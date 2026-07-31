Met deze 5 auto's ga je pas echt zorgeloos op vakantie

Inspiratie

Avontuurlijke vakanties zijn hot, maar op één type vakantie-avontuur zit je niet te wachten: autopech. Alle beloften van de mobiliteitsgarantie ten spijt, zorgt pech voor veel stress. Met deze 5 betrouwbaarheids-toppers van Marktplaats is het risico minimaal.

Onafhankelijk van de leeftijd, het merk en type van je auto, kun je zelf veel doen om pech onderweg te voorkomen. Dat begint bij goed onderhoud. Met een auto die altijd op tijd z’n servicebeurten krijgt, beperk je het risico op ellende.

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Simpele checks voor vertrek

Daarnaast kun je een heleboel dingen voor vertrek zelf controleren. Denk aan het niveau van de motorolie en de koelvloeistof, de bandenspanning en -profieldiepte en de gezondheid van de accu. Als je geen tijd of zin hebt om dat zelf te doen, kun je bij veel garage­bedrijven terecht voor een vakantiecheck.

Vergeet de airco niet

Bij een heleboel auto’s is een aircocheck niet opgenomen in het onderhoudsschema. Merk je dat de airco op z’n best lauwig wordt? Dan is het waarschijnlijk tijd om het systeem te laten bijvullen. Voorkom knalrode hoofden en klotsende oksels tijdens je vakantie en boek een afspraak bij de aircospecialist of een garage met STEK-certificaat.

Mobiliteitsgarantie en pechhulp

Mocht het ondanks alle voorbereidende checks toch misgaan tijdens de vakantie, dan hoeft dat geen ramp te zijn. Als je auto in aanmerking komt voor internationale mobiliteitsgarantie via je merk of verzekering, is er immers een vangnet. Zo niet, dan ben je wellicht lid van de ANWB Wegenwacht.

Als je voor de optie Pechhulp Europa hebt gekozen, heb je ook recht op assistentie in het buitenland en – mocht je auto niet snel gerepareerd kunnen worden – op ­vervangend vervoer. In het ergste geval wordt je auto via de ANWB naar Nederland getransporteerd. Als je allrisk verzekerd bent, zitten pechulp en vervangend vervoer meestal in het verzekeringspakket. Wat kan je dan helemaal gebeuren?

Mobiliteitsgarantie niet zaligmakend

Helaas werkt mobiliteitsgarantie niet overal en altijd zoals op papier wordt voor­gespiegeld. Als pechhulp langs de weg niet mogelijk is omdat het defect aan je auto te complex is, ben je, nadat je auto is afgesleept, afhankelijk van de plaatselijke dealer.

Strand je echter ergens diep in de binnenlanden van Frankrijk, Spanje of Italië, dan is het maar de vraag of er een ­dealer in de buurt is. En zo ja, of hij zin heeft om een buitenlandse passant voorrang te geven boven zijn eigen vaste klanten.

Vraag twee is dan: hoelang duurt het voordat de benodigde onderdelen beschikbaar zijn? En vraag drie: is er een geschikte vervangende auto voorhanden? Met dezelfde ruimte en voorzien van een trekhaak, mocht je die nodig hebben? En hoe zit het met het trekgewicht? De praktijk is vaak een stuk weerbarstiger dan de mobiliteits­beloftes op papier.

Auto's met minimaal een 9 voor betrouwbaarheid

Wil je het risico op pech onderweg minimaliseren? Kies dan één van de 5 auto's uit onze Marktplaats-selectie. Ze kregen van de Consumentenbond minstens een 9 voor betrouwbaarheid. Dat biedt garantie voor gemoedsrust. Behalve naar hun betrouwbaarheidsscore, keken we uiteraard ook naar de ruimte en het langeafstandscomfort. Wat is jouw favoriete vakantieauto?

Lexus NX 300h 2WD Luxury - 2015 - 133.677 km - € 22.850

Lexus is volgens de Consumentenbond het betrouwbaarste automerk. Dat is onder meer te danken aan de NX, die een 9,2 op z'n rapport krijgt. Hij moet alleen de IS (9,4) voor zich dulden. Maar vanwege zijn vijfde deur schatten we Lexus NX hoger in als vakantieauto. Dat je je aan boord van deze tweedehands Lexus NX helemaal zen voelt, is niet alleen te danken aan z’n oerdegelijk reputatie. In de uitstekende, elektrisch verstelbare stoelen houd je het urenlang vol en als je niet oppast, wiegt het zachte onderstel je in slaap.

De zuinige hybride-aandrijflijn (WLTP-verbruik 1:18,2) houdt de benzinekosten laag, evenals het geluidsniveau. Totdat je bij het invoegen het gaspedaal vloert. Dan jaagt de traploze transmissie de grote viercilinder hoog in de toeren, en dat hoor je. Maar dat is meteen de enige ­dissonant. Hoewel: als je met de caravan op vakantie wilt, moet je déze specifieke Lexus NX laten staan. Gelukkig is er genoeg bagageruimte voor een tent en toebehoren, al past een hotelvakantie de gemiddelde Lexus-rijder wellicht beter. Of kies voor de AWD-versie, want die verdraagt tot 1500 kilo aan de haak.

Mini Countryman 2.0 John Cooper Works ALL4 - 2017 - 121.293 km - € 19.999

De oer-Mini begon als een autootje van drie meter en een gewicht van nog geen 600 kilo. In die zin krijgen we de merknaam Mini met moeite over de lippen als we het over de 4,30 meter en ruim 1500 kilo zware Countryman hebben. Daar staat tegenover dat ook zo’n mega-Mini nog altijd veel rijplezier biedt. Sowieso stuurt de Countryman voor een SUV boven­gemiddeld direct en communicatief. Deze roodgestreepte tweedehands Mini Countryman in JCW-uitvoering heeft ook nog eens de 231 pk sterke tweeliter viercilinder motor in de neus, die lekker bijterig op het gas reageert. Over de betrouwbaarheid valt volgens de Consumentenbond weinig te mekkeren, cijfer: 9,0.

Ga je met een caravan op pad? Die hoeft alles­behalve mini te zijn; de vierwielaangedreven Countryman draait z’n trekhaak niet om voor 1800 kilo aanhanger­gewicht. Het comfort is eerder stevig dan zacht, maar de fijne stoelen (alcantara met leer) maken veel goed. Vergeleken met andere SUV’s is de ruimte niet overdadig, ten opzichte van de klassieke Mini is het alsof je in een limousine stapt.

BMW iX3 High Executive 80 kWh - 2021 - 175.141 km - € 27.995

Nieuw heeft deze gebruikte elektrische BMW iX3 bijna 75 mille gekost, na vijf jaar is daar bijna tweederde vanaf. Dat heeft waarschijnlijk deels te maken met de komst van de gloednieuwe iX3. Een andere reden is dat veel particuliere autokopers huiverig zijn voor de aankoop van een dure tweedehands EV. Want hoe goed is het accupakket nog? Volgens het bijgeleverde state-of-health-rapport (SOH) zit de batterijcapaciteit van deze auto nog op 96 procent. Dat komt overeen met een bereik van 442 kilometer. Gezien de kilometerstand een prima waarde, die erop duidt dat de vorige berijder netjes met de auto is omgesprongen.

Met 750 kilo trekgewicht is dit niet de gedroomde auto van de caravanfan. Als vakantieauto is de iX3 vooral fijn vanwege z’n comfort en ruimte. En vanwege z'n betrouwbaarheid, natuurlijk (cijfer 9,2). Het is geen kampioen snelladen, al valt met een toplaadvermogen van 150 kW goed te leven. Daar­mee gaat de accu in een halfuur van 20 naar 80 procent.

Subaru XV 2.0 e-Boxer AWD Luxury - 2021 - 103.157 km - € 25.888

Subaru’s zijn in Nederland nooit bestsellers geweest, al was er wel een tijd dat diehard caravanliefhebbers hun Kip, Adria of Hobby het liefst achter een Forester, Legacy of Outlander haakten. Een betere caravantrekker dan zo’n standaard ­vierwielaangedreven, oerbetrouwbare Soeb met boxermotor bestond in hun ogen niet. Maar naarmate de CO2-taks de vrij dorstige Subaru’s steeds duurder maakte, bleek ook de autoliefde van caravanners door de portemonnee te gaan.

Tegenwoordig scharen we jonge Subaru’s onder de bezienswaardigheden. Niet vanwege het fraaie design, maar omdat ze zo zeldzaam zijn. Dat heeft niets met hun betrouwbaarheid te maken. Zo krijgt deze (gebruikte) Subaru XV van de Consumentenbond een 9,1 op z’n rapport. Met zijn trekgewicht van 1270 kilo is het daarentegen geen uitblinker. De lekkere boxersound en de AWD zijn wél gebleven en die maken deze XV tot een fijne vakantie­kar. Zeker voor wie graag de gebaande paden verlaat.

Honda HR-V 1.5 e:HEV Advance - 2022 - 48.254 km - € 27.900

Net als Subaru, heeft Honda een flinke veer moeten laten als het om de Nederlandse verkoopresultaten gaat. De Civic Hybrid (2006-2012) uitgezonderd, miste het merk alle ­lage-­bijtellingstreinen en de eerste EV’s waren allesbehalve ­succesvol. Honda’s bijna spreekwoordelijke betrouwbaarheid staat daarentegen nog als een huis. Deze jong gebruikten Honda HR-V scoort een 9,2, maar er zijn meer eigenschappen die hem tot een fijne vakantieauto maken.

De interieurruimte is voor een compacte SUV riant en de Magic Seats zorgen voor extra laadflexibiliteit. Daarnaast waakt deze hybride als een pitbull over het benzinebudget. De HR-V wordt aangedreven door twee elektromotoren, de verbrandingsmotor fungeert slechts als generator. En dat doet-ie ‘voor weinig’. Als je niet naar de nieuwprijs kijkt, tenminste, want die was pittig. Met nog geen 28 mille is deze gebruikte HR-V stukken goedkoper, terwijl je qua betrouwbaarheid nog altijd eersterangs zit.

Zit jou favoriet er niet bij? In de extra dikke Auto Review 8/2026 bespreken we nog 5 betrouwbaarheids-toppers.