Wordt de sterkste Bentley ook de goedkoopste?

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De eerste volledig elektrische Bentley is een SUV met maximaal 888 pk. Dat maakt de Torcal meteen de krachtigste productieauto die het Britse merk ooit heeft gebouwd.

Het ontwerp betekent een duidelijke breuk met de huidige Bentley-modellen. De ronde dubbele koplampen maken plaats voor een nieuwe lichtsignatuur met twee lichtlagen. Op de gesloten neus is de traditionele Bentley-gaasgrille nagebootst. Ook de achterkant krijgt een afwijkende, horizontale lichtsignatuur. De bult op de achterklep doet denken aan de statige Bentleys uit de jaren vijftig.

De Bentley Torcal wordt de vierde modelserie van het merk, naast de Continental GT coupé en cabriolet, Flying Spur limousine en Bentayga SUV. Met een lengte van 4,98 meter is hij iets korter dan de Bentayga. De naam verwijst naar El Torcal de Antequera, een markant kalksteenlandschap in Andalusië. Seat en Cupra, die ook putten uit Spaanse topografische namen, krijgen hiermee interne concurrentie.

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888 pk en 600 kilometer

De Torcal komt in twee vermogensvarianten. De reguliere versie levert 821 pk en 1194 Nm. Dat zijn serieuze getallen, maar voor wie dat niet genoeg is, biedt de Torcal S 888 pk en 1350 Nm. Die sprint in 2,9 seconden van 0 naar 100 km/h. De topsnelheden bedragen respectievelijk 250 en 260 km/h. Aangezien de Torcal technisch is gebaseerd op concerngenoot Porsche Cayenne Electric – ze delen het PPE-platform - zou er nog meer in het vat kunnen zitten. De Cayenne Turbo Electric heeft namelijk 1156 pk. Kijk dus niet gek op wanneer er een Torcal Speed komt.

De uitvoeringen die als eerste in de showroom staan, krijgen een 113 kWh groot accupakket en een 800-volt elektrische architectuur. De maximale WLTP-actieradius bedraagt 600 kilometer. Laden kan met hoogstens 400 kW, waarmee de accu volgens Bentley in minder dan twintig minuten van 10 naar 80 procent gaat.

Voor de echt rijken blijft de V8

Dat Bentley met de Torcal een volledig elektrische auto introduceert, betekent niet dat het merk de verbrandingsmotor op korte termijn gaat uitfaseren. Integendeel: Bentley heeft zijn eerdere plan om vanaf 2030 uitsluitend elektrische auto's te verkopen laten varen.

Het merk kiest voorlopig voor een mix van aandrijflijnen, met naast volledig elektrische modellen ook plug-inhybrides en verbrandingsmotoren. De Bentayga is daar een voorbeeld van, terwijl de Continental GT, Continental GTC en Flying Spur inmiddels uitsluitend als plug-in hybride worden aangeboden.

De Torcal is daarmee vooral een uitbreiding van het Bentley-gamma, geen vervanger van de auto's met een verbrandingsmotor. Dat maakt de stap naar elektrisch ook minder abrupt dan hij op het eerste gezicht lijkt. Bentley kan klanten voorlopig zowel elektrische als geëlektrificeerde modellen blijven aanbieden.

De uitdaging is vooral of er voldoende kopers zijn voor zo'n extreem luxe elektrische SUV. De markt voor dure EV's kent de nodige uitdagingen. Porsche zag de wereldwijde afleveringen van de Taycan in 2025 met 22 procent dalen tot 16.339 exemplaren.

Rolls-Royce beleefde datzelfde jaar een halvering van de Spectre-verkopen. Lucid zag zijn afleveringen daarentegen juist met 55 procent groeien, al leed het Amerikaanse merk in 2025 nog altijd een fors nettoverlies.

De concurrentie

De Torcal krijgt bovendien gezelschap van nieuwe elektrische luxemodellen. De elektrische Porsche Cayenne is inmiddels verkrijgbaar, terwijl Range Rover onlangs zijn eerste volledig elektrische model onthulde. Die krijgt onder meer een 117 kWh-accu en 800-volt techniek. Ook Jaguar betreedt het segment met de Type 01, een elektrische vierdeurs-GT waar in oktober het doek vanaf gaat.

Daarmee begeeft Bentley zich met de Torcal in een snel veranderend speelveld waarin traditionele luxe, prestaties en elektrisch rijden bij elkaar moeten komen. Of klanten daarvoor hun vertrouwde V8 willen inruilen, wordt de komende jaren duidelijk.

De Bentley Torcal gaat volgens de eerste informatie als modeljaar 2028 de markt op, in het Verenigd Koninkrijk met een vanafprijs van ongeveer 200.000 euro. Nederlandse prijzen zijn nog niet bekendgemaakt, maar als die niet veel hoger zijn dan de Britse, dan zou de Torcal veruit de goedkoopste Bentley zijn.

Die andere SUV van Bentley, de Bentayga, staat namelijk vanaf 235.000 euro in de prijslijst. Die heeft een V6 met hybride-ondersteuning. Concurrent Range Rover prijst zijn elektrische instapper vanaf 166.000 euro, maar dan heb je slechts 450 pk tot je beschikking. De Cayenne Turbo Electric met meer dan 1100 pk is er al vanaf 171.500 euro.