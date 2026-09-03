Volkswagen Passat B8 (2014-2023): betrouwbaarheidscijfer en apk-problemen

Aankooptips

Wie met het gezin én een berg bagage op pad wil, kan in plaats van een SUV ook een ruime stationwagon kiezen. Een tweedehands Volkswagen Passat Variant B8 is inmiddels best betaalbaar. Maar is-ie ook betrouwbaar?

We kunnen er nog altijd niet omheen; de achtste generatie van de Volkswagen Passat, gebouwd tussen 2014 en 2023, behoort tot de fijnste stationwagons van de afgelopen jaren. Of het nu gaat om de aandrijflijnen, het onderstel, het ruimtegebruik of de afwerking – op vrijwel alle punten, legt de Wolfsburger de lat hoog.

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Hoewel, ­‘Wolfsburger’? Net als zijn voorgangers liep de Passat B8 niet in de hoofdvestiging van Volkswagen van de band, maar in het Noord-Duitse Emden. In totaal gebeurde dat zo’n 1,4 miljoen keer.

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Modelgeschiedenis Passat B8

De achtste generatie van de grote Volkswagen kwam in 2014 op de markt. Voor modeljaar 2020 kregen de sedan en Variant een uitgebreide facelift. Daarbij werden de bumpers en de lichtunits voor en achter aan­gepast.

Op de achterklep stond de modelnaam voortaan breed uitgeschreven. Binnenin moest het ­centraal geplaatste tijdklokje plaatsmaken voor een Passat-logo. Daarnaast kreeg de B8 een verbeterd digitaal dashboard, een gewijzigd aanraakscherm en een draadloze oplaadmogelijkheid voor de smartphone.

Voorts werd de auto leverbaar met slimme ledkoplampen en Travel Assist, dat semi-autonoom rijden mogelijk maakt. De 1.4 TSI-motor werd vervangen door de modernere 1.5 TSI. In 2021 verdween de sedanversie uit het programma. De huidige Passat (B9) is uitsluitend leverbaar als Variant.

Zo scoort de Passat bij de apk

Bij de apk kampt de Volkswagen Passat B8 vaak met versleten draagarm­rubbers, banden, remblokken en -schijven. Maar ook zweterige motoren en versnellingsbakken komen voor, evenals gebroken veren en gescheurde aandrijfashoezen.

Betrouwbaarheidscijfer Passat B8

Met een 7,1 van de Consumentenbond voor betrouwbaarheid scoort de B8 ruim voldoende, maar niet geweldig. Een deel van de problemen is na ­software-updates gelukkig opgelost. We doelen op weigerachtige infotainment- en ­navigatiesystemen en defecte achteruitrijcamera’s.

Typische problemen Passat GTE

De DSG-transmissie is na 2014 geen gegarandeerd hoofdpijndossier meer, al blijft het verstandig het schakelgedrag te testen. Simuleer daarbij fileverkeer. Is er bij een Passat GTE een harde schok voelbaar bij het inschakelen van de benzinemotor of zijn er storingsmeldingen over het hybride-systeem? Maak dat je wegkomt!

Andere typische GTE-problemen met het laden of de accu zelf, komen na updates minder voor. Laat desondanks voor aankoop een fitheidscheck van het accupakket ­uitvoeren.

Hoe zit het met de distributieketting?

Bij de Passat B8 hebben alleen de 1.8 en 2.0 TSI nog een distributieketting. Die vertonen na 2014 geen structurele problemen meer, wel is het van belang dat de olie volgens voorschrift wordt ververst en de auto niet alleen korte stukjes rijdt. Wees bij de TDI’s alert op een verstopt EGR-systeem, een defecte EGR-koeler of problemen met het roet­filter. Na zo’n 250.000 km kunnen de turbocompressor en de verstuivers aan revisie toe zijn. Dat merk je aan gestotter tijdens het optrekken, of gebrek aan trekkracht.

Welke tweedehands Passat moet het worden?

Droegen de meeste Nederlandse lease-­Passats ooit trots de letters TDI op hun bips, na dieselgate en de komst van de fiscaal gunstige GTE-versie waren de diesels slechts goed voor een minderheidsaandeel in de verkoopcijfers. Dat zie je nu ook terug op de occasionmarkt.

Van de bijna 800 Passats B8 op Marktplaats heeft ruim 42 procent de plug-in hybride-aandrijflijn, op de voet gevolgd door de TSI met bijna 39 procent. De overige 19 procent heeft een dieselmotor onder de kap. Niet geheel verrassend komt de zuinige, 120 pk sterke 1.6 TDI het vaakst voor. De tweeliter TDI-motor leverde in de Passat B8 122, 150, 190, 200 of 240 pk. De dikste versies waren er alleen met 4Motion-­vierwielaandrijving, maar die zijn bijna net zo zeldzaam als getrouwde pausen. De 2.0 TDI kom je veel vaker tegen.

Prijs tweedehands Passat B8 Variant

Bouwjaar / km-stand 1.5 TSI 1.4 TSI GTE (PHEV) 1.6 TDI 2018 / 140.000-175.000 Vanaf ca. € 16.000 Vanaf ca. € 19.000 Vanaf ca. € 19.000 2020 / 100.000-125.000 Vanaf ca. € 19.500 Vanaf ca. € 21.000 Vanaf ca. € 22.000 2022 / 60.000-80.000 Vanaf ca. € 24.000 Vanaf ca. € 26.000 - 2024 / 40.000-60.000 Vanaf ca. € 26.500 - -

Voor een grote stationwagon die tegen het premiumsegment aanschurkt, blijkt de Passat B8 redelijk betaalbaar. Zeker als je opteert voor de 1,5-liter TSI-motor. Die blijkt zelfs goedkoper dan de 1.6 TDI - en wij maar denken dat diesels niets meer opbrengen ...