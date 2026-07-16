Waarom je meer aan je BMW hebt als je een iPhone gebruikt

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Ontdek hoe je met een Apple iPhone je BMW op afstand bedient, de smartphone als sleutel gebruikt en allerlei handige apps via Apple CarPlay draait.

BMW i4 + Apple CarPlay

Met Apple CarPlay gebruik je jouw favoriete telefoonapps in de auto. Deze functie zit standaard op bijna elke iPhone – je hoeft niets extra te kopen of downloaden. De populairste apps die automobilisten op het scherm van hun auto toveren, draaien om navigatie, muziek, podcasts en chatten.

3 Tips voor CarPlay

Om de apps op het touchscreen in een andere volgorde te zetten, ga je op de iPhone naar Instellingen>Algemeen>CarPlay. Kies daar je auto en sleep de apps in de gewenste volgorde. Veeg naar links op het CarPlay-scherm om widgets te gebruiken. Dit zijn kleine, handige informatietegels zoals een klok, de weersverwachting, je agenda of het laatste nieuws van de NOS. In het Instellingen-menu van CarPlay in de auto, kun je een andere achtergrond kiezen. Daar ben je niet helemaal vrij in, maar je kunt wel een afbeelding uitzoeken die Apple heeft geselecteerd.

Video: tips die je leven gemakkelijker maken

In deze video laten we zien hoe je jouw iPhone optimaal gebruikt in een BMW met iDrive (o.a. BMW i4): van Apple CarPlay (draadloos) instellen tot de My BMW App, BMW Digital Key in Apple Wallet en praktische iDrive-tips.

In deze video leer je o.a.:

Apple CarPlay in BMW instellen (draadloos + met kabel)

iDrive bedienen (touchscreen + iDrive controller)

Siri in de auto gebruiken (handsfree bellen/berichten/navigatie)

My BMW App functies: batterijstatus, rijbereik, auto lokaliseren, voorverwarmen/koelen

BMW Digital Key (iPhone): auto ontgrendelen, starten en sleutel delen

Apple CarPlay problemen oplossen (CarPlay werkt niet / geen verbinding / valt weg)

Onze beste CarPlay & iDrive tips voor dagelijks gebruik

BMW parkeren terwijl je naast de auto staat

Het wordt ronduit futuristisch als jouw BMW is uitgerust met Parking Assistant Professional. Afhankelijk van het model, kun je de auto in- of uitparkeren met je smartphone. Zo past je BMW toch in krappe ­parkeerplekken of garages. Je staat naast de auto en houdt in de My BMW App continue een blauwe knop ingedrukt om de auto te laten rijden. Laat los en hij stopt – zo simpel en veilig is het. Fun fact: de parkeerplek hoeft maar 60 centimeter breder te zijn dan de auto.