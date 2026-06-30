TEST - Dit is de eerste elektrische Porsche waarin we geen dikke benzinemotor missen

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De elektrische Porsche Cayenne Turbo is supersportwagen, ruimtewonder, comfortkoning en trekpaard in één. En op elk vlak presteert-ie uitmuntend.

Zelden heeft een nieuw model ons zó compleet in zijn greep gekregen als de nieuwe Porsche Cayenne. De vierde generatie van de grootste SUV van Porsche overtuigt niet ondánks, maar juist dankzij zijn batterij-elektrische aandrijving. Aan het absurde vermogen van 1156 pk kan geen Porsche 911 tippen, en het is vrijwel uitgesloten dat dat in de toekomst ooit gaat gebeuren met benzinemotoren. Daarnaast biedt de elektrische Cayenne hoogstaand comfort, een royale ruimte en verbluffende rijeigenschappen.

De sprinttijden van de Cayenne zijn krankzinnig: met geactiveerd Launch Control schiet de ruim 2,6 ton (!) wegende Cayenne Turbo in 2,5 seconden van 0 naar 100 km/h. Zelfs voor een EV is dat krankjorum. De 200 km/h bereikt de Turbo in slechts 7,4 seconden, terwijl de topsnelheid op 260 km/h ligt. Oké, de snelste Cayenne met verbrandingsmotor, de 739 pk sterke Turbo e-Hybrid, heeft een iets hogere topsnelheid (295 km/h). Maar bij de sprint heeft hij geen schijn van kans; de Turbo e-Hybrid doet er 3,7 seconden over.

In het dagelijkse verkeer sturen de elektromotoren 'slechts' 857 pk naar de wielen, maar ook dan gaat de elektrische Cayenne er als je wilt als een malle vandoor. Bovendien kun je met één druk op de knop tien seconden lang 177 pk extra activeren om razendsnel iemand in te halen. Een simpele kickdown was iets praktischer geweest, maar het indrukken van die knop geeft je wel het racewagen-gevoel.

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Niet alles is standaard

Meer dan met zijn pure kracht maakt de bijna vijf meter lange Cayenne indruk met zijn wendbaarheid en wegligging. Al snel vergeet je dat je met een van de zwaarste auto's van Nederland onderweg bent. Zeker als, zoals bij onze testauto, de optionele vierwielbesturing (1822 euro) en het Active Ride-onderstel (8913 euro) aangevinkt zijn. De achterwielen, die tot vijf graden meesturen, zorgen ondanks de wielbasis van ruim drie meter voor een korte draaicirkel én voor stabiliteit op hoge snelheid. De door het hoogvoltsysteem aangestuurde dempers doen ook een duit in het zakje: ze elimineren overhellen vrijwel volledig, houden de carrosserie zelfs bij sportief rijden opvallend stabiel en zorgen voor een sensationeel hoog comfortniveau. Oneffenheden in het wegdek verliezen hun scherpste randjes.

In de Comfort-modus kan de Cayenne bovendien rol- en duikbewegingen in bochten en bij remmen en accelereren actief compenseren. Dat voelt in het begin wat vreemd aan, maar na een paar kilometer merk je er nauwelijks nog iets van. In bochten geeft de Cayenne bovendien uitstekende feedback, stuurt hij altijd gewillig in en haalt hij (sorry, we schieten weer in de superlatieven) absurd hoge snelheden. Daarbij profiteert de elektrische SUV van zijn lagere zwaartepunt, het uiterst fijn reagerende 4WD-systeem en de optionele 22-inch Sport Techno-wielen met performancebanden (Pirelli P Zero R), die de grip nog verder verhogen.

Ook op benzine

Echt alles in de Cayenne maakt indruk, zelfs de laadtijden. Snelladen kan met 400 kW, wat betekent dat de joekel van een batterij in een stief kwartiertje tot 80 procent is volgeladen. Optioneel is inductieladen met 11 kW mogelijk.

Naast de verpletterende Cayenne Turbo zijn er ook twee iets gewonere versies. De Cayenne Electric heeft 442 pk (launch control), kan 230 km/h rijden en doet de 0-100 in 4,8 seconden. Zijn actieradius is 643 kilometer. De 666 pk Cayenne S Electric doet er een duivelse schep bovenop en heeft 3,8 seconden nodig voor de 0-100-sprint. Bij 250 km/h bereikt hij zijn topsnelheid en als je dat niet te vaak uitprobeert, belooft Porsche dat een bereik van 653 kilometer.

Een Coupé-variant van de Cayenne Electric volgt in de loop van 2026. Ben je nog steeds niet overtuigd, dan kunnen we je geruststellen. Er komt ook een Cayenne plug-in hybride en de SUV wordt zelfs 'gewoon' geleverd met verbrandingsmotoren. Het gaat daarbij om de huidige motoren, die allemaal worden verbeterd. Volledig nieuwe benzinemotoren hoeven we niet te verwachten.

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Praktisch, ruim en terreinvaardig

De Cayenne Electric overtuigt niet alleen met sportiviteit en comfort, maar biedt ook een ruim interieur met veel plaats voor passagiers en bagage. Hij kan bovendien moeiteloos een aanhanger tot 3,5 ton trekken en is dankzij de tractierijke vierwielaandrijving zelfs verrassend capabel op onverhard terrein. De vernieuwde menustructuur en het licht gebogen touchscreen maken de bediening bovendien eenvoudiger. Wat een indrukwekkende auto.

Conclusie

Met de Cayenne Turbo Electric laten de Porsche-ingenieurs overtuigend zien hoe goed een EV kan zijn. Deze super-SUV combineert zuinigheid met topprestaties, comfort met gebruiksgemak en hightech met emotie. Hij doet alles beter dan zijn hybride voorganger en is bovendien duidelijk goedkoper. Vakwerk!