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Automobilisten hadden vanochtend veel geduld nodig: het was de drukste ochtendspits van het jaar. Toch is dat waarschijnlijk nog niet het hoogtepunt.

Iets voor half negen stond er volgens de ANWB al ruim 1050 kilometer file. De ANWB telt daarbij het stilstaande verkeer op alle wegen mee, dus ook op provinciale wegen. Daardoor komt de bond aan meer kilometers dan Rijkswaterstaat, dat vooral de files op snelwegen meet. Op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht liep de vertraging op tot bijna een uur, en ook op de A27 en de A16 rond Breda was het flink aanschuiven.

Regen, ongelukken en november

Dat het juist vandaag zo druk was, is geen toeval. Door de regen pakten meer mensen de auto, en er gebeurden meerdere ongelukken. Bovendien is de dinsdagochtend al het drukste moment van de week, en is november de drukste maand van het jaar op de weg. Meer woon-werkverkeer, slecht weer en spitsen in het donker: daarmee waren volgens de ANWB alle file-ingrediënten aanwezig.

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Vorig jaar was het nog erger

De kans is groot dat het record van vanochtend binnenkort wordt verbroken. Vorig jaar viel de helft van de tien drukste spitsen van het jaar in november. De allerlangste file beleefden we op donderdagavond 27 november 2025: om halfzes stond er toen 1218 kilometer file. Dit jaar staat het record nog op naam van de avondspits van 27 oktober, met ruim 1100 kilometer.

Zo ontloop je de drukte

Wil je de grootste drukte ontlopen, let dan vooral op de dinsdag en de donderdag: in november waren de spitsen op die dagen de afgelopen jaren steeds het drukst. Overdag, tussen de spitsen in, is het in november juist wat rustiger dan de rest van het jaar, omdat er dan minder mensen voor hun plezier op pad gaan.