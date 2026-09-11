REVIEW: deze goedkope elektrische SUV heeft leuke verrassingen in huis, maar ook erg vervelende

Tests

Door het Chinese Leapmotor aan zich te binden, hoopt het Stellantis-concern marktaandeel terug te winnen. De betaalbare Leapmotor B03X is het jongste lid van de nieuwe schoonfamilie. Hij is compleet uitgerust en heeft een aantal bijzondere verrassingen in huis. Niet allemaal even fijne, overigens ...

Wat is opvallend aan de Leapmotor B03X (2026)?

Op het eerste gezicht: niets. Het uiterlijk van de compacte (4,27 meter) Leapmotor B03X is net zo dertien-in-een-dozijn als dat van veel Chinese soortgenoten. Ook lijdt hij aan het typisch Chinese kleinewieltjessyndroom. Doordat de auto verhoudingsgewijs hoog is (1,64 meter), zit er erg veel plaatwerk boven de wielkasten, waardoor het 18-inch lichtmetaal er en profil kleiner uitziet dan het daadwerkelijk is.

Eerlijk is eerlijk, Leapmotor heeft wel zijn best gedaan om de auto door middel van geinige details wat op te vrolijken. Zo zijn de achterlichten vormgegeven als vriendelijk lachende gezichtjes, en ook in de koplampen komt dat motief terug. Verder duikt hier en daar een vrolijk ogend spookje op. Bijvoorbeeld onder in de voorruit, aan de zijkant van het dashboard en ook in het dashboard zelf, waar het ter hoogte van de passagiersairbag een ballonnetje vasthoudt.

Ook bijzonder: als je een portier opent, gaan automatisch de richtingaanwijzers aan de desbetreffende kant van de auto knipperen.

De zeer lichte motor (ca. 60 kg) ligt voorin en drijft de voorwielen aan. Omdat Leapmotor denkt dat veel van de kopers uit een voorwielaangedreven auto komen, wil het merk hun hetzelfde vertrouwde rijgedrag voorschotelen.

Het leveringsprogramma van de B03X is lekker overzichtelijk. De nieuwkomer is er met twee aandrijflijnen en in twee uitrustingsniveaus. De basisversie heet Pro Life en combineert een accupakket van 39,9 kWh met een 176 pk en 200 Nm sterke elektromotor en heeft een WLTP-bereik van 292 kilometer.

Vind je dat te weinig? Tegen een meerprijs van 3000 euro levert de Leapmotor-dealer je maar al te graag de B03X Max Pro, gecombineerd met de luxere Design-uitrusting. Dankzij een 53kWh-batterij komt deze variant 382 kilometer ver op een acculading, bovendien haalt-ie 197 pk uit de voorin gelegen elektromotor. Het koppel blijft steken op 200 Nm. Vanwege 100 kilo extra batterijgewicht zet de Pro Max zijn extra power niet om in vlottere prestaties. Beide motorvarianten sprinten in 8,6 seconden naar 100 km/h en hebben een topsnelheid van 160 km/h.

Over snelladen van 10 naar 80 procent doen beide batterijvarianten ongeveer even lang: 21 minuten. Dat is niet zozeer te danken aan een hoog DC-laadvermogen (100 resp. 133 kW), als wel aan de relatief bescheiden accucapaciteit.

Wat is goed aan de Leapmotor B03X?

Voor zover er sprake is van ware schoonheid bij de Leapmotor B03X, zit deze inderdaad vanbinnen, zoals het spreekwoord voorschrijft. Dan hebben we het niet over een spannend interieurontwerp, want dat volgt het gebruikelijke Chinese patroon van een smal instrumentarium voor de neus van de bestuurder, een groot (14,6 inch) infotainmentscherm en een hoge middenconsole met een brede armsteun en een (draadloos) oplaadplatform voor je telefoon.

Het design ontstijgt dus niet de grauwe middelmaat, maar de keurige afwerking doet dat wel. Er zijn overwegend zachte materialen toegepast, en zeker niet alleen voorin. Ook de achterpassagiers kunnen op zachte armleuningen steunen en de deurpanelen een knuffel geven zonder de nagel-op-schoolbord-ervaring te krijgen.

“Ook op uitrustingsgebied legt de B03X zijn inzittenden in de watten.”

Ook op uitrustingsgebied legt de B03X zijn inzittenden in de watten. De Life-versie heeft al klimaatregeling, een navigatiesysteem, draadloze telefoonintegratie, stembediening, grootlichtassistentie, een warmtepomp, batterijvoorverwarming en adaptieve cruisecontrol, om maar een paar zaken te noemen. De Design voegt hier onder meer verwarming van stuur en voorstoelen aan toe, evenals een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel, een 360-graden camera en lichtmetalen wielen.

Waar we evenmin over kunnen klagen, is de ruimte. Of het nu om hoofden, ellebogen, knieën of voeten gaat, nergens komen er lichaamsdelen in de knel, ook achterin niet. Opvallend is ook het handige achterbankconcept. Leapmotor noemt het ‘flexible backseats’ en het lijkt sprekend op de gepatenteerde ‘magic seats’ van Honda. Daarvan kan de zitting in twee delen ook omhoog klappen. Zo kun je zonder problemen een grote potplant of een fiets (met gedemonteerd voorwiel) rechtop achter de voorstoelen zetten.

Een tweede handigheidje is de grote kunststof bak onder de kofferbakbodem. Als je die benut, beschik je over 105 liter extra bagageruimte. Net als de Megabox van de Ford Puma, heeft deze een uitneembare plug, zodat je de bak met de slang kunt schoonspuiten, om het water vervolgens gewoon weg te laten lopen.

Rijdend door het achterland van het Zuid-Spaanse Málaga, verrast de B03X ons met een opvallend zacht veercomfort. Putdeksels, kuilen en kasseien worden allemaal vrijwel ongemerkt een (kinder)kopje kleiner gemaakt en de geluidsisolatie is eveneens goed voor elkaar.

Wind- en bandengeruis worden keurig weggefilterd en van motorgeluid is binnenin al helemaal geen sprake. De stoelen bieden voldoende zijdelingse steun en geven geen aanleiding tot klachten, al zouden de zittingen wel iets langer mogen zijn.

Wanneer we de verkeerde afslag hebben genomen, ontdekken we een andere prettige eigenschap van de Leapmotor B03X; de korte draaicirkel van 10 meter maakt straatje keren tot een fluitje van een cent.

Hoewel de B03X geen elektrisch sprintkanon is, zijn de prestaties dik in orde. Met name op de korte Spaanse invoegstroken is dat een prettige en veilige gewaarwording. En hoewel we regelmatig van die tussensprintjes hebben getrokken, viel het energieverbruik ontzettend mee.

De WLTP-actieradius van de B03X is gebaseerd op een gemiddelde stroomconsumptie van ongeveer 15,5 kWh/100 km. Tijdens een ongeveer 100 kilometer lange testrit over een mix van berg-, binnen- en snelwegen, kwamen wij tot een bijzonder nette 12,1 kWh/100 km. Hoe het in Nederland uitpakt, is nog even afwachten, maar met deze waarde in het achterhoofd lijkt de opgegeven actieradius niet onrealistisch.

Wat kan beter aan de (2026)?

Mocht je een ouderwetse knoppenfetisjist zijn, dan kun je de Leapmotor B03X beter overslaan. Bijna alle functies bedien je via het centrale scherm, waaronder ook de spiegelverstelling en diverse submenu’s van de klimaatregeling. De temperatuur regel je nog direct met de virtuele voorkeuzetoets onder in het scherm, maar als je de ventilatorsnelheid wilt aanpassen, moet je een submenu in.

Wij kwamen daar best vaak, want als je de klimaatregeling op automatisch zet, gaat de blower als een wervelwind aan de slag. Dat zorgt voor veel lawaai en geeft je het gevoel dat je continu in de tocht zit. Desondanks zitten we nogal te zweten op de kunstleren bekleding in de Design-uitvoering. Hoewel dat in deze prijsklasse ongebruikelijk is, zou je eigenlijk ook wel stoelventilatie willen hebben – of gewoon een ademend stofje ...

Het regenereren van de remenergie kan in drie standen, maar om van stand te wisselen, moet je ook weer in het infotainmentscherm graven. Dat blijft toch een stuk onhandiger dan lekker 'plussen en minnen' met flippers aan het stuur.

Leapmotor geeft hoog op over de lichte elektrische aandrijfunit. Die draagt bij aan het relatief gunstige totaalgewicht (1425-1525 kg), maar zorgt er tevens voor, dat er weinig neerwaartse druk op de voorwielen rust.

“Tijdens de testrit constateerden we een onaangenaam verrassend gebrek aan grip”

Tijdens de testrit constateerden we af en toe een - onaangenaam - verrassend gebrek aan grip. Als je vlot heuvelopwaarts wilde, kermden de banden om grip terwijl de wielen bij herhaling doorsloegen. Op een rotonde wilde de auto tijdens het uitaccelereren zelfs heel nadrukkelijk naar de buitenkant van de bocht glijden. Reden we op de limiet? Nee. Was het wegdek glad? Verre van. Dat was bij een buitentemperatuur van 37 graden zelfs kurkdroog. Stond de auto misschien ultragoedkope Chinese banden? Nee, ook dat niet.

Leapmotor zou er verstandig aan doen om het maximumkoppel – dat overigens vrij bescheiden is voor een EV – bij lagere snelheden elektronisch terug te schroeven en de zachte afstemming van de ophanging aan te passen. En mogelijk dat andere banden het weggedrag eveneens nog enigszins kunnen verbeteren.

Ook tijdens afremmen merkten we dat de auto grip tekortkomt, want het ABS greep wel héél snel in. Dan hebben we het niet over een noodstop, maar gewoon over iets steviger afremmen omdat een verkeerslicht sneller dan verwacht op rood sprong.

Onaangename verrassingen, zeker omdat we de Leapmotor B05 juist zo Europees vonden rijden.

We willen niet zo ver gaan als enkele buitenlandse collega’s die de B03X ‘gevaarlijk’ noemden, maar er is zeker werk aan de winkel voor Leapmotor en we zijn bang dat het merk er niet vanaf komt met alleen een paar snelle software-wijzigingen.

Hetzelfde geldt voor het trekgewicht: dat is exact 0 (nul) kilo en dat blijft voorlopig ook zo. Sterker nog, momenteel kan er niet eens een trekhaak onder de B03X. Je fietsendrager kan dus op Marktplaats.

Wat is de prijs van de Leapmotor B03X?

Voor 23.995 euro stap je in de Leapmotor B03X ProLife. Zoals al genoemd, beschik je dan over een ruime en behoorlijk riant aangeklede elektrische SUV, al is de actieradius van 292 kilometer vrij beperkt.

Voor 3000 euro extra stap je in de Leapmotor B03X ProMax 53,0 kWh Life. Die heeft 197 pk en de actieradius is opgekrikt tot 382 kilometer. Wil je per se ook stuur- en stoelverwarming? In dat geval is de Design-uitvoering de beste keus. Die is er uitsluitend met de grote accu en kost dan 28.495 euro.

Merk / model Aandrijving / motorisering Uitvoering Prijs Leapmotor B03X Pro 39,8 kWh (176 pk, bereik 292 km) Life € 23.995 Leapmotor B03X ProMax 53,0 kWh (197 pk, bereik 382 km) Life € 26.995 Leapmotor B03X ProMax 53,0 kWh (197 pk, bereik 382 km) Design € 28.495

Wat vind ikzelf van de Leapmotor B03X?

Kijkend naar de uitrusting, de ruimte en het comfort van de Leapmotor B03X, dan vind ik het een prima aanbieding. De actieradius en de laadtijden zijn niet briljant, maar dat zijn ze bij de Opel Frontera, Citroën ë-C3 Aircross en Fiat Grande Panda evenmin. Die concerngenoten hebben echter één groot voordeel ten opzichte van hun nieuwe Chinese zwager: hun weggedrag lijdt niet onder een chronisch gebrek aan grip.

Leapmotor geeft weliswaar ruiterlijk toe dat de B03X een gewone gezinsauto is en geen sportieve rijmachine, maar dat is geen excuus voor voorwielen die té vaak wanhopig naar houvast zoeken.

Leapmotor was al van plan om de stuurprecisie van de B03X (softwarematig) te verbeteren, maar dat is niet genoeg. De ingenieurs moeten ook aan de slag met de manier waarop het koppel wordt vrijgegeven, de onderstelafstemming en de banden. Dat is jammer genoeg geen kwestie van alleen een over-the-air-softwarepakketje dat er binnen twee weken opgeknald kan worden.

Zelfs áls ik in de markt was voor een betaalbare elektrische Chinese SUV in het compacte segment, zou ik de Leapmotor B03X nog even aan me voorbij laten gaan. Naar mijn mening is de auto simpelweg té snel op de Europese markt gebracht. Zo blijkt de vaak geroemde, snelle ontwikkelingstijd van Chinese autofabrikanten niet altijd een voordeel te zijn.