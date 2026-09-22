TEST tweedehands Volkswagen Passat Variant vs. Volvo V60: het is maar wat je premium noemt

Aankooptips

Wie een ruimte occasion zoekt, kiest tegenwoordig al snel voor een SUV. Maar met een chique stationwagon is ook niks mis. De Volkswagen Passat Variant en Volvo V60 zijn tweedehands inmiddels best betaalbaar. Welke scoort de meeste voors en welke de meeste tegens?

Jarenlang vocht de Volkswagen Passat op de leasemarkt vooral robbertjes uit met de Opel Vectra/Insignia en de Ford Mondeo. Alleen werden die twee ­landgenoten steeds minder populair maar kwam wel ineens de Skoda Superb opzetten.

Met de gratis nieuwsbrief mis je geen occasiontest meer!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

De huidige Volvo V60 was (en is) eveneens geliefd onder leaserijders, maar viel meestal in een hoger tarief. Op de occasionmarkt zien we die verschillen terug; ook daarin staat de Zweed op een hoger plan. Of dat in meer opzichten opgaat, doen we hier uit de doeken.

Speciale editie NIEUW! Classics 148 pagina’s vol klassiekers en youngtimers Bestel hier

Passat B8 legt lat hoog

We kunnen er nog altijd niet omheen; de achtste generatie van de Volkswagen Passat, gebouwd tussen 2014 en 2023, behoort tot de fijnste stationwagons van de afgelopen jaren. Of het nu gaat om de aandrijflijnen, het onderstel, het ruimtegebruik of de afwerking – op vrijwel alle punten, legt de Wolfsburger de lat hoog.

Waar wordt de Passat gebouwd?

Hoewel, ­‘Wolfsburger’? Net als zijn voorgangers liep de Passat B8 niet in de hoofdvestiging van Volkswagen van de band, maar in het Noord-Duitse Emden. In totaal gebeurde dat zo’n 1,4 miljoen keer. Zijn minder uitgesproken opvolger, de Passat B9, wordt sinds 2024 samen met de vrijwel identieke Skoda Superb gebouwd in Bratislava, Slowakije en alleen als Variant. Behalve de Superb Combi, moet de jongste generatie Passat nóg een concurrent van binnen de Volkswagen-­groep naast zich dulden: de elektrische Volkswagen ID.7 Tourer.

Huh, bijna even groot?

De Volvo V60 is met ruim 4,76 meter lengte maar één centimeter korter dan de Passat. Maar wie instapt of de achterklep opent, krijgt bijna het idee dat Volkswagen er bij het opgeven van buitenmaten sjoemelpraktijken op na heeft gehouden. De Duitser voelt ­simpelweg een klasse groter en ruimer aan dan de Zweed.

Serieuze verschillen in ruimte

Dat beeld wordt bevestigd wanneer we de meetapparatuur laten spreken. De bagageruimte van de Volvo V60 meet 529 tot 1407 liter, die van de Passat 650 tot 1780 liter. Natuurlijk is ook de Volvo een volwaardige gezins- en reisauto voor vier personen. Maar wie vaak veel ruimte nodig heeft of regelmatig met meerdere volwassenen op pad gaat, kan het voordeel van de Volkswagen moeilijk negeren. Als de Passat is uitgerust met het optionele DCC-onderstel met adaptieve dempers, voegt-ie daar nog eens een extra dosis comfort aan toe.

Laag en sportief of hoog en ruig

De Volvo V60 is eveneens geleverd met een goed werkend adaptief onderstel. En anders dan bij de Passat, was dat al beschikbaar op de goedkopere uitvoeringen. Met het standaardonderstel is de V60 behoorlijk stevig en dat geldt zeker voor de R-Design-uitvoeringen met sportonderstel.

Tot 2024 kon je ­trouwens ook kiezen voor de opgeruigde en opgehoogde V60 Cross Country met ­vierwielaandrijving. Die rijdt iets minder strak en is goed te vergelijken met de Passat Alltrack. Van de B8-generatie kwam die Alltrack trouwens nooit naar Nederland.

Volvo aan kop op veiligheidsgebied

Over uitrusting gesproken: daar zet de Volvo de standaard, vooral als het om veiligheid gaat. Vanaf bouwjaar 2020 had zelfs de basisversie Momentum Core al alle belangrijke elektronische assistentiesystemen standaard aan boord, onder meer voor ­snelheid, rijstrookbewaking en het voor­komen van botsingen met tegenliggers. Dat relativeerde de destijds stevige prijs van de Volvo enigszins.

Ook verder maakt de V60 nog best een moderne indruk, met zijn strakke design en z’n goed afgewerkte interieur met rechtopstaand touchscreen. Wie valt voor die Scandinavische sfeer, hoeft daarna alleen nog de juiste aandrijflijn te kiezen.

Alleen viercilinders

Vanaf 1991 maakte Volvo furore met degelijke en heerlijk klinkende vijfcilinder ­motoren. Helaas dronken de meeste ook voor vijf, waardoor de fijne roffelaars in 2016 hun Waterloo vonden. Deze V60 is dan ook uitsluitend geleverd met 2,0-liter viercilinder turbomotoren. Wel met verschillende vermogens en met of zonder elektrische ondersteuning.

Volvo zaait verwarring over motoren

Oudere modellen dragen aanduidingen als T5 of D4, maar in 2020 veranderde Volvo de nomenclatuur, waarna zowel benzine- als dieselversies met een B en een cijfer werden aangeduid; bijzonder verwarrend. Uitzonderingen zijn de plug-in hybrides T6 en T8 Recharge, de krachtige topmodellen van de reeks.

Volvo V60 B5 is een mooi compromis

Betaalbaarder is de basisversie van de viercilinder benzinemotor: de B3 (mild hybrid, vanaf 2020) met 163 pk. Daarna komt de B4 met 190 pk. De B4-diesel levert iets meer vermogen (197 pk), maar dankzij het veel hogere koppel (420 Nm) is dat een nóg betere caravantrekker.

Als je de zuinige plug-in hybride T6 of T8 te duur, te complex of te zwaar (meergewicht ca. 300 kg) vindt, maar wel wat meer power wenst, is de mild hybride B5 (vanaf 2020, 240 pk) een goed compromis. Dat vergt wel even zoeken, want in Nederland is-ie maar weinig verkocht.

Vooral benzine en PHEV

Droegen de meeste Nederlandse lease-­Passats ooit trots de letters TDI op hun bips, na dieselgate en de komst van de fiscaal gunstige GTE-versie waren de diesels slechts goed voor een minderheidsaandeel in de verkoopcijfers.

Dat zie je nu ook terug op de occasionmarkt. Van de ruim 850 tweedehands Passats B8 op Marktplaats heeft ruim 42 procent de plug-in hybride-aandrijflijn, op de voet gevolgd door de TSI met bijna 39 procent. De overige 19 procent heeft een dieselmotor onder de kap. Niet geheel verrassend komt de zuinige, 120 pk sterke 1.6 TDI het vaakst voor.

De tweeliter TDI-motor leverde in de Passat B8 122, 150, 190, 200 of 240 pk. De dikste versies waren er alleen met 4Motion-­vierwielaandrijving, maar die zijn bijna net zo zeldzaam als getrouwde pausen. De 2.0 TDI kom je veel vaker tegen.

Prijsverschil tweedehands Passat en V60

Op Marktplaats valt vooral op hoe veel goedkoper de Passat is dan de V60. Dat komt deels doordat de Passat ook met vrij bescheiden benzinemotoren is geleverd, daarnaast heeft een tweedehands Volvo V60 meer status een mede daardoor een bovengemiddeld goede restwaarde.

Bij auto’s uit hetzelfde bouwjaar en een vergelijkbare kilometerstand kan dit oplopen tot duizenden euro’s. Van de plug-in hybrides liggen de prijzen iets dichter bij elkaar, maar is de Volvo wederom de duurste van de twee.

Conclusie

De Volvo is een stijlvolle premium stationwagon, maar ook tweedehands nog altijd aan de prijs. De Volkswagen Passat is net als de Volvo het vaakst met benzinemotor of als plug-in hybride te vinden, maar is in de meeste gevallen minder krachtig. Daar staat tegenover dat zijn typische stationwagon-­achtige kwaliteiten op een hoger plan staan. Bovendien is-ie minder duur, zeker als je voor een vroeg exemplaar gaat. De Passat B8 kwam immers vier jaar eerder op de markt dan de huidige V60.

(Foto 1 en 5 zijn met AI gegenereerd.)