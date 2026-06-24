Renault Twingo E-Tech Electric (2026): actieradius gemeten bij 100 en 130 km/h

Tests

262 kilometer is de officiële actieradius van de elektrische Renault Twingo. Maar wat is het échte EV-bereik? Dus hoe ver kom je als je met 100 km/h (of 130 km/h) over de snelweg rijdt? Dat testen wij!

De elektrische Twingo heeft een kleine batterij van 27,5 kWh en is maar 82 pk sterk. Dat weerhoudt ons er niet van om de stad te verlaten en de snelweg op te draaien voor onze standaard testrondes op 100 en 130 km/h.

Er zijn twee dingen om rekening mee te houden. Om te beginnen is onze testauto voorzien van de optionele 18-inch velgen die het officiële rijbereik doen krimpen van 262 tot 253 kilometer. Dat is ons uitgangspunt voor de rest van dit artikel.

Ten tweede de bruikbare capaciteit van de batterij. Renault vermeldt een capaciteit van 27,5 kWh, maar zet er in de technische gegevens niet bij of dat een bruto- of nettowaarde is. Wij hebben tijdens onze snelwegritten twee metingen uitgevoerd en kwamen in beide gevallen uit op een bruikbare capaciteit van 26 kWh. Dus daar rekenen we mee.

Elektrische Renault Twingo (2026): actieradius bij 100 km/h

Op 100 km/h neemt de elektrische Twingo genoegen met 12,7 kWh/100 km. Zelfs met een bruikbare capaciteit van slechts 26 kWh (zie boven), bedraagt het rijbereik op 100 km/h maar liefst 204 kilometer.

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Het aaibare autootje profiteert in dit geval wel van het mooie weer: 21 graden, droog en weinig wind. Volgens de boordcomputer verbruikt de klimaatregeling tijdens onze testrit maar 0,3 kWh. Als we op een koudere dag het gemiddelde verbruik zien oplopen tot 14,1 kWh/100 km (184 km rijbereik), is de oorzaak snel gevonden: de verwarming trekt 2,2 kWh/100 km …

Renault Twingo Electric (2026): actieradius bij 130 km/h

Toevallig: 130 km/h is ook de topsnelheid van de Twingo. Dat beweert de folder tenminste, wij zetten onze pet achterstevoren voor een betere stroomlijn en zien de snelheidsmeter oplopen tot 135 km/h.

De wegligging en het comfort van de Twingo zijn goed berekend op dergelijke snelheden. Het stroomverbruik schiet wel omhoog naar 22,1 kWh/100 km. Het resultaat is een actieradius van slechts 117 kilometer.

Uit onze actieradiustests blijkt vaak dat 130 km/h rijden de helft meer energie kost dan rustig honderd rijden. De Twingo springt van 12,7 kWh/100 km (100 km/h) naar 22,1 kWh/100 km (130 km/h) en dat is een toename van maar liefst 74 procent!

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Echte actieradius in verhouding tot WLTP

Actieradius WLTP – 253 km - 100%

Actieradius 100 km/h - 204 km - 81%

Actieradius 130 km/h - 117 km - 46%

Conclusie

Het zal niemand verbazen dat de Twingo E-Tech Electric niet de beste keus is voor mensen die vaak met 130 km/h door het land jakkeren. Het komt wel als een fijne verrassing dat de elektrische Twingo niet alleen zuinig is in langzaam stadsverkeer, maar ook als je met 100 km/h over de snelweg rijdt. Een actieradius van pak ‘m beet 200 kilometer is lang niet gek voor een autootje met zo’n kleine batterij.