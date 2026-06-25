Apple CarPlay: instellen, gebruiken, tips en problemen oplossen

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Door jouw iPhone met je auto te verbinden via Apple CarPlay, gaat er een wereld van multimediamogelijkheden voor je open. Wij verkennen deze wereld met de BMW i4.

Met Apple CarPlay gebruik je jouw favoriete telefoonapps in de auto. Deze functie zit standaard op bijna elke iPhone – je hoeft niets extra te kopen of downloaden. De populairste apps die automobilisten op het scherm van hun auto toveren, draaien om navigatie, muziek, podcasts en chatten.

De BMW i4 mag dan een ingebouwd navigatiesysteem hebben, jouw auto heeft dat misschien niet. Apple CarPlay maakt het supermakkelijk om Google Maps of Waze op het touchscreen van je auto te tonen, zodat je toch over routebegeleiding beschikt.

iPhone koppelen met je auto

Als BMW-rijder loop je niet te hannesen met usb-kabeltjes, want je Apple iPhone verbindt draadloos met de auto. Zorg dat bluetooth en wifi op je smartphone zijn ingeschakeld en ga vervolgens op het touchscreen van de auto naar de instellingen. Kies de optie om een nieuwe telefoon toe te voegen en selecteer jouw toestel uit de lijst. Volg daarna de instructies op beide schermen om de verbinding te maken. Daarna verschijnt Apple CarPlay vanzelf op het touchscreen van je auto. En elke volgende keer dat je instapt, wordt de verbinding automatisch gelegd.

Apple CarPlay gebruiken

Het eerste wat je ziet zodra Apple CarPlay opstart, is een beeldscherm met verschillende informatie­blokken. De navigatiekaart wordt verzorgd door Apple Kaarten en je favoriete muziek en eerstvolgende agenda-afspraak verschijnen ook in beeld. Via de thuisknop (de negen puntjes links onderin beeld) krijg je toegang tot vrijwel alle apps die met Apple CarPlay werken.

Om je favoriete apps tijdens het rijden veilig te gebruiken, kun je ze bedienen via het touchscreen van de auto, met je stem of met de fysieke knoppen in de auto (zoals de knoppen op het stuur). Met spraakassistent Siri ga je volledig handsfree. Druk op de spraakknop op het stuur van de BMW i4 en vraag bijvoorbeeld om een routebeschrijving of om naar een van je contacten een bericht te sturen.

Bekijk de video

In deze complete gids voor Apple CarPlay laten onze collega’s van Iphoned zien:

Hoe je Apple CarPlay instelt (bedraad & draadloos)

Hoe CarPlay werkt tijdens het rijden

Onze 5 favoriete CarPlay-tips

Oplossingen voor veelvoorkomende CarPlay-problemen

Slimme functies in de BMW i4

Kijk deze video ook als Apple CarPlay niet werkt of als je meer uit CarPlay wilt halen.

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