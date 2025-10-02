Porsche Cayman en Boxster krijgen toch benzinemotor, als je maar bijbetaalt

Nieuws

Porsche draait zijn elektroplannen deels terug. Zowel de nieuwe Porsche 718 Boxster en Cayman als de aankomende SUV boven de Cayenne krijgen tóch benzinemotoren.

Porsche zet sinds een aantal jaren stevig in op elektrificatie. Het introduceerde de Porsche Taycan en gaf de nieuwe Porsche Macan, een van zijn populairste modellen, een volledig elektrische aandrijflijn. Maar nu loopt Porsche tegen een tegenvallende wereldwijde vraag naar EV’s aan.

Vooral in China en de Verenigde Staten stokt de verkoop, terwijl hogere importheffingen de marges verder onder druk zetten. Daarom kiest Porsche nu voor een koerswijziging. Terwijl het merk eerst al snel naar een vrijwel volledig elektrisch modellengamma toe wilde werken, ziet het nu toch weer ruimte voor modellen met benzine- en hybride-aandrijving.

718 behoudt benzinemotor

De huidige generatie van de Porsche Boxster en Cayman (ook wel 718 genoemd) zwaait dit jaar definitief af, maar een opvolger is al onderweg. Oorspronkelijk zou die alleen elektrisch zijn, maar Porsche bevestigt dat de krachtigste uitvoeringen, zoals RS- en GT-modellen, ook in de toekomst een benzinemotor zullen houden. Uiteraard worden die fors duurder dan de volledig elektrische instappers.

Ook Porsche K1 niet puur elektrisch

Ook voor de langverwachte vlaggenschip-SUV (foto's hierboven), intern K1 genoemd, vaart Porsche een andere koers. De grote SUV boven de Cayenne verschijnt eerst met verbrandingsmotoren en als plug-in hybride. Pas later volgt een volledig elektrische versie.

Financiële tegenwind

Voor Porsche-liefhebbers klinkt dit misschien als goed nieuws, maar achter de schermen kampt Porsche met forse uitdagingen. De EV-transitie kost miljarden, de verwachte winstmarge voor 2025 is teruggeschroefd naar slechts 2 procent, en beleggers reageerden al met een koersval van meer dan 7 procent. Toch blijft Porsche erbij dat deze gewijzigde plannen op de lange termijn stabiliteit zullen brengen.