3 voordelen en 3 nadelen van de BMW iX3

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Er is al veel gezegd en geschreven over de nieuwe BMW iX3. In dit artikel focussen we ons op de onbekende plus- en minpunten van de Neue Klasse.

BMW beschouwt de iX3 als het begin van een nieuw elektrisch tijdperk. Hoe zal het eerste model van de hedendaagse Neue Klasse de geschiedenisboeken ingaan? Zijn zuinige aandrijflijn zal sowieso geroemd worden, want lees onze actieradiustest van de BMW iX3 maar eens.

De Neue Klasse is ook een kei in snelladen. In het onderstaande artikel kun je het laadverloop heel precies volgen.

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In het artikel dat je nu leest, ontdek je drie plus- en minpunten die je aandacht verdienen. Zo, nu weet je alles over de elektrische BMW van de toekomst.

3 voordelen van de BMW iX3

Pluspunt 1: Alle piepjes uit

Met de geniale ‘Waarschuwingen reduceren’-knop snoer je een waslijst aan luidruchtige rijhulpsystemen in één keer de mond.

Pluspunt 2: Fijn stuur

Het stuur ziet er vreemd uit, maar door de gekke vorm ligt het altijd lekker in de hand. Of je nu op tien-voor-twee, kwart-voor-drie of half-zes rijdt.

Pluspunt 3: gerecycled voor 1/3

De BMW iX3 bestaat voor 33 procent uit gerecyclede materialen. Maar liefst de helft van alle nikkel, kobalt en lithium is hergebruikt. Dat zet zoden aan de duurzaamheidsdijk!

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3 nadelen van de BMW iX3

Minpunt 1: Head-up display overbodig

Het head-up display projecteert de route op de voorruit in 3D en dat kan je wagenziek maken. Bovendien maakt het hoge instrumentarium hem overbodig.

Minpunt 2: Weinig laadpunten met 400 kW

We stipten het al even aan: als iX3-rijder ga je maar weinig laadstations tegenkomen waarbij je daadwerkelijk kun snelladen met de volle 400 kW.

Minpunt 3: Mien waar is mijn weldadige beenruimte?

De cabine voelt ruim en licht aan, maar door de brede middentunnel biedt de iX3 niet de weelderige beenruimte die je associeert met moderne EV’s.

Waar laat je de laadkabel?

Met een frunk van 58 liter in de neus en een dubbele laadvloer in de kont, is het een fluitje van een cent om de laadkabel op te bergen. Opgeruimd staat netjes lijkt sowieso het motto van BMW, want de hoedenplank past ook onder de laadvloer. Leg je de achterbank plat, dan gaat er 1750 liter aan bagage achterin. Dat is 100 liter meer laadvolume dan in de Volvo EX60.