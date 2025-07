Paniek bij Porsche: ‘Wij worden harder geraakt dan andere merken’

Nieuws

Zelfs een iconisch sportwagenmerk als Porsche is niet immuun voor economische ellende. “Het bedrijfsmodel waarmee we tientallen jaren gescoord hebben, werkt in zijn huidige vorm niet meer.”

Porsche ziet zijn verkoopcijfers dalen. Vorig jaar daalden de wereldwijde verkopen met drie procent, halverwege dit jaar staat de tussenstand op min zes procent en de toekomst ziet er niet rooskleurig uit. Om het tij te keren heeft Porsche al besloten om 1900 banen te schrappen in de komende vier jaar. Maar er moet meer gebeuren …

In een brief aan de medewerkers, laat Porsche-CEO Oliver Blume weten dat “het bedrijfsmodel waarmee we tientallen jaren hebben gescoord, in zijn huidige vorm niet meer werkt.” En dat meer kostenbesparingen nodig zijn. Hij geeft de dalende verkoopcijfers in China en de hogere kosten van de Amerikaanse importtarieven de schuld. Blume: “Dit treft ons hard, harder dan veel andere automerken”.

Kanon afvuren en Chinese showrooms

Hoewel Porsche zijn Amerikaanse verkoopprijzen onlangs heeft verhoogd, weten potentiële klanten het dealerpand nog te vinden. In China kun je in de showrooms echter een kanon afvuren: er werden 28 procent minder auto’s verkocht in 2024 en halverwege 2025 lijkt de daling opnieuw uit te komen op 28 procent. Dat zou een halvering van de Porsche-verkopen in slechts twee jaar tijd betekenen.

Over die 28 procent daling over heel 2024 gesproken: het klopt dat Porsche in China harder wordt getroffen dan veel andere automerken. Vorig jaar moest Mercedes 7 procent inleveren, Audi 11 procent en BMW 13 procent.

Blume geeft de schuld aan de uitdagende marktomstandigheden. Dat is directeur-taal voor: Chinese automerken proppen hun modellen propvol techniek en verkopen ze voor minder.

Hoe nu verder voor Porsche?

Hoe nu verder voor Porsche? Het oude plan om in 2030 vooral EV’s te verkopen (80 procent) gaat in de prullenbak. Blume noemt het niet langer realistisch. Toch is Porsche al wel de elektrische route ingeslagen. De elektrische Porsche Macan vervangt de versie op benzine en binnenkort verschijnt de volledig elektrische Porsche Cayenne. En de huidige Boxster en Cayman gaan in oktober uit productie, terwijl hun uitstootvrije opvolgers nog even op zich laten wachten.

Porsche werkt aan een nieuwe strategie: klanten moeten tot ver in de jaren 2030 kunnen kiezen tussen benzine, hybride en elektrisch. Zo wordt er gedacht aan een nieuwe SUV-lijn met benzine- en plug-in-hybrideversies, als opvolger van de uit productie gehaalde Macan met verbrandingsmotor. Deze nieuwe Porsche zou eind dit decennium moeten verschijnen.