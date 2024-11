Nieuws

Elektrisch rijden wordt steeds goedkoper en daarmee bereikbaarder. Je kunt bijvoorbeeld al voor iets meer dan 300 euro per maand rijden in de BYD Dolphin als je gebruik maakt van onze private lease vergelijker.

Met private lease ga je niet alleen voor een scherp maandtarief, je kiest vooral voor de ontzorging die het biedt. Je hoeft je namelijk niet meer druk te maken om vaste kosten als de verzekering, afschrijving en vooral het onderhoud. Al deze zaken zijn namelijk al verwerkt in je maandbedrag. Daar komen alleen de stroomkosten nog bij.

En wat veel mensen vergeten is dat je bij het private leasen van een elektrische auto ook nog eens kan profiteren van de SEPP-subsidie. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag van € 2.950 gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract. Wees er wel snel bij, want na dit jaar verloopt de subsidie en keert-ie niet meer terug.

Wil jij de BYD Dolphin private leasen?

Liever zelf de beste deal zoeken? Bekijk ons aanbod in onze private lease vergelijker.

Over de BYD Dolphin

De BYD Dolphin is vanaf 369 euro verkrijgbaar in onze private lease vergelijker, maar met de subsidie daalt dit bedrag dus naar 308 euro. Dit is een scherpe prijs voor een EV, zeker wanneer je bedenkt dat de Dolphin relatief ruim is, en daarnaast erg rijk is uitgerust.

Extra voordeel is dat de prijs geldt voor de Design-uitrusting, het meest uitgebreide uitrustingsniveau van de Dolphin. Zijn er nog meer voordelen te ontdekken, en kleven er ook nadelen aan de Chinese hatchback? Wij zetten de technische specificaties en de voor- en nadelen van de BYD Dolphin voor je op een rijtje, zodat jij een goed geïnformeerde keuze kan maken.



Pluspunten Minpunten + Bijzonder rijk uitgerust - Mogelijk imagoprobleem door Chinese afkomst + LFP Blade-batterij van BYD is zeer veilig en efficiënt - Besturing voelt vaag en niet precies + Volwaardige elektrische C-segmenter (gezinsauto) voor scherpe prijs - Standaard matige Linglong-banden + Comfortabele stoelen en aangenaam veercomfort - Snellaadvermogen

Benieuwd naar alle technische specificaties van de BYD Dolphin? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Eigenschap Design Vermogen (pk) 204 Koppel (Nm) 310 0-100 sprint (seconden) 7,0 Accucapaciteit (kWh) 62 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 427 Laadvermogen (kW) 11 Laadtijd (0 - 100%) 6 u 12 min Snellaadvermogen (kW) 88 Snellaadtijd (10 - 80%) 40 min

BYD Dolphin Design

Zoals benoemd geldt de prijs voor de topversie van de BYD Dolphin. Die heet ‘Design’ en levert alles wat je hartje begeert. Zo krijg je standaard:

Adaptieve cruise control met stop & go functie

LED-verlichting rondom

Automatische airconditioning met Climate Control

Warmtepomp

Stoelverwarming voor

17 inch lichtmetalen velgen

Keyless entry en start

Cross Traffic-waarschuwing

360 graden-parkeercamera

Panoramadak

Privacy glass

Vehicle to Load-techniek

Lane departure-waarschuwing

Actieve rijbaancontrole

Verkeersbordherkenning

Een 12,8 inch touchscreen met Apple CarPlay en Android Auto

BYD Dolphin private lease

De BYD Dolphin is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 369,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle BYD Dolphin private lease prijzen.

Wil je toch liever een ander model? Kijk dan verder in onze private lease vergelijker.