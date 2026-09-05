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De Tesla Model Y heeft een belangrijke veiligheidstest van het Amerikaanse IIHS met glans doorstaan. De BMW 3-serie en i4 grijpen naast de hoogste onderscheiding.

Het Amerikaanse Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) parkeerde onlangs zeven modellen tegen de muur, maar slechts twee kregen de hoogste onderscheiding: Top Safety Pick+. Voor Nederlandse autokopers is vooral de uitslag van de botsproef met een Tesla Model Y, BMW 3-serie en BMW i4 interessant.

Tesla Model Y scoort maximaal

De nieuwe Tesla Model Y komt als duidelijke winnaar uit de bus. De elektrische SUV krijgt op vrijwel alle belangrijke onderdelen de maximale beoordeling 'Good'. Dat geldt onder meer voor verschillende frontale botsproeven, de zijdelingse botsproef en de werking van systemen die een botsing moeten voorkomen. Ook de bescherming van voetgangers wordt goed beoordeeld. Daarmee verdient de Model Y de hoogste IIHS-onderscheiding: Top Safety Pick+. Er is één kleine kanttekening: de gordelwaarschuwing krijgt slechts de beoordeling 'Marginal'.







BMW 3-serie laat steken vallen

De BMW 3-serie doet het eveneens behoorlijk goed in de botsproeven, maar haalt de hoogste score niet. Vooral de zwaardere moderate-overlap-fronttest is een probleem. Daar krijgt de BMW een beoordeling 'Acceptable' in plaats van 'Good'. Ook het systeem dat frontale botsingen met andere auto's moet voorkomen, scoort slechts 'Marginal'. Daardoor blijft de 3-serie zonder veiligheidsonderscheiding achter.



BMW i4 krijgt onvoldoende voor botsingspreventie

De BMW i4 scoort bij verschillende botsproeven goed, maar laat vooral steken vallen bij de actieve veiligheidssystemen. De automatische botsingspreventie voor andere voertuigen krijgt een onvoldoende beoordeling. Ook de koplampen scoren matig. Daardoor grijpt ook de elektrische BMW naast een Top Safety Pick-award.



Tesla overtuigt

Van de drie modellen die ook in Nederland verkrijgbaar zijn, komt de Tesla Model Y dus overtuigend als winnaar uit de bus. De strengere IIHS-tests laten tegelijkertijd zien dat zelfs auto's met een uitstekende passieve veiligheid nog punten kunnen laten liggen bij actieve veiligheidssystemen.