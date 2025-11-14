Deze 5 elektrische auto's rijd je voor minder dan 300 euro

Nieuws

Dat elektrische auto's steeds goedkoper worden, bewijst onze private lease vergelijker wel. Je vindt ondertussen al vijf auto's die je voor minder dan 300 euro per maand kunt rijden.

Private lease elektrische auto: 5 opties voor minder dan 300 euro

1. Dacia Spring - 199 euro

Specificaties

Uitvoeringen Electric 45 Electric 65 Vermogen (pk) 44 65 Koppel (Nm) 125 113 0-100 sprint (seconden) 19,1 13,7 Accucapaciteit (kWh) 26,8 26,8 Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 225 225 Laadvermogen (kW) 7 7 Laadtijd (20 - 100%) 4 u 4 u Snellaadvermogen (kW) 30 30 Snellaadtijd (20 - 80%) 45 min 45 min

Pluspunten

+ Goedkoopste auto met stekker

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

2. Leapmotor T03 - 239 euro

Specificaties

Uitvoering Design Vermogen (pk) 95 Koppel (Nm) 158 0-100 sprint (seconden) 12,7 Accucapaciteit (kWh) 37,3 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,3 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 265 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 45 kW

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt

+ Compleet uitgerust

+ Rijdt volwassener dan je verwacht



Minpunten

- Design is smaakgevoelig

- Trage software en blikkerige luidsprekers

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

3. Hyundai Inster - 269 euro

Specificaties

Uitvoering 42 kWh 49 kWh Vermogen (pk) 97 115 Koppel (Nm) 147 147 0-100 sprint (seconden) 11,7 10,6 Accucapaciteit (kWh) 42 49 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,3 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 327 370 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd AC (10-100%) 4 u 4u 45 min Snellaadvermogen (kW) 100 kW 100 kW Laadtijd DC 39 min 39 min

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt

+ Scherpe prijs, rijk uitgerust

+ Gebruiksvriendelijk: veel fysieke knoppen

Minpunten

- Zichtbaarheid naar achteren niet ideaal

- Standaard een vierzitter

- Smal: ruimte in de breedte niet overdadig

4. Fiat Grande Panda - 289 euro

Specificaties

Uitvoering RED La Prima Vermogen (pk) 113 113 Koppel (Nm) 122 122 0-100 sprint (seconden) 11,0 11,5 Accucapaciteit (kWh) 44 44 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 320 320 Laadvermogen (kW) 7,4 11 Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaad- vermogen (kW) 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt

+ Leuk retrodesign

+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- Instapper mist wat opties

5. Citroën ë-C3 - 299 euro

Specificaties

Uitvoering C3 Electric Vermogen (pk) 113 Koppel (Nm) 120 Accucapaciteit (kWh) 44 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,1 kWh/100 km 0-100 sprint (seconden) 11,5 WLTP-actieradius (km) 320 Laadvermogen (kW) 7 Snellaadvermogen (kW) 100

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt

+ Volwassen auto voor zijn prijsklasse

+ Door suv-vorm hoge zit en instap

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- You-uitvoering zonder centraal touchscreen

Waarom een EV met private lease?

De hoge aanschafprijs is een van de eerstgenoemde bezwaren van sceptici als het gaat om de overstap van auto’s met een verbrandingsmotor naar EV’s. Al kun je dat probleem elimineren door te kiezen voor de goedkoopste elektrische auto. Maar door een elektrische auto te private leasen hoef je niet in één keer dit grote aankoopbedrag neer te leggen.

Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de afschrijving, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden.

Private lease elektrische auto

Je kan dus in een nieuwe elektrische auto rijden voor een vast maandelijks bedrag. In dit bedrag zitten tevens de afschrijving, verzekering en het onderhoud. Je hoeft de auto alleen nog maar op te laden.