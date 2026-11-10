Deze Franse EV is plotseling een van de goedkoopste auto's van Nederland

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De Citroën ë-C3 was al een van de betaalbaarste elektrische auto's op de markt. Maar nu zakt hij nog verder in prijs. Via onze private lease vergelijker rijd je de Franse crossover voor 299 euro per maand, en daarmee is hij een van de goedkoopste auto's van Nederland. Het opvallende: dat bedrag geldt niet voor de kale basisversie, maar voor een rijker uitgeruste uitvoering met een grotere accu.

Ga naar de beste Citroën ë-C3-deals

ë-C3 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease ë-C3 44kWh ev tonic comfort range 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken ANWB ë-C3 Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken ANWB ë-C3 Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 319,- p/m Bekijken Bekijk alle ë-C3 Private Lease deals

Over de Citroën ë-C3

De ë-C3 is de elektrische versie van de Citroën C3, een compacte crossover van ruim vier meter lang met een wat hogere zit. Hij heeft een elektromotor van 113 pk en is er met twee accu's: de Urban range met 30 kWh en een actieradius tot 215 kilometer, en de Comfort range met 44 kWh en een actieradius tot 324 kilometer. Beide accu's zijn van het type LFP (lithium-ijzerfosfaat): een accusoort die iets minder energie opslaat dan gangbare accu's, maar goedkoper is en beter tegen vaak volladen kan.

De goedkoopste deal in onze vergelijker is de Tonic, een gelimiteerde uitvoering met de grote accu. Die kost bij Broekhuis Private Lease, de leasetak van de Nederlandse dealergroep Broekhuis, 299 euro per maand bij een looptijd van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. De instapversie YOU met de kleine accu is gek genoeg duurder: bij de ANWB, de bekende Nederlandse automobilistenbond, betaal je daarvoor 309 euro per maand onder dezelfde voorwaarden. Voor 10 euro per maand minder krijg je dus ruim 100 kilometer extra actieradius, een touchscreen en s

Pluspunten Minpunten + Op één na goedkoopste EV in onze vergelijker: vanaf 299 euro p/m

+ Comfort range haalt ruim 300 km actieradius

+ Standaard head-up display en veel rijhulpsystemen – Basisversie YOU heeft geen touchscreen

– Urban range kan standaard niet snelladen

– Snelladen gaat gemiddeld met slechts 30 tot 40 kW

Ga naar de beste Citroën ë-C3-deals

ë-C3 Private Lease deals Zorgeloos rijden met een vast maandbedrag inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Broekhuis Private Lease ë-C3 44kWh ev tonic comfort range 113pk aut Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 299,- p/m Bekijken ANWB ë-C3 Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 5.000 km/jaar € 309,- p/m Bekijken ANWB ë-C3 Elektrisch 113pk YOU Urban Range 5d Automaat Elektrisch 72 maanden 7.500 km/jaar € 319,- p/m Bekijken Bekijk alle ë-C3 Private Lease deals

Citroën ë-C3 uitrusting

YOU

De ë-C3 opent met de 'YOU', die alleen leverbaar is met de kleine 30 kWh-accu. Standaard krijg je een head-up display, noodremassistent, rijstrookbewaking, cruise control, parkeersensoren achter en airco. Een touchscreen ontbreekt: je telefoon dient als scherm.

Tonic

De gelimiteerde 'Tonic' is een YOU met de grote 44 kWh-accu, een 10,25 inch touchscreen met draadloos Apple CarPlay en Android Auto en een rood dak.

Plus

De 'Plus' is er met beide accu's en voegt ledkoplampen, comfortstoelen met extra dikke vulling, een regensensor, een in delen neerklapbare achterbank en 17 inch velgen toe.

Collection

De gelimiteerde 'Collection' is een Plus met achteruitrijcamera, getinte achterruiten, blauwe bekleding en 17 inch lichtmetalen velgen.

Max

De 'Max' krijgt ten opzichte van de Plus een achteruitrijcamera, sleutelloos openen en starten, automatische klimaatregeling, navigatie, 17 inch lichtmetalen velgen en verwarming voor stoelen, stuur en voorruit.

Outdoor

De 'Outdoor' is een stoerdere Max met eigen bumpers, parkeersensoren voor en de kleur Sequoia Green. De verwarming van stoelen, stuur en voorruit vervalt wel.

De Citroën ë-C3 is leverbaar met een 30 kWh-accu (Urban range) en een 44 kWh-accu (Comfort range), beide met 113 pk. Wie niet elektrisch wil, kan de C3 ook als hybride en met een benzinemotor krijgen. Benieuwd naar de exacte specificaties? Die vind je hieronder.

Specificatie Urban range Comfort range Vermogen 113 pk 113 pk Koppel 125 Nm 125 Nm Transmissie Automaat Automaat 0-100 km/h 11,6 s 11,5 s Verbruik 16,5 kWh/100 km 16,6 kWh/100 km Accu 30 kWh netto 44 kWh netto Actieradius 215 km 324 km Snelladen 30 kW (optie) 100 kW Bagageruimte 400 liter 400 liter Leaseprijs 309 euro p/m 299 euro p/m

Waarom voor private lease kiezen?

Private lease is een steeds populairdere optie voor consumenten die zorgeloos willen rijden zonder zich zorgen te maken over onderhoudskosten en waardevermindering. Met een vast maandbedrag kun je een nieuwe auto rijden inclusief verzekeringen, belastingen en onderhoud, waardoor je precies weet waar je aan toe bent. Deze flexibiliteit en voorspelbaarheid maken private lease aantrekkelijk, vooral voor mensen die van gemak en zekerheid houden.