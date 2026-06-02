Benzineprijs van 3 euro per liter dichterbij dan je denkt

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De brandstofprijzen daalden afgelopen week een beetje, maar er komen weer verhogingen aan. En die hebben helemaal niets met de onrust in het Midden-Oosten te maken ...

Wie deze week zijn auto volgooit, merkt dat de brandstofprijzen iets zijn gedaald ten opzichte van enkele dagen geleden. Toch is er weinig reden om opgelucht adem te halen. De onrust op de oliemarkt blijft groot door de spanningen tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Bovendien loopt de prijs van een vat ruwe olie alweer op, waardoor een nieuwe prijsstijging aan de pomp slechts een kwestie van tijd lijkt.



Hoewel de recordprijs van €2,81 per liter benzine inmiddels bijna twee maanden achter ons ligt, blijft tanken in Nederland een kostbare aangelegenheid. Voor automobilisten die dicht bij de grens wonen, is er daarom nog altijd een aantrekkelijk alternatief: tanken in België of Duitsland.

Meer dan 60 cent verschil voor een liter superbenzine

Wie uitsluitend E5-benzine (super) tankt, ziet momenteel de grootste verschillen. In Nederland kost een liter E5 gemiddeld €2,548, terwijl dezelfde brandstof in België verkrijgbaar is voor €1,931 per liter. Dat betekent een prijsverschil van liefst 61,7 cent per liter.

Ook Duitsland is aanzienlijk goedkoper dan Nederland. Voor een liter E5 betaal je daar gemiddeld €2,018, goed voor een voordeel van 53 cent per liter.

Brandstofprijzen Nederland, Duitsland en België vergeleken:

Brandstof Nederland België Duitsland Diesel (B7) €2,149 €2,007 €1,836 E10 €2,278 €1,826 €1,880 E5 €2,548 €1,931 €2,018 Lpg €1,010 €0,874 €1,169

Zoveel kun je besparen

Brandstof België goedkoper Duitsland goedkoper Diesel (B7) €0,142 €0,313 E10 €0,452 €0,398 E5 €0,617 €0,530 Lpg €0,136 €0,159 duurder

Voor automobilisten met een tank van 50 liter kan het voordeel flink oplopen. Een volle tank E5 in België kost ruim 30 euro minder dan in Nederland. Zelfs voor een ritje van enkele kilometers over de grens kan dat de moeite waard zijn.

Nederlanders tanken massaal in België

Dat steeds meer Nederlanders hun brandstof buiten de landsgrenzen kopen, blijkt ook uit cijfers uit België. Opvallend genoeg reden Belgische automobilisten in maart minder kilometers dan een jaar eerder, terwijl de brandstofverkoop juist fors steeg.

Volgens Belgische media kwam die extra afzet vrijwel volledig voor rekening van buitenlandse automobilisten. Vooral Nederlanders en Fransen uit de grensstreek maakten massaal gebruik van de lagere brandstofprijzen bij onze zuiderburen.

Ook zonder oorlog gaan de prijzen omhoog

Zelfs als de geopolitieke spanningen afnemen, lijkt goedkoop tanken voorlopig verleden tijd. Vanaf begin 2027 verdwijnt namelijk de tijdelijke accijnsverlaging die tijdens de energiecrisis van 2022 werd ingevoerd.

Die korting bedraagt momenteel 20 cent per liter benzine. De accijns op benzine stijgt daardoor van ongeveer 84 cent naar 102 cent per liter. Dat verschil zal vrijwel zeker direct zichtbaar worden aan de pomp.

Daar blijft het niet bij. Vanaf 2028 treedt het nieuwe Europese emissiehandelssysteem voor gebouwen en wegverkeer (ETS2) in werking. Daardoor krijgen leveranciers van fossiele brandstoffen te maken met extra CO₂-kosten, die naar verwachting grotendeels worden doorberekend aan automobilisten.

Hoeveel dat precies gaat kosten, is nog niet bekend. Diverse analyses gaan uit van een extra prijsstijging van ongeveer 10 tot 15 cent per liter benzine. In combinatie met hogere accijnzen en een mogelijk stijgende olieprijs wordt een benzineprijs van 3 euro per liter in Nederland daardoor een scenario dat niet langer ondenkbaar is.

Voorlopig blijft de conclusie simpel: wie dicht bij de Belgische of Duitse grens woont, kan nog altijd tientallen euro's besparen door de tank over de grens vol te gooien. En gezien de ontwikkelingen op de oliemarkt, Brussel én in Den Haag lijkt dat voordeel voorlopig niet te verdwijnen.