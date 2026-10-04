Snelladen met Renault Twingo E-Tech Electric bewijst: vroeger was niet alles beter

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De elektrische Renault Twingo is zo charmant, dat je eventuele minpunten graag met de mantel der liefde bedekt. Maar kan die mantel verbergen dat-ie de laadsnelheid van een antieke Nissan Leaf heeft?

Thuis aan de wallbox of aan de openbare laadpaal in de wijk, kan de Twingo opladen met 11 kW. De batterij is zo klein dat dit niet de hele nacht duurt. Al na drie uur toont het kleurrijke instrumentarium weer 100 procent.

Dreig je onderweg stroomloos te raken, dan kun je inpluggen bij een snellaadstation. Dat kan een intimiderende ervaring zijn, want terwijl de andere EV’s staan te pompen en dreunen met 150 kW of meer, begint het kleine Renaultje al te zweten bij 50 kW. Na een halfuurtje zit-ie weer voor 80 procent vol.

Zo verloopt snelladen met de Renault Twingo

Onze Techno-uitvoering kan de batterij koelen of verwarmen voor optimaal snelladen. Kom maar op met die 50 kW! De Twingo piekt bij 53 kW en bezorgt ons flashbacks naar de periode van de Nissan Leaf, Renault Zoe en de eerste BMW i3. De BMW i3 hield snelladen met 50 kW vol tot voorbij de 80 procent. De Twingo zet de daling al in bij 32 procent. Toch klaart hij de klus wel binnen de beloofde tijd (30 minuten): van 10 naar 80 procent in 28 minuten.

Laadpoort van de Renault Twingo

We zijn altijd streng voor fabrikanten van dure EV’s: waag het niet om de laadpoort af te schermen met zo’n sneue rubber dop die aan een rafelig touwtje bungelt. De Twingo is géén dure EV. Het is zelfs een van de goedkoopste elektrische auto’s van Nederland en dus moeten we alleen maar glimlachen als we zien dat Renault twee rubber doppen toepast. Het is de Fransen vergeven.

Bij een Tesla Supercharger met korte laadkabels merken we dat de plaatsing van de laadpoort op het voorscherm van de auto niet ideaal is. We moeten de Twingo in de grindbak parkeren.

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