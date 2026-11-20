Nieuws

Wie in het verkeer zwaar de fout ingaat, kan zijn rijbewijs binnenkort een stuk sneller kwijtraken. Na de Tweede Kamer heeft nu ook de Eerste Kamer ingestemd met een wet die rechters en justitie daar nieuwe middelen voor geeft.

In oktober schreven we al over dit wetsvoorstel, de Wet verbetering aanpak rijden onder invloed. Inmiddels is het geen voorstel meer. De Eerste Kamer, die als laatste over een nieuwe wet beslist, nam hem op 10 november aan zonder stemming. Onderweg is de wet strenger geworden dan het kabinet voorstelde.

Meteen kwijt, ook in hoger beroep

De rechter kan een rijverbod, officieel een ontzegging van de rijbevoegdheid, voortaan direct laten ingaan. Ga je in hoger beroep, dan blijft dat rijverbod gewoon gelden. Op dit moment mag je in veel gevallen nog blijven rijden, zoalng het rijverbod nog niet definitief is.

Ook kan de rechter je rijbewijs ongeldig verklaren. Dan moet je na afloop opnieuw rijexamen doen bij het CBR, de instantie die in Nederland de rijexamens afneemt. Wie ondanks een rijverbod toch achter het stuur kruipt, kan in totaal tot een jaar de cel in.

Wil je weten wanneer de nieuwe regels ingaan? Volg al het autonieuws met onze gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook zonder rechter

De Tweede Kamer voegde er via een amendement, een wijziging op het wetsvoorstel, nog iets aan toe. De officier van justitie mag een rijverbod nu ook direct laten ingaan bij een strafbeschikking. Dat is een straf die het Openbaar Ministerie, de aanklager in strafzaken, zelf oplegt, zonder dat er een rechter aan te pas komt. Minister Van Weel van Justitie raadde dat af en ook in de Eerste Kamer waren er kritische vragen. Hoe het Openbaar Ministerie de nieuwe bevoegdheid gaat gebruiken, bespreekt de minister nog met de aanklagers.

Om deze overtredingen gaat het

Rijden onder invloed van alcohol of drugs staat voorop, maar de maatregelen gelden voor alle ernstige verkeersdelicten waarvoor een rijverbod mogelijk is. Denk aan roekeloos rijgedrag of doorrijden na een ongeluk.

Wie onder invloed een dodelijk ongeluk veroorzaakt en eerder al definitief veroordeeld is voor rijden onder invloed, kan zelfs levenslang zijn rijbewijs kwijtraken. In principe mag die eerdere veroordeling dan niet langer dan tien jaar geleden zijn, en het blijft een mogelijkheid voor de rechter, geen plicht. Wie een keer te hard rijdt, hoeft zich dus geen zorgen te maken.

Wanneer de nieuwe regels ingaan, is nog niet bekend. Het kabinet legt die datum later vast in een koninklijk besluit. Tot die tijd blijft alles bij het oude. Maar de tijd dat je met een rijverbod op zak in afwachting van je hoger beroep gewoon kunt doorrijden, loopt hoe dan ook af.