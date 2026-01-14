3 Land Rover occasions om te overwegen

Nieuws

Nederland is misschien niet het land waar je de ware vaardigheden van een Land Rover op de proef kunt stellen, maar dankzij de uitgebreide luxe, het comfort en de toevoeging van hybride opties behoort het merk toch tot de 25 populairste fabrikanten van het land. Tweedehands is er een aardig aanbod op Autotrack.nl, mocht je wat kostbare euro’s willen besparen. Wil je een Land Rover occasion kopen, dan zijn hier een aantal modellen om te overwegen.

Land Rover Defender

Er wordt tegenwoordig snel met superlatieven gegooid, maar het is geen understatement om de Land Rover Defender een icoon uit de autowereld te noemen. Nadat in 2016 een einde komt aan de levensloop van het origineel, introduceert Land Rover in 2020 de langverwachte opvolger van de Defender.

En die stelt allesbehalve teleur. Het beroemde design wordt op smaakvolle wijze gemoderniseerd, zijn ongenaakbare off-road kwaliteiten zijn opnieuw van de partij en als klap op de vuurpijl is het ook op verharde wegen een daverende machine. Daarmee is de Defender een veelzijdige alleskunner.

De Defender is niet alleen veelzijdig van karakter. Als je er een wilt kopen, heb je de keuze uit de lengtematen 90, 110 en 130 (respectievelijk 4,58, 5,01 en 5,35 meter lang) en een groot aanbod motoren.

Er is geen gebrek aan diesels en ook benzines zijn er in overvloed; van de 300 pk sterke instapper P300 tot de duizelingwekkend krachtige Octa met liefst 635 pk. De Defender is tevens geleverd met zuinige en aantrekkelijke plug-inhybride aandrijflijnen (P300e, P400e), waarmee je tot 50 kilometer volledig elektrisch kunt rijden. Let wel: de PHEV-uitvoeringen zijn alleen verkrijgbaar bij de Defender 110.

Range Rover

Hoeft het allemaal niet zo avontuurlijk, maar wil je graag wel het echte DNA van Land Rover beleven? In dat geval is de Range Rover een geschikte oplossing. Als luxe SUV neemt de 5 meter lange kolos het op tegen rivalen als de Audi Q7, Bentley Bentayga, BMW X7 en Porsche Cayenne en biedt hij ultiem comfort en brute prestaties.

In dat opzicht gaan de grote SUV’s nek-aan-nek en is het eigenlijk een kwestie van voorkeur. Als het gaat over prestaties op onverharde ondergrond is er geen twijfel mogelijk over de winnaar; in dat opzicht laat de Range Rover de concurrentie in zijn stof.

Dat de uitbundige luxe en technische spierkracht van de Range Rover een zekere meerprijs als gevolg heeft mag geen verrassing heten. Nieuw kost-ie zo’n 150.000 euro, ongeveer het dubbele van de bijna-even-lange Defender 110. Tweedehands zijn de prijzen wat milder, maar voor een Range Rover moet je nu eenmaal diep in de buidel tasten.

De plug-inhybride uitvoeringen zijn het voordeligst en nog erg praktisch: er zijn liefst vier varianten (P440e, P460e, P510e, P550e), ieder met een elektrische actieradius van zo’n 110 tot 120 kilometer. Aangezien de cijfertjes duiden op het aantal pk's, zit je niet verlegen om vermogen.

Range Rover Evoque

Het is geen geheim dat je voor de gemiddelde Land of Range Rover een aardig centje moet betalen. Het is echter mogelijk om de luxe en klasse van de Britse autofabrikant te ervaren zonder (meer dan) een ton te betalen. Dat doe je door de Range Rover Evoque, het kleinste model in de line-up, aan te schaffen.

Die hoeft helemaal niet duur te zijn: er is een groot aanbod van eerste generatie (2011-2019) exemplaren dat minder dan 20.000 euro kost. Ook gebruikte Range Rover Evoque’s van de tweede generatie (2019+) staan inmiddels te koop voor minder dan 30.000 euro. Ter vergelijking: een nieuwe Evoque kost minstens 63.000 euro.

Natuurlijk, dat zijn nog steeds forse bedragen, maar vergeleken met de meeste compacte crossovers heeft de Range Rover Evoque veel meer te bieden. Het is een zeer comfortabele en royaal aangeklede SUV die verkrijgbaar is met een gevarieerd assortiment aan verfijnde motoren (benzine, diesel, PHEV).

Als vanzelfsprekend is hij off-road niet zo sterk als andere familieleden, maar hij ligt solide op de weg en biedt goede grip in glibberige omstandigheden. Oh ja, en hij is tot 2019 ook geleverd als cabriolet. Dat zie je zelden.

