Met deze 5 auto's lach je om laadstress en dure benzine

Inspiratie

Komen de hoge benzinekosten je keel uit?? Dan wil het kabinet Jetten je vanaf eind 2026 helpen met een subsidie voor een tweedehands EV. Heb je geen zin in laadstress maar wil je wel graag minder geld aan brandstof uitgeven? Dan bieden deze 5 auto's de oplossing!

Door de Iran-oorlog schoten de prijzen aan de pomp sneller omhoog dan een Amerikaanse kruisraket. Op een gegeven moment was diesel zelfs duurder dan benzine, terwijl je je als dieselaar ook al blauw betaalt aan de wegenbelasting.

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Zowel benzine als diesel kost nog altijd ruim 2 euro per liter, zodat een elektrische auto inderdaad een slimme optie lijkt. Zeker als je thuis een laadpaal kunt laten plaatsen en stroom uit je zonnepanelen tankt. Maar dat geldt helaas niet voor iedereen.

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Wat kost stroom in jouw buurt?

Wie geen eigen laadpaal heeft, is aangewezen op een openbaar exemplaar in de buurt. Woon je in een wijk met veel laadpalen en weinig EV’s, dan is dat geen probleem. En als je dan ook nog het geluk hebt dat de laad­tarieven in jouw gemeente gunstig zijn, is er helemaal niks aan de hand.

Woon je echter in Oegstgeest, Leiderdorp of Culemborg, dan betaal je tussen de 67 en 70 cent per kilowattuur. Dat klinkt misschien lekker goedkoop in vergelijking met de huidige literprijs van benzine, maar dat valt tegen. Op één kWh stroom kom je namelijk veel minder ver dan op een liter ouderwetse peut.

Zo ver komt een EV op 1 kWh stroom

Laten we een rekenvoorbeeld geven. Stel, een EV verbruikt 16,5 kWh per 100 km. Zeker als je regelmatig op de snelweg komt, is dat een redelijk gunstig cijfer. Toch jaag je er elke 6,1 km één kilowattuur doorheen. Ben je aangewezen op dure stroom van pakweg 65 cent per kilowatt, dan ben je elke honderd kilometer dus 10,73 euro kwijt.

Goedkoop alternatief voor EV én benzineauto

Bij een zuinige benzineauto die 6,25 l per 100 km verbruikt (1 op 16), kost 100 kilo­meter je 13,75 euro. Inderdaad meer, maar geen wereldschokkend verschil. Bovendien hoef je bij thuiskomst ’s avonds niet de hele wijk te doorkruisen op zoek naar een vrije laadpaal. Maar er is een manier om gemak en lage kosten te combineren: de lpg-auto.

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Literprijs lpg onder de 1 euro

Op dit moment betaal je bij de meeste pompstations minder dan 1 euro voor een liter lpg. Dat is dus niet eens de helft van de benzineprijs. Als we het bovenstaande rekenvoorbeeld op lpg loslaten, kost 100 kilometer je nog geen 7 euro. Er is één maar: wie op autogas rijdt, betaalt een toeslag op de wegenbelasting. Toch ligt het omslagpunt voor een zuinige lpg-auto al bij zeven- à achtduizend kilometer per jaar!

Hoewel autogas tegenwoordig niet meer zo populair is, kun je het in Nederland, België, Duitsland, Polen, Frankrijk en Italië nog op heel veel plaatsen tanken. Ook in Spanje is het heel redelijk verkrijgbaar. Dus ook in veel vakantielanden rijd je lekker goedkoop! Op Marktplaats vonden we ruim 1900 auto’s op gas! Wat vind je van dit vijftal?

BMW 218i Coupé aut. - 2019 - 116.367 km - € 18.950

Als je je Beemer-matties vertelt dat je jouw tweedehands BMW 2-serie Coupé voor een paar tientjes volgooit, kijken ze je waarschijnlijk schaap­achtig aan. Zij zijn gewend aan bedragen van 100 euro plus! Oké, met een driecilinder van 136 pk is deze 2-serie niet de grootste krachtpatser uit de BMW-historie. Aan de andere kant heeft-ie wel bijna evenveel power als de legendarische 323i (E21) uit de seventies. Bovendien is deze 2-serie van de F22-generatie ook qua opzet een klassieke BMW.

Hij is compact en relatief licht. Last but not least: anders dan de BMW 2-serie Gran Coupé heeft-ie nog achterwielaandrijving. Rijplezier gegarandeerd! En dat dus tegen lage kosten. Want behalve dat lpg bij de meeste tankstations nog geen euro per liter kost, is de 1,5-liter motor ook lekker zuinig. Als je uitgaat van 15 procent meerverbruik op lpg, is 1 op 14 goed haalbaar. Jammer is wel dat de gastank wat kofferruimte wegsnoept. Alsnog blijft er genoeg over voor een weekendje weg.

+ Lekker kleurtje, fraaie looks, vlot en zuinig

- Niet de meest potente BMW, weinig kofferruimte

Dacia Duster 1.0 TCe 100 Eco-G Journey - 2023 - € 21.250

Over de auto's van Dacia bestaan veel vooroordelen. Ze zijn 1; goedkoop, ze hebben 2; verouderde techniek en 3; de uitrusting is karig. Vooroordeel 1 klopt gelukkig nog steeds, hoewel in Nederland bijna geen enkele auto nog écht goedkoop is. Wel bieden Dacia's bieden nog heel veel waar voor hun geld. Vooroordeel 2 is daarentegen iets van vroeger. De laatste jaren hebben ook Dacia's moderne turbomotoren en zelfs hybride-techniek.

En de uitrusting? Bij deze gebruikte Duster met lpg-installatie af fabriek heb je daarover niks te klagen. Hij heeft een 360-graden camera, Apple CarPlay/Android Auto, keyless entry, automatische ­klimaatregeling, stoelverwarming en 17-inch lichtmetalen wielen. Daarnaast biedt de Duster veel ruimte óp en áchter de achterbank, en kunnen fans van fysieke knoppen helemaal uit hun dak. Dus ben jij in voor een stoere, betaalbare SUV voor het hele gezin? Maar dan niet zo eentje die je bij elke tankbeurt laat schrikken? Dit is 'm! Oké, het interieur is wel een beetje erg plastic.

+ Ruim, compleet, stoer en betaalbaar

- Basic interieurafwerking, garantie kost extra

Opel Crossland X 1.2 Selection Bi-fuel - 2018 - 146.411 km - € 8999

In Nederland is de Opel Crossland X nooit af fabriek met lpg geleverd, maar in andere Europese landen wel. Compleet met geharde klepzetels en aangepaste klepsteelafdichtingen. Bij deze geïmporteerde tweedehands Opel Crossland X heeft de RDW zich waarschijnlijk vergist in de uitrusting. Als we naar de foto's kijken, is dit geen karige Selection, maar eerder de luxere Innovation, want we zien onder meer lichtmetalen wielen, klimaatregeling en een met leer bekleed stuur.

De Crossland X werd alleen in combinatie met de turbo­loze PureTech-motor als Bi-fuel verkocht. Die was ­minder gevoelig voor de bekende distributieproblemen, bovendien beschikt de motor van deze jaargang al over een verbeterde riem. Minpunt: het is allesbehalve een krachtpatser. Wie kalm en voordelig wil toeren, heeft aan deze gasgestookte Opel echter een prima SUV'tje. De in de reserve­wielkuip ingebouwde lpg-tank slikt slechts 36 liter, maar daar kom je toch algauw 450 tot 500 kilometer ver mee.

+ Lage aanschafprijs, lpg af fabriek, prima uitrusting

- Geen sprintkanon, smaakgevoelig uiterlijk

Renault Clio 1.0 TCe Zen Bi-Fuel - 2022 - 46.650 km - € 13.444

Renault Nederland heeft een nogal weifelend beleid gevoerd ten aanzien van de Bi-fuel-modellen. Want hoewel ook de nieuwe Clio elders weer als lpg-versie wordt aangeboden, vindt de Nederlandse importeur autogas beter bij Dacia passen. Lekker dan. Gelukkig kun je als occasionkoper op Marktplaats nog wel lpg-Renaults vinden. Zowel Clio's als Capturs.

Deze origineel Nederlandse, tweedehands lpg-Clio uit 2022 heeft nog geen 50.000 kilometer op de teller en ziet eruit als nieuw. De Rouge Flamme lak staat 'm geweldig, alleen vinden we het 16-inch lichtmetaal van de Zen-versie een beetje lafjes. Misschien dat de dealer er tegen een vriendenprijs de fraaiere Techno- of Initiale-wielen onder wil zetten. Daarmee rijdt de van nature comfortabele Clio iets steviger, maar ook strakker. Verder nog iets te mekkeren? In tegendeel; de auto heeft onder meer ingebouwde navigatie, cruisecontrol, airco en smartphone-­integratie. Instappen en goedkoop weggassen!

+ Lage km-stand, ­comfortabele B-segmenter

- Achterin niet de ruimste

Volvo V60 T5 Momentum aut. - 2018 - 191.103 km - € 18.800

Voordat Volvo zijn eigen D5-diesel had ontwikkeld, was elke tweede of derde Volvo in Nederland en België wel voorzien van een gasinstallatie. Nu is het bij het Zweedse merk allemaal (semi-)elektrisch wat de klok slaat. Maar op Marktplaats vonden we zowaar nog een relatief verse tweedehands Volvo V60 met een goeie ouwe lpg-­installatie.

Hij heeft de potente T5-motor in de neus, maar helaas is dat niet langer een vijfcilinder. Wel is deze V60 nog gevrijwaard van de begrenzing van de topsnelheid waartoe Volvo in 2020 overging. Anders dan bij nieuwere modellen is de autobahn-Kuchen bij 180 km/h dus nog lang niet op.

Voordeel van de achteraf ingebouwde lpg-installatie is – uiteraard – het goedkope tanken, nadeel is dat de laadvloer een stukje omhoog is gekomen. Verder biedt deze chique metallic bruine Zweed de typische Volvo-waarden; geweldige stoelen, een smaakvol interieur, bakken veiligheid en een door iedereen gewaardeerde uitstraling. Nadeel: door zijn relatief hoge gewicht is het mrb-tarief niet mals: dat gaat richting de 500 euro per kwartaal.

+ Ouderwets lpg-genot in een moderne Volvo

- Minder bagageruimte dan op benzine, bij zwaardere lpg-auto's tikt de wegenbelasting wel aan

Zit jouw favoriete lpg-auto hier niet bij? In Auto Review 6/2026 doen we nog 5 suggesties.

