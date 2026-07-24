TEST BMW iX3 tegen Porsche Macan, Audi Q6, Zeekr 7X - is de iX3 echt zo goed?

Tests

De verwachtingen omtrent de BMW iX3 50 xDrive zijn hooggespannen. Maakt hij ze ook waar? In een vergelijkende test tegen de Audi Q6 E-Tron, Porsche Macan en Zeekr 7X mag hij zijn kunsten vertonen.

De Neue Klasse luidt voor BMW een nieuw tijdperk in. Daarbij toont het Duitse merk geen enkele genade voor zijn concurrenten. De verkoopcijfers overtreffen de verwachtingen. Alles wijst erop dat BMW met deze radicale ommekeer de juiste snaar heeft geraakt.

In deze vergelijkende test neemt hij het op tegen drie andere luxe SUV’s met een boordsysteem van 800 volt. In ­alfabetische volgorde: de Audi Q6 E-Tron Quattro, de Porsche Macan 4 en de Zeekr 7X AWD.

Bijna als een verbrandingsmotor

Dacht jij dat alle elektrische aandrijflijnen één pot nat waren? Deze test laat weer eens zien dat dat echt een vooroordeel is. In de Porsche Macan werken de twee synchroonmotoren met permanente magneet nauw met elkaar samen, waardoor het gecombineerde vermogen heel gemakkelijk te doseren is en mooi geleidelijk wordt vrijgegeven. Op die manier rijdt de Macan bijna als een benzine-Porsche uit het verleden.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek 'm nu

Ook in de BMW kun je de vermogensopbouw heel mooi doseren. De reacties op het stroompedaal zijn ­lineair, waarbij de sprintkracht geen moment lijkt te verslappen. De overgang tussen acceleratie en recuperatie verloopt bovendien harmonieus.

De aandrijflijn van de Audi mag eveneens rekenen op een hoge score. Ook in de Q6 werken de elektromotoren voorin en achterin in een goede harmonie met elkaar samen.

Onrustige Zeekr

De Zeekr laat wat dat betreft punten liggen. Met name de overgang tussen acceleratie en recuperatie gaat in de 7X gepaard met de nodige onrust. Het lijkt er soms op dat beide synchroonmotoren van de Chinese SUV elk voor zichzelf werken, in plaats van mét elkaar. Daardoor is het soms moeilijk om het hoge vermogen afgemeten op de wielen over te brengen. Met name in bochten.

BMW iX3 het zuinigst

Als we kijken naar het energieverbruik, dan scoort de BMW de meeste punten. Gemiddeld 20,1 kWh/100 km gedurende de testperiode - prestatiemetingen inbegrepen - is simpelweg een keurig resultaat voor zo'n grote SUV. Echte uitschieters de andere kant op zijn er in dit testgezelschap niet. Ook de Audi, de Porsche en de Zeekr springen efficiënt met hun stroom­reserve om, al zitten ze allemaal boven de 23 kWh/100 km.

Dankzij de grote netto capaciteit van zijn accupakket (108,7 kWh), is het met de iX3 zelfs mogelijk om meer dan 600 kilometer af te leggen tussen twee oplaadsessies. De drie andere testauto’s moeten veel eerder aan de laadkabel worden gelegd.

De volledige test, inclusief de prijzen en alle meetgegevens, lees je in de extra dikke Auto Review 8/2026. Nu te koop!

Zeekr is snellaadkoning

Als dat een snellaadkabel is, maakt de Zeekr de meeste indruk. In theorie zou hij zelfs kunnen snelladen met 480 kW. Alleen, vindt maar eens een snellaadpaal die daarop berekend is. Ook boven de 80 procent state-of-charge haalt de Zeekr gretig de kWh’s naar binnen.

Bij de BMW zien we soortgelijke hoge laadsnelheden. De max ligt bij 400 kW en ondanks zijn grotere accucapaciteit zit de iX3 als eerste op 80 procent accuvulling. Pas bij 95 procent state-of-charge stort de laadcurve in, om de accu de kans te geven weer op adem te komen.

Audi en Porsche achterhaald

De Audi en de Porsche beschikken over dezelfde accu en laadtechniek. Beide auto’s zitten bij 270 kW aan het maximum van hun snellaadkunnen. Zeker niet slecht, maar door de BMW en de Zeekr inmiddels toch ingehaald.