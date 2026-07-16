Nieuwe Range Rover Sport is altijd groen vanbinnen

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Hij zit er al jaren aan te komen, maar het eindeloze wachten op de elektrische Range Rover Sport lijkt bijna voorbij.

JLR is nog niet zo scheutig met informatie, maar het ligt in de lijn der verwachting dat de Range Rover Sport over 800V-techniek beschikt en kan snelladen tot 350 kW. De Sport staat namelijk op hetzelfde MLA-Flex platform als de ‘Full Fat Range Rover’ (FFRR), inclusief gigantisch 118,5 kWh accupakket en het zou commerciële zelfmoord zijn wanneer JLR de Sport met 400 V zou uitrusten.

550 pk, 500+ km range





Trekken we de vergelijking met de elektrische FFRR door, dan beschikt ook de Sport over twee motoren, 550 pk en meer dan 600 Nm koppel. Het verwachte gewicht ligt tussen de 2700 en 2800 kg. Desondanks zou de Range Rover Sport verder dan 500 kilometer moeten komen op één lading.

Eindelijk?

De elektrische Range Rover (de grote) had al lang op de markt moeten zijn, zo berichtte Auto Review al in 2020 (!) over de naderende komst van de RREV. Maar JLR schuift de marktintroductie steeds voor zich uit om laatste puntjes op de ‘i’ van ‘in één keer goed’ te zetten. Dat geldt ook voor de elektrische Range Rover Sport, maar nu er al uitgebreid gereden wordt met niet-vermomde prototypes kan die niet lang meer op zich laten wachten. Wat vooral opvalt, is dat je aan de buitenkant niet direct ziet dat het om een EV gaat.

Over prijzen is er nog niks bekend. De goedkoopste Range Rover Sport configureer je momenteel vanaf zo’n 110.000 euro en dat betreft een hybride.