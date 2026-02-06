Met deze wilde Panda-variant gaat Fiat Porsche en BMW achterna

Nieuws

Wat ze bij Porsche en BMW kunnen, kan Fiat óók. Van de Fiat Grande Panda verschijnt daarom binnenkort een SUV-coupé-variant: de Panda Fastback.

Groter, maar kleiner

De SUV-coupé is misschien wel de meeste wonderbaarlijke niche op de automarkt. Men begint met een onderstel met een forse footprint. Daar zet je een grote koets op en vervolgens ga je maximaal schaven, waardoor je de bruikbare binnenruimte minimaliseert.

Zo maakte BMW van de gezinsvriendelijke X5 de onpraktische X6. Mercedes kopieerde dit kunstje met de GLE. En Porsche schrapte een aanzienlijk deel van de achterzijde van de Cayenne om vervolgens meer geld voor het resultaat – de Cayenne Coupé - te vragen. En de kopers trappen er massaal in.

Fiat Fastback, een SUV-coupé uit Brazilië

‘Dát kunnen wij ook’, dachten ze bij Fiat. Van de Pulse, een in Brazilië gebouwde crossover, verscheen in 2022 een SUV-coupé uitvoering op hetzelfde MLA-platform: de Fiat Fastback. Die is te zien op de foto's hierboven. Twee jaar later toonde Fiat de 'Concept Fastback' (zie foto hieronder) als ‘erfgenaam’ van de Braziliaanse Fastback en de bij ons niet meer leverbare Tipo.

Van concept car naar productiemodel

Dat concept verdween niet in een museum, maar werd uitgewerkt tot een auto voor de openbare weg. Dat bewijzen de spionagefoto’s van een prototype waarmee Fiat momenteel in de buurt van de poolcirkel test. Tussen de camouflage door zien we lichtsignaturen die we herkennen van de Grande Panda en die we eerder zagen op de Concept Fastback. De productieversie wordt waarschijnlijk dit jaar onthuld en wordt in tegenstelling tot de Braziliaanse Fastback ook in Europa leverbaar.

Benzine, hybride en EV?





Qua specificaties is het gissen, maar we zien bij de hier betrapte test-Fastback in ieder geval nog een weggewerkte uitlaatdemper achter de bumper. Wij gokken erop dat deze leverbaar wordt met benzinemotor, al dan niet ondersteund door een batterij. Of de Fastback net als de Grande Pande ook als EV komt, weten we hopelijk eind dit jaar.