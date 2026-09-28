Nieuwe goedkope Suzuki krijgt meer bereik dan Dacia Spring

Nieuws

De nieuwe elektrische Suzuki e Sky meet nog geen 3,40 meter. Tocht heeft-ie volgens Suzuki een verrassend bruikbaar interieur, én een actieradius die 'm ook geschikt maakt voor gebruik buiten de stad. Moeten de Dacia Spring en Renault Twingo zich zorgen maken?

Een paar maanden geleden berichtten we hier al over de Suzuki e Sky. Toen was er, behalve de globale afmetingen, nog niet zo heel veel duidelijk over de auto. Inmiddels heeft Suzuki een aantal technische details bekendgemaakt. Bovendien zijn er steeds concretere aanwijzingen dat de Suzuki e Sky ook naar Europa komt.

Hoger dan breed

De Suzuki e Sky is exact 3,395 meter lang, 1,475 meter breed en liefst 1,625 meter hoog. Daarmee past hij precies binnen de Japanse regels voor kei-cars én is hij bijna even hoog als de gemiddelde Japanner lang is.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Die compacte afmetingen dwingen ontwerpers om elke centimeter slim te benutten. Vandaar de hoekige carrosserie, korte overhangen en relatief lange wielbasis van 2,46 meter. Binnenin is plaats voor vier personen.

Actieradius Suzuki e Sky

Onder de vloer ligt een LFP-accu van 26 kWh. Daarmee zou de e Sky volgens de Japanse meetmethode maximaal 310 kilometer kunnen afleggen. Het slechte nieuws is dat de actieradius volgens de bij ons gehanteerde WLTP-norm waarschijnlijk lager uitvalt.

Blijf bij over de Suzuki e Sky met de gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Maar het goede nieuws is dat die met circa 260 tot 280 kilometer nog ietsje hoger is dan die van de nieuwe Dacia Spring (tot 250 km). De Renault Twingo zit met 263 kilometer op ongeveer dezelfde 'golflengte' als de nieuwe Suzuki.

De elektromotor van de Japanner levert 64 pk, waarmee hij weer minder presteert dan de 80 pk sterke Spring en Twingo. Snelladen kan de Suzuki met maximaal 50 kW. Ook one-pedal driving en V2L (vehicle-to-load), waarmee de auto externe elektrische apparaten van stroom kan voorzien, zijn van de partij.

Lekker licht

Met een leeggewicht van ongeveer 1030 kilo is de Suzuki voor EV-begrippen een vedergewicht. Daardoor bedraagt het opgegeven verbruik volgens de Japanners slechts 9,7 kWh per 100 kilometer. Het WLTP-verbruik zal, net als de actieradius, ongunstiger uitvallen.

Het interieur houdt Suzuki bewust eenvoudig. Een 10,1-inch touchscreen en een digitaal instrumentarium zitten samen in één paneel, maar voor de transmissie gebruikt Suzuki gewoon een traditionele keuzehendel.

Ook met links stuur

Suzuki zelf bevestigt voorlopig alleen dat de e Sky in het najaar van 2026 in Japan verschijnt. Het merk positioneert hem daar nadrukkelijk als praktische EV voor woon-werkverkeer, boodschappen en korte ritten.

Toch is een Europese carrière zeker niet uitgesloten. In Europa is namelijk al een gecamoufleerd exemplaar met het stuur links gefotografeerd. Dat maakt de kans op export een stuk aannemelijker. Officieel heeft Suzuki daarover echter nog niets bekendgemaakt.