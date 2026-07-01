TEST - Op dit onderdeel verliest de BMW 3-serie verrassend van al zijn concurrenten

Tests

Als je nog niet toe bent aan een volledig elektrische gezins- of zakenauto, is een plug-in hybride een ideale tussenfase. In een confrontatie met de BMW 330e xDrive Touring, Volkswagen Passat e-Hybrid Variant en Volvo V60 T6 AWD, bieden we de nieuwe Audi A5 Avant e-Hybrid de gelegenheid om aan te tonen hoe goed zijn aandrijflijn is.

Audi, BMW en Volvo vertrouwen op een tweeliter viercilinder. De Zweedse fabrikant schroeft daar niet alleen een turbo op, maar ook een mechanische compressor. Volkswagen grijpt terug op een viercilinder TSI-motor met een inhoud van anderhalve liter. Met een vermogen van 177 pk is deze in dit testgezelschap ook het minst krachtig. De Volvo-motor zet daar maar liefst 253 pk tegenover.

Een soortgelijk verschil zien we bij de elektromotoren van de plug-in hybride aandrijflijnen. Bij Volkswagen slaat de pk-meter uit tot 115 pk, de Volvo profiteert van een elektrische impuls van 145 pk. Op het moment dat beide motor hun 'sweet spot' bereiken, wordt er in de Volkswagen in totaal 272 pk op de wielen losgelaten. De Volvo doet daar met een systeemvermogen van 398 pk een flinke schep bovenop.

Volvo V60 heeft sprinttijden van sportwagen

Binnen de aandrijflijn van de Volvo heeft de elektromotor een duidelijke taak: het aandrijven van de achterwielen. Dit draagt er zeker toe bij dat de V60 T6 slechts 5 seconden nodig heeft om naar 100 km/h te accelereren. Tot zijn elektronisch begrensde topsnelheid van 180 km/h behoudt de Volvo zijn voorsprong op de andere drie testauto's. Die weten de sprintkracht van de V60 niet te evenaren, maar wel diens topsnelheid te overtreffen.

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Grootste rijbereik voor Passat

Dat de BMW en de Volkswagen op de sprint moeten afhaken, ligt voor een belangrijk deel aan hun lagere vermogens. In de dagelijkse praktijk beland je met deze auto's echter nooit in een situatie dat je power tekortkomt. Hartstikke leuk natuurlijk, die snelle acceleratietijden van de Volvo, maar veel belangrijker zijn de verbruikscijfers en de elektrische reikwijdte.



Op deze onderdelen zegeviert de Volkswagen. Tijdens de testperiode noteerde de Passat gemiddelden van 3,6 liter benzine en 9,9 kWh op 100 kilometer. Voorbeeldig, net zoals de mogelijkheid om met 50 kW te snelladen. Dat stimuleert je als bestuurder beslist om tijdens een plas- of koffiepauze wat vaker de DC-lader op te zoeken.

Audi heeft andere techniek dan VW

Je zou verwachten dat Audi, als concerngenoot van Volkswagen, precies dezelfde snellaadtechnologie in de A5 Avant heeft gemonteerd. Maar helaas, meer dan 11 kW wordt het niet. De BMW en de Volvo hebben evenmin iets bij de snellaadpaal te zoeken, maar dat valt deze inmiddels op leeftijd rakende auto's minder aan te rekenen dan de nog kakelverse Audi. De DSG-transmissie van de Volkswagen heeft slechts zes voorwaartse verzetten. Ook dat is eenvoudig te verklaren: de motor is overdwars in de motorruimte geplaatst. Er is in het transmissiehuis daarom simpelweg geen ruimte meer voor een zevende (of achtste) versnelling.

Overall is de Passat vanwege zijn verbruik en zijn actieradius de winnaar. gevolgd door de Audo en de snelle Volvo. De BMW 330e Touring krijgt de minste punten voor zijn aandrijflijn en wordt vierde.

De volledige test, inclusief alle meetwaarden, staat in de extra zomereditie Auto Review 7/2026. Nu te koop!