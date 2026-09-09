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Land Rover komt eindelijk weer met een echt stoere Defender, alleen is die niet bedoeld voor burgers en buitenlui. Hij heet Wolf II en als je er eentje wilt bestellen, moet je bij de overheid werken.

Dat zit zo. De Land Rover Defender Wolf II is speciaal ontwikkeld voor militaire doeleinden, net als de Defender Wolf uit de jaren 90. En die Wolf was op zijn beurt al een evolutie van een decenniaoud ontwerp. Want al vanaf 1948 zijn Land Rovers onlosmakelijk verbonden met strijdkrachten over de hele wereld. Ook het Nederlandse leger reed in de jaren 50 en 60 met Land Rovers. In de jaren 70 bestelde onze landmacht zelfs vele duizenden korte en lange Land Rover-modellen, die tot ver in de jaren 90 dienst zouden doen. Anno 2026 heeft alleen het Korps Mariniers nog Land Rover Defenders van het vorige type.



Rijdende handtas

Met de komst van de nieuwe Defender hield die bloedlijn plotseling op. Dat is een uitstekende SUV, maar ook wel een beetje een gecompliceerd apparaat. We zullen niet snel beweren dat de huidige Defender een rijdende handtas is, maar vergeleken met het stoere, rudimentaire origineel missen we toch wat scherpe randjes. Dankzij de automatische versnellingsbak, parkeersensoren en een hele verzameling elektronische hulpjes kan vrijwel iedereen in een Defender wegrijden. En dat was met de vorige versie bepaald niet het geval.

Terug naar de basis

De Wolf II lijkt daarom bijna op een Defender zoals die vanaf het begin had moeten zijn. Land Rover heeft voor de militaire uitvoering weer nadrukkelijk gekozen voor robuustheid, eenvoud en inzetbaarheid onder zware omstandigheden. Geen SUV voor de stad, maar een werkpaard dat tegen een stootje moet kunnen.

Dat is overigens geen toevallige exercitie. Land Rover doet met de Wolf II mee aan een nieuwe aanbesteding voor militaire terreinwagens. De Britse fabrikant wil daarmee opnieuw een plek veroveren in het militaire wagenpark. De auto is gebaseerd op de huidige Defender, maar wordt flink aangepast voor zijn militaire taak. Daarmee probeert Land Rover het beste van twee werelden te combineren: de moderne techniek en rijeigenschappen van de nieuwe Defender met de robuustheid en praktische bruikbaarheid die je van een legervoertuig verwacht.





Dit is eigenlijk de Defender zoals deze vanaf het begin had moeten zijn. Hoewel we de binnenzijde niet kunnen zien, hopen we stiekem op een uitgekleed interieur zonder glimmende schermpjes en vervelende ADAS. Nu nog een burgerversie. In NATO-groen graag.