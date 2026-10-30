Test van het jaar: Mercedes verlaat BMW op verrassend onderdeel

Tests

Wat hebben we uitgekeken naar de confrontatie tussen de nieuwe BMW iX3 en Mercedes GLC. Welke van deze twee sublieme elektrische SUV's is het goedkoopst in aanschaf en dagelijks gebruik?

Eén overwinning heeft de BMW alvast in de pocket. De nieuwe iX3 werd twee dagen eerder onthuld dan Mercedes' nieuwe elektrische SUV. Gezien de actuele ontwikkelingen op EV-gebied, komt het niet als een verrassing dat BMW en Mercedes grotendeels dezelfde koers varen. Beide auto's maken gebruik van een architectuur met een boordspanning van 800 volt en ze hebben - naar de geldende maatstaf in hun segment - een toonaangevende range. Ook introduceren BMW en Mercedes in hun jongste EV's volledig nieuwe software, en is de bediening grotendeels gedigitaliseerd.

Neue klasse

Zowel de BMW iX3 als de Mercedes GLC is het eerste model van een geheel nieuwe generatie elektrische auto's. Maar toch moet er ergens verschil zitten tussen de BMW en de Mercedes, want beide merken houden hun traditionele, karakteristieke merkwaarden in ere. Wat is onder de streep de beste auto? Hieronder lees je welke auto het snelst en het zuinigst is, nu focussen we op de prijs.

GLC goedkoper dan iX3

De nieuwe EV's van BMW en Mercedes zijn natuurlijk niet goedkoop. Prijzen voor de iX3 50 xDrive en GLC 400 4Matic zitten tussen de 70 en 73 duizend euro. Althans, als je de auto's zonder opties bestelt. Onze testauto's zijn uitgerust met een aantal onderdelen die invloed hebben op de testresultaten, dus daarvan tellen we de meerprijs bij de basisprijs op. Onder de streep kost de BMW ruim 78.500 euro, de Mercedes blijft daar een kleine 2000 euro onder. De GLC begint dit hoofdstuk dus met een kleine puntenvoorsprong.

Stroomkosten BMW en Mercedes

Maar die voorsprong moet hij vervolgens met hand en tand verdedigen. De bronnen die wij hebben geraadpleegd over de inruilwaarde van beide auto's na vier jaar en 80.000 kilometer, pakken voor de Mercedes minder gunstig uit dan voor de BMW. Ook is de Mercedes GLC wat duurder in onderhoud, zit hij voor de wegenbelasting in een hogere gewichtsschaal en ben je door zijn hogere stroomverbruik ook iets duurder uit aan de openbare laadpaal. Gedurende de testperiode, noteerden we in de GLC een gemiddelde van 21,9 kWh/100 km. Bij de BMW ging er over dezelfde afstand 1,8 kWh minder doorheen.

Aan de andere kant hanteert Mercedes wel weer gunstigere garantievoorwaarden, onder meer met levenslange pechhulp (ervan uitgaande dat de auto het geen 30 jaar volhoudt). Zodra de BMW vijf jaar oud is, moet je daarvoor gaan betalen. Onder de streep is het verschil tussen beide auto's nog maar 1 puntje, ten gunste van de Mercedes.

Het volledige testverslag stond in Auto Review 10/2026. Nu eenvoudig na te bestellen!