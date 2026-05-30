Deze goedkope hatchback met stekker heeft 1000 kilometer actieradius

Terwijl alle ogen gericht zijn op de Volkswagen ID. Polo, wordt de compacte klasse opgeschud door een échte primeur: BYD introduceert de eerste plug-in hybride in het B-segment.

In het B-segment maken auto’s als de Volkswagen Polo, de Peugeot 208 en de Renault Clio de dienst uit. De nieuwe stroom van elektrische hatchbacks kun je ook tot dit segment rekenen; auto’s als de Renault 5 en de Volkswagen ID. Polo.

Eerste PHEV in het B-segment

In het najaar van 2026 komt daar de BYD Dolphin G DM-i bij. Met zijn afmetingen van 4,16 meter lang en 1,83 meter breed, is het zelfs een behoorlijk forse B-segmenter. Denk Renault Clio, die op zijn beurt een slag groter is dan de Toyota Yaris.

De Dolphin G DM-i is de eerste plug-in hybride in zijn soort. ‘DM-i’ staat bij BYD voor Dual Mode Intelligence: een stekkerhybride waarbij de elektromotor de hoofdrol speelt. De elektromotor drijft de auto zoveel mogelijk aan, terwijl de brandstofmotor vooral dient als generator om stroom op te wekken of bij te springen op hogere snelheden.

1000 kilometer actieradius

Het grote nieuws is dat de Dolphin G DM-i in staat zou moeten zijn om 1000 kilometer af te leggen met een opgeladen batterij en een volle benzinetank. BYD verklapt (nog) niet hoeveel kilometers daarvan volledig elektrisch zijn, maar de BYD Atto 2 DM-i flikt hetzelfde trucje (1000 km bereik) met een EV-range van 90 kilometer.

Specificaties en prijs

BYD laat sowieso weinig los over de technische specificaties – die volgen in juni. Het zou ons niet verbazen als het merk de bijna 100 pk sterke 1,5-liter benzinemotor met vier cilinders van de Atto 2 DM-i opnieuw toepast, in combinatie met een potige elektromotor van circa 200 pk.

De compacte stekker-SUV kost trouwens 29.490 euro en alles wijst erop dat de stekker-hatchback nog goedkoper wordt. Wie weet, misschien koop je straks een super zuinige plug-in hybride voor de prijs van de aller simpelste Volkswagen Polo (26.990 euro) …