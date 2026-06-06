De 5 beste designs van Audi Nuvolari-ontwerper Massimo Frascella (en 1 misser)

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De spectaculair vormgegeven Audi Nuvolari is ontworpen door de Massimo Frascella (1971). Dit is niet zijn eerste meesterwerk, want de vriendelijke Italiaan is verantwoordelijk voor het ontwerp van enkele iconische modellen.

1. Land Rover Defender 2018

Dit is misschien wel Frascella’s meest ambitieuze werk tot de Nuvolari. De in de basis uit 1983 stammende Defender stond al een tijdje op de nominatie om vervangen te worden, maar niemand bij Land Rover kon/durfde het aan. In 2016 zette steeds strengere wetgeving een streep door het businessmodel van de oude Defender en stopte eindelijk de productie. Pas in 2019 werd zijn opvolger gepresenteerd. Puristen gruwelden van Frascella’s ontwerp, mensen die hem wél kunnen betalen bestellen de Defender al 7 jaar bij bosjes.

2. Range Rover 2022

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Net als de Defender is de Range Rover een icoon. Waar deze ooit werd bedacht als geciviliseerde terreinwagen voor buitenlui is het tegenwoordig een luxe penthouse op wielen die ook nog eens ver komt in het terrein. De huidige Range Rover is ontdaan van de ruis in de vormgeving van zijn voorganger en in zijn monolithische voorkomen herken je duidelijk de hand van minimalist Frascella. Is net als de Defender is niet aan te slepen onder rijken.

3. Range Rover Velar 2017

Jaguar Land Rover zag nog een gaatje tussen de Range Rover Evoque en de Range Rover Sport en in 2017 werd deze gevuld met de Velar. Die kreeg het jaar daarop de prijs ‘Mooiste auto ter wereld’ van de ‘Word Car Awards’ en daar kunnen we het alleen maar mee eens zijn. De auto is na negen jaar nauwelijks verouderd en dat is een compliment. De Velar is ondanks zijn nog steeds fraaie voorkomen geen succes, want niet zo ordinair als de Range Rover Sport, niet zo vrouwelijk als de Evoque en niet zo poenerig als de Range Rover.

4. Jaguar Type 00 2024

Lastig deze, want we hebben de productieversie (de 01) nog steeds niet gezien. Wel is bekend dat Frascella een aanzienlijk rol had in het ontwerp van het Jaguar prototype en de gelijkenissen met de Nuvolari zijn onmiskenbaar. Ondanks de vele negatieve publiciteit vinden we de Type 00 niet per se een misser. Ons chagrijn ontstond vooral door de misplaatste campagne, inclusief de boodschap dat oude Jaguars én hun eigenaren voortaan stom waren. Maar daar kon Massimo niet zoveel aan doen. Sterker, die was al een paar jaar naar Audi voordat het gedoe rond Jaguar begon

5. Audi Nuvolari 2026

Toen de Audi TT in 1998 verscheen nam Massimo Frascella een dag vrij om deze in de showroom te gaan bewonderen, of beter gezegd, om de TT helemaal in zich op te nemen. 28 jaar later presenteert hij de Nuvolari, zijn eerste productiemodel voor Audi en een blik op de ontwerptoekomst van het merk. Frascella noemt de originele TT ‘een meesterwerk’ en liet zich voor de Nuvolari duidelijk inspireren door het model uit 1998. Grappig weetje: Frascella en Audi TT Designer Peter Schreyer werkten samen bij Kia, waar de Italiaan de Soul, Sportage en Sorento tekende.

MISSER: Land Rover Discovery 5 2017

De Discovery was vanaf 1989 de sweet spot bij Land Rover: goedkoper dan een Range Rover en stukken comfortabeler dan de (klassieke) Defender. De Discovery 4 (2009-2016) deed het in de VS goed als auto voor moeders die hun kroost naar school en voetbal moesten brengen. Dus vroeg Land Rover deze doelgroep hoe de opvolger eruit moest komen te zien. Uit die feedback ontsproot de Discovery 5. Die was daardoor wat ronder, zachter gelijnd en minder stoer. Gevolg: niemand wilde deze automobiele Barbapapa, incluis de Amerikaanse soccer moms uit de stuurgroep. De Discovery 5 flopte, staat desondanks nog steeds in de prijslijst, maar vind je bijna nergens in de hagiografieën over Massimo Frascella.