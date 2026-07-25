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Rijbewijs ongeldig in deze populaire vakantielanden: check dit vóór je de grens overgaat

Shane Jebbink
Door Shane Jebbink
Rijbewijs ongeldig in deze populaire vakantielanden: check dit vóór je de grens over gaat

Je Nederlandse rijbewijs werkt in bijna elk Europees vakantieland zonder enig gedoe. Maar reis je verder, dan is diezelfde kaart soms niet genoeg, en moet je vooraf extra documenten regelen.

Binnen de Europese Unie, en ook in Noorwegen, IJsland, Liechtenstein en Zwitserland, is je gewone Nederlandse rijbewijs zonder uitzondering geldig. Daar hoef je dus nooit iets extra's te regelen, ook niet bij een huurauto.

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Waar het misgaat

Reis je buiten die grens, dan gelden ineens compleet andere regels. In een aantal populaire verre bestemmingen, waaronder Australië, Nieuw-Zeeland, de Filipijnen, Singapore, Brazilië en Chili, accepteren autoriteiten en verhuurbedrijven je Nederlandse rijbewijs vaak alleen in combinatie met een Internationaal Rijbewijs of een beëdigde Engelse vertaling.

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Vooral hier moet je opletten

Nieuw-Zeeland is het strengst: daar is je Nederlandse rijbewijs zonder Internationaal Rijbewijs simpelweg niet geldig, ook niet voor een kort verblijf als toerist. In Australië hangt het af van de deelstaat. In Queensland bijvoorbeeld is je gewone rijbewijs wel geldig, maar wordt een Internationaal Rijbewijs vanwege de Engelse vertaling toch aangeraden. Check dus altijd vooraf de regels van de specifieke staat of het land waar je naartoe reist.

Zo voorkom je gedoe

Een Internationaal Rijbewijs vraag je in Nederland persoonlijk aan bij een ANWB-winkel, dus niet bij de gemeente. Je hebt je geldige Nederlandse rijbewijs, een recent adresbewijs en een recente pasfoto nodig, en je krijgt het document meteen mee. De kosten zijn 18,95 euro voor het model dat een jaar geldig is, of 24,95 euro voor de versie die drie jaar meegaat. Let op: het Internationaal Rijbewijs vervangt je Nederlandse rijbewijs niet, je neemt altijd beide documenten mee.

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Shane Jebbink
Door Shane Jebbink

Kon als kleine jongen geen straat doorlopen zonder van iedere auto de modelnaam te noemen. Maakt er in zijn vrije tijd een sport van om alle occassionwebsites af te speuren naar de perfecte auto, om vervolgens even later met een compleet ander model op de proppen te komen. Lees meer »

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