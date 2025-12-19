Dit zijn de 5 goedkoopste auto’s van Nederland (de laatste zal je verbazen)
Autorijden is duur, maar private lease is een geschikte manier om de kosten toch wat te drukken. Zeker als je een goede deal vindt. Gelukkig hoef je niet te zoeken, want wij hebben ze al gevonden: dit zijn de 5 goedkoopste auto’s uit onze private lease vergelijker.
Private lease combineert gemak met financiële helderheid: voor een vast maandbedrag rijd je in een nieuwe auto, zonder onvoorziene kosten voor zaken als afschrijving, verzekering en onderhoud. Alleen de brandstof komt voor jouw rekening. Dit zorgt voor een zorgeloze rijervaring met volledige kostencontrole.
Natuurlijk zijn er ook nog andere zaken om te overwegen buiten de prijs. Daarom benoemen we bij elke auto de technische specificaties en enkele plus- en minpunten. Zo maak jij een goede en weloverwogen keuze voor jouw volgende private lease-auto.
Goedkoopste private lease auto: 5 opties voor minder dan 290 euro
- Dacia Spring - 199 euro (72 mnd, 5000 km)
- Hyundai i10 - 239 euro (72 mnd, 5000 km)
- Leapmotor T03 - 239 euro (72 mnd, 5000 km)
- Kia Picanto - 259 euro (72 mnd, 5000 km)
- Fiat Grande Panda - 289 euro (72 mnd, 5000 km)
1. Dacia Spring
Specificaties
|Uitvoeringen
|Electric 45
|Electric 65
|Vermogen
|44 pk
|65 pk
|Koppel
|125 Nm
|113 Nm
|0-100 km/u
|19,1 s
|13,7 s
|Accucapaciteit
|26,8 kWh
|26,8 kWh
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|14,1 kWh/100 km
|13,2 kWh/100 km
|WLTP-actieradius
|225 km
|225 km
|Laadvermogen AC
|7 kW
|7 kW
|Laadtijd AC (20 - 100%)
|4 u
|4 u
|Snellaadvermogen DC (optioneel)
|30 kW
|30 kW
|Snellaadtijd DC (20 - 80%)
|45 min
|45 min
Pluspunten
+ Scherpe prijs, goedkoopste auto uit vergelijker
+ Elektrische aandrijflijn past bij stadsverkeer
+ Hoge instap en zit
+ Wendbaar door kleine draaicirkel
Minpunten
- Kwaliteit interieur laat te wensen over
- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig
- Kleine actieradius
Ga naar de beste Dacia Spring-deals
2. Hyundai i10
Specificaties
|Uitvoering
|i10 1.0i
|Vermogen
|63 pk
|Koppel
|93 Nm
|Aandrijflijn
|Benzine
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|4,8 l/100 km (1 op 20,8)
|0-100 sprint
|15,9 s
|CO₂-uitstoot (WLTP)
|109 g/km
Pluspunten
+ Verrassend volwassen rijeigenschappen
+ Ruim in zijn klasse
+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting
Minpunten
- Mede door gebrek aan turbo enigszins futloos
- Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken
- Lichte koppeling vereist gewenning
Pak de beste Hyundai i10-deal hier
3. Leapmotor T03
Specificaties
|Uitvoering
|Design
|Vermogen (pk)
|95
|Koppel (Nm)
|158
|0-100 sprint (seconden)
|12,7
|Accucapaciteit (kWh)
|37,3
|Batterijtype
|LFP
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|16,3 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|265
|Laadvermogen (kW)
|6,6
|Snellaadvermogen (kW)
|45 kW
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Compleet uitgerust
+ Rijdt volwassener dan je verwacht
Minpunten
- Design is smaakgevoelig
- Trage software en blikkerige luidsprekers
- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst
Leapmotor T03 private lease-deals
4. Kia Picanto
Specificaties
|Uitvoering
|1.0 DPi
|Vermogen
|63 pk
|Koppel
|93 Nm
|Aandrijflijn
|Benzine
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|4,9 l/100 km (1 op 20,4)
|0-100 sprint
|15,4 s
|CO₂-uitstoot (WLTP)
|110 g/km
Pluspunten
+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto
+ Interieur is verrassend ruim
+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk
Minpunten
- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter
- Rumoerige motor, mist pit
- Niet beschikbaar met elektrificatie
Ga naar de goedkope Kia Picanto
5. Fiat Grande Panda
Specificaties
|Uitvoering
|RED
|La Prima
|Vermogen (pk)
|113
|113
|Koppel (Nm)
|122
|122
|0-100 sprint (seconden)
|11,0
|11,5
|Accucapaciteit (kWh)
|44
|44
|Gemiddeld verbruik (WLTP)
|17,4 kWh/100 km
|17,4 kWh/100 km
|WLTP-actieradius (km)
|320
|320
|Laadvermogen (kW)
|7,4
|11
|Laadtijd (20-80%)
|3 u 43 min
|2 u 55 min
|Snellaad-
vermogen (kW)
|100 kW
|100 kW
|Snellaadtijd (20-80%)
|33 min
|33 min
Pluspunten
+ Ruimer dan je denkt
+ Leuk retrodesign
+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel
Minpunten
- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen
- Actieradius is redelijk beperkt
- Instapper mist wat opties
De beste Fiat Grande Panda-deals
Goedkoop private leasen
Al deze auto’s zijn voor minder dan 290 euro te private leasen via Auto Review. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in de private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in verschillende soorten, maten en met verschillende aandrijflijnen.
