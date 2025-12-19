Dit zijn de 5 goedkoopste auto’s van Nederland (de laatste zal je verbazen)

Nieuws

Autorijden is duur, maar private lease is een geschikte manier om de kosten toch wat te drukken. Zeker als je een goede deal vindt. Gelukkig hoef je niet te zoeken, want wij hebben ze al gevonden: dit zijn de 5 goedkoopste auto’s uit onze private lease vergelijker.

Private lease combineert gemak met financiële helderheid: voor een vast maandbedrag rijd je in een nieuwe auto, zonder onvoorziene kosten voor zaken als afschrijving, verzekering en onderhoud. Alleen de brandstof komt voor jouw rekening. Dit zorgt voor een zorgeloze rijervaring met volledige kostencontrole.

Natuurlijk zijn er ook nog andere zaken om te overwegen buiten de prijs. Daarom benoemen we bij elke auto de technische specificaties en enkele plus- en minpunten. Zo maak jij een goede en weloverwogen keuze voor jouw volgende private lease-auto.

Goedkoopste private lease auto: 5 opties voor minder dan 290 euro

1. Dacia Spring

Specificaties

Uitvoeringen Electric 45 Electric 65 Vermogen 44 pk 65 pk Koppel 125 Nm 113 Nm 0-100 km/u 19,1 s 13,7 s Accucapaciteit 26,8 kWh 26,8 kWh Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,1 kWh/100 km 13,2 kWh/100 km WLTP-actieradius 225 km 225 km Laadvermogen AC 7 kW 7 kW Laadtijd AC (20 - 100%) 4 u 4 u Snellaadvermogen DC (optioneel) 30 kW 30 kW Snellaadtijd DC (20 - 80%) 45 min 45 min

Pluspunten



+ Scherpe prijs, goedkoopste auto uit vergelijker

+ Elektrische aandrijflijn past bij stadsverkeer

+ Hoge instap en zit

+ Wendbaar door kleine draaicirkel

Minpunten

- Kwaliteit interieur laat te wensen over

- Ruimte zowel voor- als achterin niet geweldig

- Kleine actieradius

2. Hyundai i10

Specificaties

Uitvoering i10 1.0i Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,8 l/100 km (1 op 20,8) 0-100 sprint 15,9 s CO₂-uitstoot (WLTP) 109 g/km

Pluspunten

+ Verrassend volwassen rijeigenschappen

+ Ruim in zijn klasse

+ Uitgebreide veiligheidsuitrusting

Minpunten

- Mede door gebrek aan turbo enigszins futloos

- Standaard niet met 5 maar 4 zitplekken

- Lichte koppeling vereist gewenning

3. Leapmotor T03

Specificaties

Uitvoering Design Vermogen (pk) 95 Koppel (Nm) 158 0-100 sprint (seconden) 12,7 Accucapaciteit (kWh) 37,3 Batterijtype LFP Gemiddeld verbruik (WLTP) 16,3 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 265 Laadvermogen (kW) 6,6 Snellaadvermogen (kW) 45 kW

Pluspunten



+ Ruimer dan je denkt

+ Compleet uitgerust

+ Rijdt volwassener dan je verwacht

Minpunten

- Design is smaakgevoelig

- Trage software en blikkerige luidsprekers

- Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst

4. Kia Picanto

Specificaties

Uitvoering 1.0 DPi Vermogen 63 pk Koppel 93 Nm Aandrijflijn Benzine Gemiddeld verbruik (WLTP) 4,9 l/100 km (1 op 20,4) 0-100 sprint 15,4 s CO₂-uitstoot (WLTP) 110 g/km

Pluspunten

+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto

+ Interieur is verrassend ruim

+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk

Minpunten

- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter

- Rumoerige motor, mist pit

- Niet beschikbaar met elektrificatie

5. Fiat Grande Panda

Specificaties

Uitvoering RED La Prima Vermogen (pk) 113 113 Koppel (Nm) 122 122 0-100 sprint (seconden) 11,0 11,5 Accucapaciteit (kWh) 44 44 Gemiddeld verbruik (WLTP) 17,4 kWh/100 km 17,4 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 320 320 Laadvermogen (kW) 7,4 11 Laadtijd (20-80%) 3 u 43 min 2 u 55 min Snellaad-

vermogen (kW) 100 kW 100 kW Snellaadtijd (20-80%) 33 min 33 min

Pluspunten

+ Ruimer dan je denkt

+ Leuk retrodesign

+ Rijk uitgerust, waaronder handige laadkabel

Minpunten

- Standaard maximaal laden met 7 kW, dus niet driefaseladen

- Actieradius is redelijk beperkt

- Instapper mist wat opties



Goedkoop private leasen

Al deze auto’s zijn voor minder dan 290 euro te private leasen via Auto Review. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder in de private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in verschillende soorten, maten en met verschillende aandrijflijnen.