bZ4X Touring de krachtigste batterij-elektrische Toyota tot nu toe. Deze versie heeft AWD, de uitvoering met 224 pk doet het alleen met voorwielaandrijving. Weet verder dat de sterkste bZ4x een trekgewicht heeft van 1500 kg. Dat is onder EV's best bijzonder.

Toyota bZ4X Touring actieradius

Dan wil je natuurlijk ook nog weten wat de actieradius van de Toyota bZ4X Touring is. Die bedraagt tot 560 kilometer (WLTP). Dat het dashboard er anders uitziet dan dat van de normale bZ4X komt omdat de Touring eigenlijk een Subaru is, de Trailseeker (de blauwe auto op de foto). Vreemd is dat niet, want ook de Toyota bZ4X is een Subaru (of andersom, het is maar hoe je het bekijkt), namelijk de Subaru Solterra.

Toyota bZ4X Touring prijs

Toyota-dealers moeten het voorlopig nog even zonder de Touring-versie van de bZ4X doen. De auto wordt pas in de eerste helft van 2026 wordt in Nederland verwacht. Tegen die tijd worden ook verdere specificaties en de prijs bekendgemaakt. Eerst verschijnt de Toyota Urban Cruiser bij de dealer, namelijk in oktober 2025. Ook die is nauw verwant aan een auto van een ander merk: de elektrische Suzuki Vitara.

Een elektrische Toyota die in eigen huis is ontwikkeld, is de Toyota C-HR+, zie het bericht hieronder. Die elektrische SUV komt eind 2025 op de Nederlandse markt, dus ook vóór de bZ4X Touring. En zo heeft Toyota opeens een behoorlijk aanbod aan EV-modellen. Dat was nog niet zo lang geleden heel anders.