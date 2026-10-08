Test van het jaar: dit is de beste elektrische SUV

Tests

2026 is nog lang niet voorbij, maar wij betitelen deze confrontatie toch al als de 'Test van het Jaar'. De BMW iX3 50 xDrive maakte een grootse entree en werd met complimenten overladen. Wat kan de elektrische Mercedes GLC 400 4Matic daar tegenin brengen?

We zien in beide auto's een vergelijkbare configuratie voor de aandrijflijn: twee elektromotoren, vierwielaandrijving, en een vermogen tussen de 469 (BMW) en 489 pk (Mercedes). Toch is de rijbeleving in beide auto's totaal verschillend. In dit geval toont de BMW zich van zijn zachtste aard, met een heel subtiele opbouw van het vermogen en koppel.

Ook de regeneratie van de vrijgekomen remenergie in laadstroom, verloopt soepeler dan in de Mercedes. In de GLC is het niet gemakkelijk om met het rechterpedaal de sprintkracht te doseren - en je passagiers dachten altijd, dat je zo'n goede chauffeur was … Een soortgelijk beeld ontstaat wanneer je op de snelweg een paar rijhulpsystemen hebt ingeschakeld. De BMW vertoont meer tact.

BMW zuiniger dan Mercedes

Kijken we naar de prestatiecijfers, dan moet de BMW zijn meerdere erkennen in de Mercedes. Bij een tussensprint uit zowel lage als hoge snelheden, wijst de stopwatch voor de Mercedes GLC een snellere tijd aan. Maar dat gaat wel gepaard met een hoger verbruik. Gedurende de testperiode, noteerden we in de GLC een gemiddelde van 21,9 kWh/100 km. Bij de BMW ging er over dezelfde afstand 1,8 kWh minder doorheen. In combinatie met zijn reusachtige 108,7 kWh-batterij, is 540 kilometer beslist een realistische range (Mercedes: 429 km). Bovendien haalt de iX3 aan de snellader een piek van 400 kW. De Mercedes laadt op met een maximum van 330 kW - wat in zijn segment nog altijd een heel behoorlijke kracht is.

Prijs BMW iX3 en Mercedes GLC

De nieuwe EV's van BMW en Mercedes zijn natuurlijk niet goedkoop. Prijzen voor de iX3 50 xDrive en GLC 400 4Matic zitten tussen de 70 en 73 duizend euro. Althans, als je de auto's zonder opties bestelt. Onze testauto's zijn uitgerust met een aantal onderdelen die invloed hebben op de testresultaten, dus daarvan tellen we de meerprijs bij de basisprijs op. Onder de streep kost de BMW ruim 78.500 euro, de Mercedes blijft daar een kleine 2000 euro onder. De GLC begint dit hoofdstuk dus met een kleine puntenvoorsprong.

Mercedes goedkoper dan BMW

Maar die voorsprong moet hij vervolgens met hand en tand verdedigen. De bronnen die wij hebben geraadpleegd over de inruilwaarde van beide auto's na vier jaar en 80.000 kilometer, pakken voor de Mercedes minder gunstig uit dan voor de BMW. Ook is de GLC wat duurder in onderhoud, zit hij voor de wegenbelasting in een hogere gewichtsschaal en ben je door zijn hogere stroomverbruik ook iets duurder uit aan de openbare laadpaal. Aan de andere kant hanteert Mercedes wel weer gunstigere garantievoorwaarden, onder meer met levenslange pechhulp (ervan uitgaande dat de auto het geen 30 jaar volhoudt). Zodra de BMW vijf jaar oud is, moet je daarvoor gaan betalen. Onder de streep is het verschil tussen beide auto's nog maar 1 puntje, ten gunste van de Mercedes.

Het volledige testverslag staat in Auto Review 10/2026. Nu te bestellen!

