Range Rover stoft 75 jaar oud idee af voor nieuwe GT

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Het idee van een Land Rover voor op de weg is al 75 jaar oud, maar komt nu pas tot leven met de Range Rover GT, een cross-over tussen een terreinwagen en een lifestyle combi.





Toen BMW met de nutteloze X6 - een X5 met minder praktische binnenruimte - kwam, dachten we dat het Duitse merk een niche had gevonden waar niemand op zat te wachten, maar we hadden het fout. Behoorlijk fout. Want kopers blijken bereid fors extra te betalen voor een grote auto die opzettelijk kleiner is gemaakt. Dus volgde onder meer Mercedes met de GLC en GLE Coupé, Porsche met de Cayenne Coupé, Audi met Q-sportbacks en recenter zelfs Fiat met de Grizzly Fastback



Range Rover voor op straat

En nu presenteert JLR de Range Rover GT, een elektrische Range Rover die voornamelijk voor het asfalt geschikt is. Nu komen weinig reguliere Range Rovers en Range Rover Sports ooit in het terrein, je kúnt er in theorie mee van Amsterdam-Zuid naar Zuid-Afrika rijden. Moet je wel even de banden vervangen, en mogelijk ook de wielen. Met de GT gaat zo'n wereldreis gegarandeerd mis, los van het feit dat de Sahara niet rijk is aan laadpalen. Latere GT's worden mogelijk door benzine aangedreven, al dan niet in hybride vorm.

De Range Rover GT is net als al die andere SUV-coupés een auto met een enorme footprint en een fors beperkte bagageruimte. De auto is verkrijgbaar met 4 of 5 zitplaatsen en heeft een interieur als een hotelkamer in Dubai, dus met veel aardetinten en een fors scherm. De klassieke Range Rover lijkt dankzij het gebruik van veel leer en hout(fineer) van oudsher juist op een klassieke herensalon, maar met de GT slaat het merk een andere weg in, richting een andere doelgroep.

Zo'n Road Rover is niks nieuws

Toch komt de GT niet helemaal uit de lucht vallen. Al in de jaren 50 onderzocht Land Rover (Range Rover bestond nog niet als model, laat staan als op zichzelf staand merk) of er een markt was voor een 'Road Rover' en bouwde het toen nog Engelse merk tientallen prototypes. Uiteindelijk besloot Rover, waaronder Land Rover viel, niet over te gaan tot serieproductie van zo'n cross-over. De Rover P4 en de reguliere Land Rovers verkochten goed genoeg en een Road Rover voegde niets toe aan het aanbod. In 1970 verscheen alsnog de Range Rover, een geciviliseerde versie van de Land Rover.

Het origineelste origineel: de Willys Jeepster

Maar de echte uitvinder van de cross-over is Willys, bekend van de Jeeps uit de Tweede Wereldoorlog. Al in 1948 produceerde het merk de Jeepster, een tweewielaangedreven personenwagen met de stoere uiterlijke kenmerken van de originele Jeep. Daarmee was het merk waarschijnlijk te vroeg, want de Jeepster verdween in 1951 alweer uit de verkooplijsten. Van 1966-1973 kon je de Jeepster Commando kopen, maar ook dat was geen succes.